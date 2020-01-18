Голосование по Конституции будет сложным: оппозиция не хочет сдаваться

Эксперты сомневаются, что недовольство оппозиции перерастет во что-то массовое Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Изменение конституции РФ в 2020 году

Сразу два митинга против изменения Конституции анонсировали в Москве представители оппозиции. Впрочем, пока их активность слаба, развернутые претензии к поправкам, представленным Владимиром Путиным, не озвучены. Эксперты прогнозируют, что пик выступлений возможен накануне всероссийского голосования, которое легитимизирует конституционные поправки. В созданной указом президента рабочей группе «URA.RU» рассказали, что плебесцит может быть намечен на первые числа мая.

Владимир Путин предложил поправки в Конституцию, но оппозиция попыталась исказить смысл сказанного Фото: Владимир Андреев © URA.RU

1 февраля столичные власти согласовали митинг против изменения Конституции. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на департамент региональной безопасности мэрии. Как пишет сайт радио «Эхо Москвы», запрос поступил «от группы граждан», их имена пока не известны. Кроме того, 20 января в Москве намечен оппозиционный марш. Изначально он планировался как антифашистский, в память об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Однако в соцсетях появились призывы — выступить на нем против поправок, предложенных в основной закон страны.

Так, московский мундеп Юлия Галямина в своем telegram-канале и на странице в Facebook назвала изменения «госпереворотом» и «дискриминацией страны». Более подробно свою позицию она не пояснила. Член федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг написал в своем telegram-канале: «Не могу сказать сейчас, можно ли это назвать конституционным переворотом… Но совершенно очевидно, что нам будет предложено „всенародное голосование“ без возможности реального выбора. И это означает, что на голосование будет вынесен де факто один вопрос: ты за Путина или против Путина».

Одни из интересантов пока еще вялого протеста — коммунисты, уверен политолог Мартынов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Критика пока звучит слабо. «Где все?» — публицист Олег Кашин задал такой вопрос в авторской колонке, опубликованной 16 января на телеканале «Дождь». Он недоумевает, почему сейчас «оппозиция впала в паралич», хотя еще летом гораздо менее серьезные политические события, связанные с выборами в Мосгордуму, вызвали значительный всплеск протеста.

Между тем, экспертное сообщество уже приступило к разъяснениям основных тезисов, озвученных президентом. 17 января собравшиеся в пресс-центре РИА «Новости» политологи и социологи выразили опасение, что в обществе появятся силы, которые попытаются исказить смысл нововведений. Так, директор Института новейших государств Алексей Мартынов уверен, что негативного фона не избежать. «Здесь погреются и коммунисты, у которых не хватило духу голосовать против кандидатуры премьера (фракция КПРФ воздержалась при утверждении Михаила Мишустина), и ультра-левые, и ультра-либералы. Юродствовать и троллить в соцсетях — вполне могут», — уверен он. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сомневается, что единичные отрицательные мнения разрастутся в протест.

Директор Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Марат Баширов видит в наличии «немногочисленных акций и высказываний оппозиции» и позитивный момент. «Они покажут содержательную пустоту тех, кто на любое конструктивное высказывание просто реагирует по принципу „сам дурак“», — отмечает он. При этом, по словам Баширова, если оппозиция «устроит клоунаду», то она «не сработает». Политолог Алексей Чеснаков заочно спорит с коллегой: «Есть априори недовольные всем. Но сказать, что в этой небольшой группе есть какое-то значимое мотивационное зерно, я пока не могу».

Татьяна Мерзлякова предполагает, что рабочая группа передаст пакет поправок президенту уже 26 апреля, а опрос пройдет 1 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из провластных экспертов, попросивший сохранить его инкогнито, сказал «URA.RU», что ему известно о подготовке к мобилизации и уличной активности как сторонников, так и противников правки основного закона страны. «Не зря пригласили в рабочую группу актеров, режиссеров, музыкантов, звезд — они ведь своего рода промоутеры, лидеры общественного мнения. Попытка мобилизоваться будет и со стороны оппозиции: ничто не мешает тому же Алексею Навальному или Михаилу Ходорковскому включиться в процесс».

Пик протестной активности можно ожидать непосредственно перед днем всероссийского народного голосования по пакету конституционных поправок, которое, предположительно, состоится в первых числах мая. Член рабочей группы, обсуждающей Конституцию, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пояснила «URA.RU», что группа последний раз планирует собраться 26 апреля, после чего передаст итоговый проект поправок президенту. «Насколько я понимаю, само всенародное голосование может быть проведено уже где-то первого мая», — высказала она свое мнение.

Формат голосования пока обсуждается, однако, по сведениям «URA.RU», он будет очным. Екатеринбург имеет опыт городского очного опроса в условиях высокой протестной активности. По указанию Владимира Путина, городские власти минувшей осенью выяснили мнение большинства о месте строительства храма святой Екатерины. Для организации были задействованы избирательные комиссии.

Напомним, о необходимости внесения в действующую Конституцию РФ ряда поправок президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, которое прозвучало 15 января. Через сутки в государственной резиденции Ново-Огарево под Москвой состоялось первое заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек: сенаторы, депутаты, общественные деятели, представители бизнеса и культуры. После того, как результаты их работы утвердит президент, поправки вынесут на общенародное голосование. Затем Федеральное Собрание рассмотрит пакет поправок в основной закон и другие федеральные законы.