Что челябинцы думают о губернаторе спустя год после назначения

Горожане продолжают верить, что Алексей Текслер обеспечит им современный транспорт и чистые улицы, экономическое развитие и рабочие места Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер спустя год после назначения (19 марта 2019 года) сохраняет статус губернатора надежд, хотя жители региона не видят реальных изменений своей жизни. На это указывают результаты социологического исследования, проведенного центром маркетинга и социологии «МарС» по заказу URA.RU.

Исследование проводилось 13 марта в Челябинске по принципу формирования разновозрастной (от 18 до 66 лет), разнополой фокус-группы. В нее вошли представители всех социальных слоев города, которые рассказали, как в регионе оценивают итоги работы его главы. Чем он пришелся по душе, чем насторожил — и какие «подводные камни» существуют в ощущениях южноуральцев.

«Хуже не стало — уже хорошо»

Деятельность нового губернатора по развитию города и региона респонденты оценивают довольно низко. Однако на этом фоне сохраняется доброжелательное и позитивное отношения к нему.

Год назад Алексей Текслер принял Челябинск в ужасном состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Откровенно скажу, не увидел изменений в положительную сторону, абсолютно ничего», — оценивает ситуацию молодой юрист Денис. Но винить Текслера не спешат. «За время его работы губернатором хуже не стало, я не почувствовала. И на этом спасибо», — говорит студентка Светлана, с ней согласно большинство в фокус-группе.

Важно, что спустя год после назначения Алексей Текслер не может избавиться от сравнения с предшественником Борисом Дубровским. «С Дубровским было все хуже и хуже, а тут вроде бы хуже не становится — это уже хорошо», — считает Дмитрий, автомеханик средних лет. «То, что натворил Дубровский, конечно, Текслер за один год исправить не может», — резюмирует пенсионерка Любовь.

Передача Челябинска в руки Натальи Котовой стала одним из самых сильных ходов губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Текслер и Котова — одна команда»

Жители Челябинска не желают разграничивать сферы компетенции областной и городской власти. «Как их разделять, Котова [Наталья, мэр Челябинска] и губернатор? — удивляется Людмила, домохозяйка лет пятидесяти. — Одна команда, за одно отвечают, он — в общем, она — в частности».

Решение Текслера заменить предшественника Котовой Владимира Елистратова новым мэром респонденты поддерживают единодушно. «Изменений в городе не заметила, но решение о смене администрации предсказуемое и правильное», — слова студентки Светланы — практически квинтэссенция мнений остальных респондентов. И мнения эти базируются на сохранившемся сильнейшем негативе к предшественнику.

При этом перемен к лучшему в Челябинске либо не замечают, либо считают почти незаметными. Более того, впервые за все время проведения фокус-групп Челябинск проиграл в сравнении столице Зауралья.

«Я за последние полгода в Курган ездил, где прожиточный минимум ниже. У них тоже губернатор всего год — дороги идеальные, а как площадь украшена!» — заявил юрист Денис.

«Спасибо, что не Дубровский!»

«Дубровский провалил полностью все, — категорично заявил пожилой рабочий-металлург Георгий. — Про Текслера не могу точно сказать, он всего лишь год проработал. Но хотя бы что-то начинается, хоть и маловато». Примерно в таком ключе высказываются и остальные.

Оставленное Борисом Дубровским (слева) тяжелое наследство уже год обеспечивает Алексею Текслеру (в центре) расположение челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Практически все сильные стороны нового губернатора в глазах людей противоположны качествам Дубровского. Умение «общаться с людьми» в противовес предшественнику, который «от людей прятался». Правильная речь, интеллект, умение гибко реагировать на изменение ситуации и другие сильные, с точки зрения участников фокус-группы, стороны Текслера — вплоть до выражения лица, — практически всегда противопоставляются экс-губернатору.

При этом на вопрос о достижениях отвечают неопределенно. Например, «нравится, что создает рабочие места». На уточняющий вопрос «где и какие?» у студентки Светланы ответа уже нет. Программист Дмитрий поставил в заслугу главе региона улучшение ситуации в здравоохранении. Но на уточняющие вопросы ответил, что имел в виду планы губернатора.

В отличие от предшественника новый губернатор с легкостью устанавливает контакт с кем угодно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники фокус-группы сошлись в том, что у Текслера нет четкой программы, поэтому оценить его обещания невозможно. «Нет планов. Мы не слышим ничего конкретного», — считает Ирина, заканчивающая последний курс медицинской академии. «Мы не можем оценить его. Он не озвучивал четко свои планы», — добавляет домохозяйка Людмила. «Кроме слов, расхаживаний по скверам и выслушивания проблем он ничего не делает», — продолжает Ирина. «Может, он сам не знает, чего хочет, поэтому не готов озвучить это народу. Стоит для начала ему определиться, а затем начать действовать», — рассуждает риэлтор Виктория.

Что должен сделать Текслер, чтобы его полюбили

В ответах на этот вопрос остались практически все пункты, которые год назад считались провалами Бориса Дубровского и исполнения которых ждали от сменившего его москвича с челябинским корнями. Это состояние экологии («выбросы никуда не делись»), благоустройство и порядок («город грязный, страшный, вонючий, производящий тяжелое впечатление»), общественный транспорт («новые автобусы красивые, но их мало») и озеленение. Особенно болезненно воспринимаются состояние здравоохранения и дорог.

«С поликлиниками вообще ужас какой-то. Чтобы попасть к какому-то врачу — это нужно за месяц бегать. Утром, вечером, как угодно», — возмущается предпенсионер Владимир, занимающийся ремонтом станков.

Пока, считают респонденты, Алексею Текслеру не удалось изменить ситуацию в медицине. Но они верят в его планы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За пределами Челябинска все куда хуже. «Мы жалуемся, что к вечеру можем попасть к врачу. А в Красноармейском районе, в 50 км, в огромной больнице, где еще при Юревиче [Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области] сделали шикарный ремонт, специалистов нет вообще», — продолжает тему риэлтор Виктория. И добавляет, что собирается зарегистрировать родителей-пенсионеров в Челябинске, чтобы они получали медицинскую помощь. «Копейск рядом с нами, там еще все хуже»; «Соседка ругает, говорит, что он забросил Златоуст», — вторят программист Дмитрий и студентка Светлана.

Главная же и первоочередная задача губернатора, по мнению участников фокус-группы — экономическое развитие региона и создание высокотехнологичных рабочих мест.

То, что должно удивить команду Текслера. А может — и насторожить

Челябинцы считают, что с медиа Текслер работает более продуктивно, чем его предшественники. Но несмотря на это, представления о губернаторе у жителей региона расходятся с реальностью. Например, те, кто сказал, что точно не будет голосовать за Текслера на выборах, мотивировали это тем, что губернатор — член «Единой России» (Текслер не состоит ни в одной из партий). В этом вопросе единодушны молодая риэлтор и пожилой рабочий. Несколько опрошенных считают, что у него есть крупный бизнес, а автомеханик Дмитрий даже конкретизировал: «в горно-добывающей промышленности» (у редакции нет таких данных).

Челябинцы просят губернатора вернуть городу базарчики «с бабушками» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу несколько челябинцев высказали недовольство борьбой с уличной торговлей, которой перед саммитами ШОС и БРИКС занялись челябинские власти и о чем с гордостью отчитываются. Но уничтожение мини-рынков «с бабушками» в пользу сетевых магазинов вызывает отторжение.

Представления о цивилизованной торговле у горожан и властей в корне расходятся: «Есть утренние рынки, люди приходят и все покупают. Днем их уже нет, — замечает рабочий с „Мечела“. — Почему в Европе можно, а мы какие-то особенные?» При этом зачистку ларьков с шаурмой респонденты поддерживают.

За первый год работы по пятибалльной шкале новый глава региона получил от горожан средний балл 2,5 при условном нуле, за который взяли итоги работы экс-губернатора Бориса Дубровского.

Но несмотря на эмоциональное обсуждение неблагоприятной обстановки, сложившейся в регионе и городе, большинство участников, будь выборы сегодня, снова выбрали бы его.

«Это говорит о достаточно большом кредите доверия губернатору, — резюмирует директор исследовательского центра „МарС“ Иван Полукаров. — Исследование также зафиксировало запрос населения на информацию о планах нового руководства по развитию региона. Люди хотели бы знать, на какие конкретные дела будут направлены усилия главы области в ближайшие годы».