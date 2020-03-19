Дмитрий Козловских — глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области — может закрывать заведения, блокировать решения властей, получать данные на необходимую персону Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В аппаратном мире Свердловской области — новая фигура. Из-за пандемии коронавируса одним из самых влиятельных управленцев в регионе стал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. На днях с его участием было отменено, например, решение мэра Екатеринбурга о закрытии школ и садиков. Что он за человек, главный санитарный врач Свердловской области? — в материале URA.RU.

В «эпоху коронавируса» жизнь россиян стала определять Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Судьба вернувшихся из-за рубежа, режим работы метро, кинотеатров, школ и садиков и многое другое зависит теперь от ограничений, вводимых этим ведомством.

Роспотребнадзор решает, закрывать ли учреждения на карантин и может потребовать от любой организации выдать все контакты человека с подозрением на COVID-2019.

Противоэпидемическое ведомство имеет в штабах, созданных региональными властями, решающий голос: в случае поступления предписаний Роспотребнадзора органы власти любого уровня немедленно им подчинятся.

Так, в начале недели глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение закрыть школы и садики на период эпидемии, городской департамент образования подготовил соответствующие приказы. Однако вмешался Роспотребнадзор региона: на территориях с предэпидемической ситуацией работа детских садов не может быть прекращена, поскольку родителям не предполагается выплата компенсаций.

Внезапно Козловских стал одним из самых влиятельных управленцев в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области управление Роспотребнадзора возглавляет 47-летний Дмитрий Козловских. В отличие от своего предшественника Сергея Кузьмина и, особенно, «медийных» Виктора Романенко (много лет был заместителем главного санитарного врача области) и Андрея Юровских (был замруководителя областного Роспотребнадзора, ныне — замглавврача Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, оба — и Романенко, и Юровских — часто выступали в прессе) Козловских является «темной лошадкой» для свердловских врачей. Этот управленец никогда не работал в медучреждениях, а сделал карьеру в СЭС (санитарно-эпидемиологической службе), которая у медиков считается самой закрытой.

В 23 года он окончил Уральский мединститут по специальности «медико-профилактическое дело» и тогда же начал работать в СЭС. Постепенно дорос до главного врача в городе Каменск-Уральский, потом перешел на работу в областное управление Роспотребнадзора, которое возглавил (сперва в статусе врио) осенью 2018 — после ухода прежнего руководителя Сергея Кузьмина в Москву на повышение.

Медики, знавшие Козловских еще по его работе в Каменске-Уральском, считают его нынешний пост вполне соответствующим его потенциалу. «Он, безусловно, профессионал, — говорит один из свердловских медработников. — Кандидат медицинских наук, уверенно шел к сегодняшней должности: поработал и главным санитарным врачом города, и заместителем руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области и заслуженно занял сегодняшнюю должность».

«Он гигиенист, а не эпидемиолог (две основных специализации тех, кто работает в системе СЭС — прим. ред.), аккуратист и, можно сказать, бюрократ, — говорит другой медик, знакомый с Козловских уже по работе в Екатеринбурге.

— Его управленческий стиль: сперва документ, потом все остальное».

Правда, по словам источника, в ситуации, когда китайцев с подозрением на коронавирус помещали в санаторий «Бодрость» под Екатеринбургом, Козловских пошел на то, чтобы сперва заселить людей, а затем привести в порядок все необходимые бумаги.

Замглавы свердловского Роспотребнадзора Андрей Юровских собрался на пенсию, но коллеги его не отпускают Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В силу пока не очень большого управленческого опыта Козловских часто советуется по многим вопросам с предшественником, Виктором Романенко (в возрасте 72 лет он находится на пенсии, но продолжает работать — советником-консультантом в Центре гигиены и эпидемиологии, а также преподает в Уральском госмедуниверситете), но чаще всего — со своим заместителем Андреем Юровских, проработавшим в областном Роспотребнадзоре два десятка лет. По данным URA.RU, целый ряд вопросов, связанных с работой оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, решаются именно в кабинете Юровских.

Коллеги Дмитрия Козловских по работе говорят, что он — выдержанный и интеллигентный человек. Отмечают также его тягу к непубличности, на которой теперь приходится пренебрегать, оказываясь ежедневно перед телекамерами. Моральную поддержку в этом ему оказывает замгубернатора по соцвопросам Павел Креков, выходящий вместе с ним на брифинги и пресс-конференции.

По мнению свердловских врачей, несмотря на не очень большой опыт руководства областным учреждением и борьбы с эпидемиями (для Козловских пандемия коронавируса COVID-2019 — первое столь серьезное испытание), управленец имеет все шансы на дальнейшую успешную карьеру в Роспотребнадзоре: он молод, исполнителен и, что самое важное в федеральном органе власти — безукоснительно соблюдает субординацию.

Так, комментируя ограничительные меры, вводимые в Екатеринбурге в связи с опасностью коронавируса, Козловских подчеркнул, что приоритетное значение имеют решения и рекомендации федерального Роспотребнадзоре. Также, по его словам, именно за федеральным ведомством — прерогатива подтверждать положительные результаты анализов у заболевших COVID-2019.

Правда, такая политика, проводимая Роспотребнадзором, вызывает негативные отклики со стороны представителей медицинского сообщества, которые считают.что своими действиями ведомство зачастую ставит врачей в неудобное положение. Например — когда результаты анализов на коронавирус конкретных пациентов, находящихся в лечебных учреждениях, направляемые для подтверждения диагноза в Новосибирск, становятся известны самим врачам в последнюю очередь. «Безусловно, это оценка деятельности Роспотребнадзора в целом, но на территории региона ее воплощает в жизнь именно Козловских», — отмечает источник в свердловских медицинских кругах.