Что челябинцы думают о смене власти, Дубровском и Текслере

«Я не знаю его, он не знает нас!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские власти работали с избирателями совершенно без обратной связи. Несмотря на самомнение региональных боссов, электорат не оценил ни мегапроекты экс-губернатора Бориса Дубровского (подготовку к ШОС и магистрали в Екатеринбрг), ни его визиты в Магнитогорск во время ЧП, ни выбор мэра Челябинска. Конкретные запросы к врио главы региона Алексею Текслеру уже сложились, и этот момент для ответа на надежды нужно не упустить. Специально для этого 22 марта исследовательский центр маркетинга и социологии «МарС» по заказу «URA.RU» провел фокус-группу в Челябинске.

В фокус-группу вошли жители Челябинской области от 18 до 66 лет с разным социальным статусом. Студенты, госслужащие, фрилансер, безработный, производственник, пенсионеры. Благодаря им мы доподлинно узнали, как в регионе восприняли смену власти, что думают про Дубровского и Текслера, что нужно менять в Челябинской области, а что оставить.

Все, на что ставила команда Дубровского в работе с электоратом, мимо цели

Оценку Дубровскому за пять лет его работы давали от нуля до трех баллов по пятибалльной шкале. Только у единиц экс-губернатор не вызывал негатива, как и и восторга. «Не говорю, что он во всем был плох, но изменений как таковых я не увидела. Мог прийти другой человек, который совершенно развалил бы все. Ну, он старался. Он пытался что-то делать, но у него чаще всего были провальные идеи, поэтому он перешел, скорее всего, на свой бизнес, переключился на свое окружение, ну и, собственно, закрылся в себе», — говорит одна из участниц.

Пиарщики Дубровского гордились случайной находкой: в Магнитогорск глава региона приехал в простом свитере. Но, показывает фокус-группа, челябинцы этого даже не заметили Фото: Илья Московец © URA.RU

Основные претензии к Дубровскому связаны с Челябинском и экологией. «Работы велись или слабо или совсем не велись. Начиная с благоустройства города, дорог, уборки снега, коммуналки…», «Заводы как дымили, так и дымят, но зато штрафы по ПДК [предельно допустимой концентрации вредных веществ] платились в казну регулярно», «Ремонтируют дороги, которые и так нормальные, не ремонтируют те, которые разбиты. Видно, что работы проводятся не для галочки, а потому, что надо их провести», — делились впечатлениями респонденты.

В ответах чувствовалась такая усталость от власти и разочарование, что даже положительные моменты в работе экс-губернатора оборачивали скорее ему в минус. Так, одна из участниц отметила работу Дубровского во время трагедии в Магнитогорске. Все новогодние каникулы он с раннего утра и до позднего вечера работал в штабе: «Человек не проигнорировал человеческую беду». Но другие участники не увидели в этом ничего особенного — так и должно быть, «потому что он губернатор», «туда прилетал сам президент». А кто-то заявил, что это делалось ради пиара.

Один из респондентов напомнил, что при Дубровском навели порядок с финансами, удалось вывести регион из коммерческих долгов, оставленных предшественниками. «Появился профицит бюджета, но он этим профицитом не воспользовался так, как мог бы», — утверждает респондент, уточняя, что деньги могли бы потратить для пользы людей.

Все считали, что проекты ШОС и ВСМ — фундамент челябинского губернатора. Все, кроме избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Никто из участников поначалу не вспомнил в качестве заслуги Дубровского саммиты ШОС и БРИКС, проведения которых в Челябинске добивался экс-губернатор. В день опроса председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о включении скоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург в список приоритетных проектов. Работа над эти проектом проходила в период работы Дубровского, но, утверждают участники фокус-группы, эта магистраль не нужна. «Развязка между Челябинском и Екатеринбургом достаточно хорошая, и люди говорят, что они добираются [от города до города] спокойно за три часа без пробок», — напоминает одна из участниц и сетует, что на ненужную ВСМ уйдет много денег.

Челябинцам были неинтересны суперпроекты, польза от которых будет когда-то. Им необходимо «здесь и сейчас». Не случайно один из участников упомянул депутата Госдумы Владимира Бурматова. «Он тоже, конечно, любит показуху, но хотя бы что-то делает. Если что-то в городе у нас есть, те же центры спортивные, маленькие, во дворах — это благодаря ему. То есть что-то делается… Он [Бурматов] пришел, лакированный сапог засунул в ямку, сказал: „Что это такое?“ Ее закатали на следующий день», — заявил респондент.

Дубровского невзлюбили за «магнитогорский клан»

В числе проблем Дубровского назвали выбор кадров. «Главная задача губернатора — не быть профессионалом во всех сферах разом. У него есть целая команда, которую надо обеспечить задачами и контролем. Если человек умеет это делать, больше ничего от него не требуется», — отметил один из участников. По его мнению, ответственно «спросить и придушить» Дубровский мог. Но при этом назначал чаще не по принципу профессионализма, а по принципу верности себе.

Врио губернатора нужно учесть: жители области устали от засилья выходцев из Магнитогорска во власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Это относилось и к Челябинску, которым четыре года управлял самый близкий соратник Дубровского Евгений Тефтелев, а теперь опять же по рекомендации Тефтелева управляет столь же мало популярный Владимир Елистратов. Городом, конечно, руководит мэр, но отвечает, по общему мнению, за областной центр губернатор. «Надо было просто поставить на Челябинск нормального мэра!» — говорят респонденты.

Одной из обид со стороны участников группы стал приход в Челябинск бизнес-групп из Магнитогорска, родного города экс-губернатора. «Дома строили более качественно. Пришли магнитогорские, строят некачественно», «Начал много привлекать правдами-неправдами магнитогорцев. Фирмы, которые занимались мусорными отходами, говорят, что нам нужно поднимать тарифы, потому расходы увеличились. Он выдавил этих местных, пришли магнитогорцы, после этого стали поднимать тарифы», «Они везде заполонили уже, уже до мелочей дошли!» — жаловались участники.

Челябинцы припомнили Дубровскому картельный сговор

В том, что именно решение ФАС, обвинившей экс-губернатора в картельном сговоре, стало ключевым в отставке Дубровского, уверены многие. При этом кто-то читал в интернете сами материалы, где указывается возможная личная коммерческая заинтересованность. «Началось расследование, за которое его могли притянуть. Если бы его уволили по служебному несоответствию, то значит, крест на карьере», — утверждает один из участников.

В целом дальнейшая судьба Дубровского никого особо не волнует. Власть сменилась, страницу надо перелистнуть и жить дальше уже при новом врио губернатора Алексее Текслере, говорят участники фокус-группы.

Фокус-группа о Текслере: от «умный, в очках» до «Челябинску хана»

Все респонденты опознали Текслера по фото, хотя с его назначения прошло всего несколько дней. «Свежая кровь», «Человек будет видеть, надеюсь, проблемы под другим углом и сможет их решать», «На вид — интеллигентный, умный, в очках», «Возраст хороший, 46 лет», «Любое новое назначение будет лучше» — так говорили челябинцы про Алексея Текслера.

«Я точно могу сказать, что я ничего не знаю о нем, — заявил один из респондентов, — и что он ничего не знает о нас!»

Кто-то сразу после принятия президентского указа «порылся в Интернете». «Меня пугает, что он работал на „Норникеле“, — говорит одна из участниц. — Челябинску хана! Он поддержит Томинский ГОК». Другие опасаются экспансии со стороны москвичей. Третьи заявляют, что никто из Москвы сюда по собственной воле не поедет.

Несмотря на то, что большую часть жизни Алексей Текслер провел за пределами родного региона, кто-то готов признать москвича, пусть и условно, своим. Один из участников утверждает, что его знакомый учился с Текслером в Челябинске и отзывается о нем как о «хорошем парне». «Старый-старый-старый знакомый», — так оценил Текслера другой респондент. «А для меня он все равно москвич, хотя и из Челябинска», — категоричен третий.

Оценка первых шагов врио

Опрос проводился в день, когда Текслер отменил ранее запланированную поездку по Челябинску и отправился за пределы города, на Коркинский разрез, горящую свалку в Розе и временный полигон в Полетаево. «Я считаю — это очень хорошо. Это говорит о том, что он сам решает, куда поедет» — сделала вывод одна из участниц. Другие оценили это как «пиар-ход». Но нашлись те, кто вспомнил: Дубровский после своего назначения этого не делал, потому что «ума не хватило», и Текслер, значит, умнее.

Респондентам запомнилось, как Текслер менял заранее утвержденные маршруты поездок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди основных проблем, которые надо решать Текслеру, все те же, что не были решены при Дубровском: Челябинск, муниципальный транспорт, экология. Респонденты отметили, что помочь ему может только хорошая команда. Как и помешать в работе, если против «москвича-челябинца» ополчатся другие.

«Если слепится команда, которая будет против него, а такие люди все равно будут, то это может здорово помешать. И наоборот: если слепится команда, которая сможет активно и деятельно ему помогать, то это ему действительно поможет в его становлении здесь», — делает вывод респондент.

«Ну, и федеральная, наверное, власть тоже будет стараться, чтобы он был на высоте хотя бы первое время», — утверждает другой. И только тут вспомнили про саммиты. «Тем более у нас ШОС на носу! Надо как-то срочно подтянуть это все!» — отметил один из респондентов.

Кто может быть конкурентом Текслера?

Бурматов «что-то делает», а Гартунг «симпатичный» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время опроса модератор попросил вспомнить известных региональных политиков. Оказалось, что не так много имен на слуху, кроме Дубровского и теперь Текслера. Назвали бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева и его сменщика Владимира Елистратова, вице-губернатора Олега Климова, председателя заксобрания Владимира Мякуша, депутатов Госдумы Владимира Гартунга и Владимира Бурматова. Одна из участниц почему-то вспомнила экс-министра экологии региона, бывшего директора департамента ЖКХ ХМАО, челябинца Егора Ковальчука, потому что тот «очень симпатичный».

На вопрос, за кого из этих политиков могли бы проголосовать, если бы они заявились на выборы губернатора, несколько человек назвали Гартунга («симпатичный») и Бурматова («что-то делает»).

«Важны дела. Чтобы я, как пенсионерка, могла понять, что обо мне хоть в чем-то заботятся. Хороший губернатор — когда сказывается к лучшему на простых людях», — заявила одна из респондентов.