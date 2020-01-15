Три реформы нового директора ЦПКиО Екатеринбурга

Владельцы частных аттракционов и кафе с опаской глядят на стройку рядом с парком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЦПКиО имени Маяковского становится горячей точкой Екатеринбурга. Новый директор парка Екатерина Кейльман сразу после назначения принялась активно реформировать вверенную ей территорию. И также быстро новый управленец обзавелась врагами, из которых арендаторы, строящие «баррикады» вокруг аттракционов, — лишь малая часть.

Екатерина Кейльман была назначена руководителем парка Маяковского в начале декабря 2019-го. Считается, что назначение Кейльман поддержал застройщик близлежащего ЖК Clever Park — компания Acons Group, которая в 2019 году подготовила концепцию развития ЦПКиО, взятую за основу городскими властями. Она предусматривает благоустройство и появление новых зон отдыха, создание новой логистики муниципального парка.

Парк Маяковского привыкает к стандартам нового руководства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники «URA.RU» говорят, что уже в первые дни работы Кейльман начала менять парк в соответствие с идеями девелопера. На первом этапе директор взялась за «выселение» арендаторов, которые не попадают под новые стандарты администрации. Ярким примером стал конфликт с ООО «Вик-Атр», которая владеет 29 аттракционами (в основном, призовыми: дартс, футбол, хоккей), но, по мнению Кейльман, «не вписывается в современный парк культуры и отдыха», например, из-за найденных нарушений.

Борьба с арендаторами

«URA.RU» 13 января сообщало, что администрация парка пыталась демонтировать часть павильонов, но представители «Вик-Атр» отгородили их рабочих детскими машинками. Вторая попытка 14 января оказалась удачной — снесены два павильона. Но директор «Вик-Атр» Владимир Коробейников готовит ответ: «Мы не согласны с претензиями новой администрации и будем жаловаться в прокуратуру. В полицию заявление нами уже подано».

13 июня администрация парка хотела снести часть павильонов. Бизнесмены отгородились детскими машинками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники «URA.RU» говорят, что в ближайшее время ЦПКиО может лишиться своей самой зрелищной части — экстремальных высотных аттракционов, построенных компанией «Пять звезд». Согласно концепции Acons Group, на их месте должен быть расположен зеленый луг.

«Для новой администрации парка сейчас крайне удобное время для переноса конструкций. Раньше они относились к предпринимателю Алексею Зорину, но затем часть объектов перешла к другим собственникам. Например, башня свободного падения в ноябре 2019 года была продана на торгах в счет погашения долгов ООО „Регион-ЕК“, которой с 2012 по 2014 год владел Зорин, за 1,8 млн рублей, — сказал источник „URA.RU“. — Интересно, что территория, на которой стоят эти конструкции, прилегает к ЖК Clever Park. Поэтому в парке ходят неподтвержденные слухи, что данный участок в последствии будет застроен».

Владельцы парковых кафе в панике

Башня свободного падения — справа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анонимные собеседники «URA.RU» в парке рассказали, что администрация ЦПКиО стала по-новому выстраивать отношения и с местными владельцами кафе: «Если раньше, общепиты работали по годовым контрактам, то Кейльман перевела их на месячные договоры. Так, при необходимости, можно быстро прекратить сотрудничество с неугодными арендаторами».

Еще один предприниматель рассказал об опасениях, что происходящие изменения выгодны девелоперам из Clever Park: «Есть версия, что Clever заведет в ЦПКиО свои фирмы вместо „выселенных“ арендаторов и сделает проект обновления парка коммерческим». К слову, Acons Group ранее уже проявляла интерес к фудкорту, в августе сообщалось, что компания хочет открыть ресторан на месте ночного клуба Gold рядом с главным входом в ЦПКиО.

Владелец компании Acons Group Иван Кузнецов сообщил «URA.RU»: «Я строитель, а не ресторатор и не владелец аттракционов. Заинтересован ли я в том, чтобы ЦПКиО стал лучше? Безусловно! Рядом находится квартал, который я строю. […] Но вникать в текущую деятельность муниципального предприятия я не намерен.

На мой взгляд, перемены, которые начали происходить в парке, давно назрели: «лохотронам» и некачественному общепиту не место в центральном парке столицы Урала».

Борьба с прежним руководством

В парке бытует мнение, что Кейльман намерена обрубить все связи парка с прошлыми руководителями. Поэтому, например, источники «URA.RU» прогнозируют, что ЦПКиО вскоре прекратит сотрудничество с одним из крупнейших ЧОПов Екатеринбурга — «Эгрегором».

Под угрозой закрытия оказались и общепиты в парке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«„Эгрегор“ сотрудничает с большими ТРЦ, например, с „Мегой“. Но его руководство близко по духу с бывшим директором парка, Героем России Романом Шадриным. А у Кейльман с ним слишком разные взгляды, — поделился инсайдер „URA.RU“. — Контракт ЦПКиО с предприятием заканчивается 31 января, трудно сказать, будет ли он продлен». В самом «Эгрегоре» «URA.RU» ответили: «Работа охраны парка по данному договору полностью соответствует правовым требованиям».

Еще одним символом борьбы с прежними руководством парка наблюдатели считают назначение нового заместителя директора — им стал бывший технический специалист ЦК «Урал» Андрей Ясюкевич. По предположениям источников, он пришел на замену другому заму, бывшему и. о. директора Михаилу Юланову (считается членом команды Шадрина). Но Кейльман якобы пока не удается уволить Юланова, так как он ушел на больничный.

Михаил Юланов в беседе с «URA.RU» сказал, что пока остается в должности замдиректора: «Пришла новая команда, всякое бывает». В то же время он наотрез отказался комментировать конфликты, происходящие в парке: «Кейльман — мой руководитель, я бы не хотел обсуждать ее решения».

Ясюкевич в беседе с «URA.RU» сообщил, что в новой должности занимается общими вопросами, но для расширенного ответа призвал звонить своему руководителю, но Кейльман отказалась общаться с журналистом по телефону. Ее помощница попросила отправить вопросы письменно, ответ пока не поступил.

Оперативно дозвониться до главы управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова, экс-диреткора ЦПКиО Маяковского Романа Шадрина, основателя «Пяти звезд» Алексея Зорина для комментариев не удалось — они не ответили на звонки.