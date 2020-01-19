С чем столкнется каждый молодой россиянин на пути во власть

Победители «Лидеров России» занимали самые высокие посты, но участие в конкурсе никому не гарантирует карьерный рост Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

Третий сезон конкурса «Лидеры России», который считается главным кадровым лифтом страны, вошел в решающую стадию. 14—16 января на Дальнем Востоке прошел региональный полуфинал, и 30 его победителей продолжат борьбу весной в Сочи. Один из них — 31-летний финансист из Хабаровского края Антон Тищенко, который мечтает однажды занять высокий пост. В интервью «URA.RU» он рассказал, с какими проблемами придется столкнуться каждому молодому управленцу в России.

— Антон, в нашей стране существует четкое убеждение, что во власти и крупном бизнесе все посты поделены, везде сидят свои люди и для простого человека путь в элиту закрыт. А идеология «Лидеров России» говорит об обратном: добиться крупного успеха можно своими талантами, трудом и опытом. К чему ближе истина?

Финансист Антон Тищенко впервые решил поучаствовать в «Лидерах России» — и сразу попал в финал Фото: личная страница Антона Тищенко, Facebook

— Оба этих варианта имеют место. Мы много слышали различных кейсов из первого варианта и в то же время видели [назначения] из «Лидеров России». Сейчас вообще ситуация глобально меняется. Например, у нас в Хабаровском крае наш губернатор [Сергей Фургал] активно искал таланты среди молодых людей. Он был большим противником того, чтобы нанимать брата, свата и прочих. Нескольких моих друзей-финансистов звали в администрацию края. То есть я совершенно не согласен, что «людям с улицы» не дают шанса.

Тем более сейчас появились «Лидеры России». Я читаю новости о конкурсе и вижу, что участников привлекают в большие корпорации, в федеральные администрации. Олег Кожемяко, например, который губернатор Приморского края, говорил, что в его администрации сейчас работают три или четыре человека из «Лидеров России».

— Но мы, журналисты, часто смотрим на ситуацию изнутри и видим, что многие губернаторы дают участникам рабочие места, только чтобы «отработать галочки». Мол, победитель «Лидеров России» трудоустроен — наша работа выполнена, остальное нам неинтересно.

У губернаторов есть хорошая возможность подыскать талантливых специалистов на конкурсе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Когда президент организовывал всю эту программу, я что-то не слышал, чтобы он сказал, что каждый губернатор должен брать на работу «Лидеров России». Я думаю, если бы губернаторы «отрабатывали галочки», они могли бы делать это активнее.

Одно дело просто взять сотрудника, а совсем другое — сделать так, чтобы он работал эффективно и чтобы задержался на своем месте на долгую перспективу. Да, «галочку» можно отработать, но потом какая-нибудь будет проверка: «А работает у вас в правительстве кто-то из „Лидеров России“?» Скажут: «Нет, не работает». Сразу много вопросов возникает. А почему не справились? А, может быть, тогда «Лидеры России» неэффективный конкурс?

Поэтому я считаю, что это не просто отработка приказа сверху. У губернаторов действительно есть большие возможности посмотреть на выборку людей, которые находятся здесь и сейчас. У них есть наши резюме, с нами можно встретиться прямо на конкурсе, все обсудить. Это на самом деле очень мощный эксперимент по привлечению кадров.

Привлечение «Лидеров России» к работе — способ разрешить кадровый кризис в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— А в регионах действительно такой сильный кадровый голод, что больше неоткуда брать молодых управленцев?

— Да, и это можно сказать не только про региональные правительства. Вообще про любую структуру, в том числе бизнес. К сожалению, когда люди подолгу работают на одном месте, они становятся менее производительными. Те, кто работают по 10, 20, 30 лет, не могут быть настолько эффективными, как молодые люди, которые пришли только сейчас, но у них уже есть опыт, есть талант и они воспринимают информацию намного оперативнее.

Голод необходимых кадров будет всегда. И речь не только о чиновниках.

— И тем не менее, несмотря на все разговоры о том, что стране нужны молодые и талантливые, у нас в высших эшелонах власти очень много возрастных политиков. Средний возраст работников правительства — 49 лет, в ряде ключевых министерств, например, в МИД, МВД, Минобороны, Минздраве, этот возраст превышает 50 лет. Среднему российскому чиновнику 55,5 лет.

— Определенная часть возрастных коллег всегда должна быть на месте, потому что это опыт. Молодую кровь нужно вливать во все структуры, но, конечно, нельзя делать это разом, например, поменяв весь состав органа.

Мне нравится перспектива того, что с омоложением у нас начали быстрее внедряться новые технологии, как блокчейн или криптовалюты. Более возрастному поколению это все очень сложно воспринять. Обратную тенденцию я вижу у наших соседей, в Китае. Там на высшем уровне поддерживают инициативы блокчейн-компаний, и по всем показателям китайская экономика будет только развиваться. У нас же пока одни запреты, и молодая кровь пересмотрела бы взгляды на такие вещи.

Китай активно развивается в том числе благодаря молодым управленцам Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

— А в Китае как с распределением кресел? Отрасль возглавляет возрастной руководитель, а его подчиненные — молодые и активные?

— Именно.

— Возможно, в области технологий это справедливо. Но как быть с отраслями, например, здравоохранения или транспорта, которые требуют от главы большого опыта и компетенций?

— Возглавлять отрасль должен человек в возрасте — больше 45 лет точно. А, скажем так, исполнять должны молодые и амбициозные. Более активные люди.

Руководитель должен делиться с ними опытом, помогать сотрудникам развиваться, это его роль. Такая преемственность выглядит логичной.

Другое дело, что многим нашим руководителям уже сильно больше, чем 45. Если говорить широко, то 40-45 лет — очень хороший возраст для наставников. Сейчас текущие поколения, например, мое, 30-35 лет, обучаются гораздо быстрее. Поэтому именно нам надо смотреть тренды, развивать их. И в то же время, повторюсь, не совсем будет правильно поставить нас сразу руководить всей страной. Баланс между опытом и энергией надо соблюдать.

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов получил свой пост после первого сезона «Лидеров России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— За всю историю «Лидеров России» два участника стали губернаторами, еще пять были заместителями министров. Достаточно ли этого, чтобы говорить об эффективности конкурса?

— Нет, я считаю, что недостаточно. Да, организаторы конкурса помогают участникам проходить собеседования и трудоустроиться в большие госкомпании. [Первый замглавы администрации президента] Сергей Кириенко инициировал эту историю. Но я абсолютно не согласен с тем, что два губернатора и пять замов министра — это достаточно. Я сам участвовал в этом конкурсе, я видел там очень интересных и талантливых людей, многие из которых могли бы работать в более высоких организациях, нежели они работают сейчас.

— Например, попасть на вакантные места в правительство?

— Знаете, у нас на конкурсе даже свои шутки были на эту тему. Посмотрим, как оно будет. Было бы, конечно, очень приятно, если бы участники «Лидеров России» попали, может быть, не в министры, но хотя бы в заместители. Перспективы интересные, каждый участник смотрит на тех самых двух губернаторов и пять замов, это очень мотивирует.

— Но очень многие ваши коллеги-участники говорят только одно — что они пришли на конкурс, чтобы проверить себя, пообщаться с интересными людьми и так далее. А про мощный карьерный рост всем почему-то молчат.

— Конкурс, конечно, называют социальным лифтом, но участие в нем не гарантирует, что человек окажется в губернаторском кресле. Например, у меня есть много личных целей. Как минимум, проверить себя среди сотен таких же управленцев. Это покажет, кто я есть. А вот о более серьезных перспективах говорить пока рано, нужно посмотреть, что будет на финале в Сочи. Может быть, после этого откроются какие-то новые пути.

Участники конкурса редко ставят перед собой большие цели до начала испытаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заранее мало перед кем стоят великие цели. В течение участия постепенно начинаешь хотеть все большего. Приехал на конкурс, написал ретест — ого, я прошел. Так, интересно, может быть, получится выиграть полуфинал. Ого, выиграл, теперь цель — финал в Сочи. Аппетит приходит во время обеда.

— Не жалеете, что годом ранее не пошли участвовать? Сейчас бы могли метить в правительство.

— Никогда ни о чем не жалею.