20 марта 2020

В Екатеринбурге — новый центр власти. На время эпидемии он решает все

Закрывает учреждения, блокирует решения властей, знает все о вас. Как к нему подступиться?

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Екатеринбург, козловских дмитрий
Дмитрий Козловских — глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области — может закрывать заведения, блокировать решения властей, получать данные на необходимую персонуФото: Анна Майорова © URA.RU
статья из сюжета
Коронавирус COVID-19

В аппаратном мире Свердловской области — новая фигура. Из-за пандемии коронавируса одним из самых влиятельных управленцев в регионе стал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. На днях с его участием было отменено, например, решение мэра Екатеринбурга о закрытии школ и садиков. Что он за человек, главный санитарный врач Свердловской области? — в материале URA.RU.

В «эпоху коронавируса» жизнь россиян стала определять Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Судьба вернувшихся из-за рубежа, режим работы метро, кинотеатров, школ и садиков и многое другое зависит теперь от ограничений, вводимых этим ведомством.

Роспотребнадзор решает, закрывать ли учреждения на карантин и может потребовать от любой организации выдать все контакты человека с подозрением на COVID-2019.

Противоэпидемическое ведомство имеет в штабах, созданных региональными властями, решающий голос: в случае поступления предписаний Роспотребнадзора органы власти любого уровня немедленно им подчинятся.

Так, в начале недели глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение закрыть школы и садики на период эпидемии, городской департамент образования подготовил соответствующие приказы. Однако вмешался Роспотребнадзор региона: на территориях с предэпидемической ситуацией работа детских садов не может быть прекращена, поскольку родителям не предполагается выплата компенсаций.

Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Екатеринбург
Внезапно Козловских стал одним из самых влиятельных управленцев в регионе
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области управление Роспотребнадзора возглавляет 47-летний Дмитрий Козловских. В отличие от своего предшественника Сергея Кузьмина и, особенно, «медийных» Виктора Романенко (много лет был заместителем главного санитарного врача области) и Андрея Юровских (был замруководителя областного Роспотребнадзора, ныне — замглавврача Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, оба — и Романенко, и Юровских — часто выступали в прессе) Козловских является «темной лошадкой» для свердловских врачей. Этот управленец никогда не работал в медучреждениях, а сделал карьеру в СЭС (санитарно-эпидемиологической службе), которая у медиков считается самой закрытой.

В 23 года он окончил Уральский мединститут по специальности «медико-профилактическое дело» и тогда же начал работать в СЭС. Постепенно дорос до главного врача в городе Каменск-Уральский, потом перешел на работу в областное управление Роспотребнадзора, которое возглавил (сперва в статусе врио) осенью 2018 — после ухода прежнего руководителя Сергея Кузьмина в Москву на повышение.

Медики, знавшие Козловских еще по его работе в Каменске-Уральском, считают его нынешний пост вполне соответствующим его потенциалу. «Он, безусловно, профессионал, — говорит один из свердловских медработников. — Кандидат медицинских наук, уверенно шел к сегодняшней должности: поработал и главным санитарным врачом города, и заместителем руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области и заслуженно занял сегодняшнюю должность».

«Он гигиенист, а не эпидемиолог (две основных специализации тех, кто работает в системе СЭС — прим. ред.), аккуратист и, можно сказать, бюрократ, — говорит другой медик, знакомый с Козловских уже по работе в Екатеринбурге.

— Его управленческий стиль: сперва документ, потом все остальное».

Правда, по словам источника, в ситуации, когда китайцев с подозрением на коронавирус помещали в санаторий «Бодрость» под Екатеринбургом, Козловских пошел на то, чтобы сперва заселить людей, а затем привести в порядок все необходимые бумаги.

День борьбы со СПИД
Замглавы свердловского Роспотребнадзора Андрей Юровских собрался на пенсию, но коллеги его не отпускают
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В силу пока не очень большого управленческого опыта Козловских часто советуется по многим вопросам с предшественником, Виктором Романенко (в возрасте 72 лет он находится на пенсии, но продолжает работать — советником-консультантом в Центре гигиены и эпидемиологии, а также преподает в Уральском госмедуниверситете), но чаще всего — со своим заместителем Андреем Юровских, проработавшим в областном Роспотребнадзоре два десятка лет. По данным URA.RU, целый ряд вопросов, связанных с работой оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, решаются именно в кабинете Юровских.

Коллеги Дмитрия Козловских по работе говорят, что он — выдержанный и интеллигентный человек. Отмечают также его тягу к непубличности, на которой теперь приходится пренебрегать, оказываясь ежедневно перед телекамерами. Моральную поддержку в этом ему оказывает замгубернатора по соцвопросам Павел Креков, выходящий вместе с ним на брифинги и пресс-конференции.

По мнению свердловских врачей, несмотря на не очень большой опыт руководства областным учреждением и борьбы с эпидемиями (для Козловских пандемия коронавируса COVID-2019 — первое столь серьезное испытание), управленец имеет все шансы на дальнейшую успешную карьеру в Роспотребнадзоре: он молод, исполнителен и, что самое важное в федеральном органе власти — безукоснительно соблюдает субординацию.

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Так, комментируя ограничительные меры, вводимые в Екатеринбурге в связи с опасностью коронавируса, Козловских подчеркнул, что приоритетное значение имеют решения и рекомендации федерального Роспотребнадзоре. Также, по его словам, именно за федеральным ведомством — прерогатива подтверждать положительные результаты анализов у заболевших COVID-2019.

Правда, такая политика, проводимая Роспотребнадзором, вызывает негативные отклики со стороны представителей медицинского сообщества, которые считают.что своими действиями ведомство зачастую ставит врачей в неудобное положение. Например — когда результаты анализов на коронавирус конкретных пациентов, находящихся в лечебных учреждениях, направляемые для подтверждения диагноза в Новосибирск, становятся известны самим врачам в последнюю очередь. «Безусловно, это оценка деятельности Роспотребнадзора в целом, но на территории региона ее воплощает в жизнь именно Козловских», — отмечает источник в свердловских медицинских кругах.

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