Курганские инсайды: соратница губернатора уходит

В мире — новый общественный класс Коллаж: URA.RU

Пока курганцев пугают страшилками о случаях заражения коронавирусом в Зауралье, которые якобы скрывают местные власти, чиновники обвинили свое руководство в формальном подходе к борьбе с этим заболеванием. Бороться с этим некому: по слухам, пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова находится сейчас в отпуске за границей.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

«Серому кардиналу» зауральского правительства ищут замену

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи говорят, что руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи, которую считают «серым кардиналом» и правой рукой губернатора Вадима Шумкова, в ближайшее время может покинуть областное правительство. Такая информация удивительна: Куташи работает с Шумковым уже много лет — она была его помощником, еще когда он занимал должность заместителя губернатора Тюменской области. «Говорят, что губернатор доверяет ей и прислушивается к ее мнению. Без веской причины он бы ее не отпустил», — шепчутся в регионе.

Вместе с тем, сплетники гадают, кто может стать руководителем аппарата губернатора, если Куташи действительно уйдет. Наиболее вероятным кандидатом на эту должность называют Ульяну Иванову: «Ее недавно назначили заместителем директора городского департамента экономики, прочили должность директора. Но это, конечно, не сравнится с креслом главы аппарата губернатора».

Пресс-секретарь губернатора в разгар пандемии уехала за границу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента информационной и внутренней политики, пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова якобы уехала за границу. Сплетники перешептываются, что свой отпуск, который совпал с разгаром пандемии, чиновница проводит за пределами страны, а по возвращении будет вынуждена уйти в самоизоляцию. «Отдыхает, говорят, в одной из африканских стран. Может там и нет коронавируса, но риск привезти в регион инфекцию все равно высок», — рассказали обеспокоенные инсайдеры из правительства.

Они добавили, что не так давно губернатор в своем Instagram призывал зауральцев «к внутренней дисциплине», отмечая, что «трудно предотвратить риски, которые несут выезды и подешевевшие туры». «Получается, что всех жителей глава региона призывает к дисциплине, а собственный сотрудник не считает нужным отказаться от поездки за границу», — поделился источник. Вопрос URA.RU о месте отдыха, адресованный пресс-секретарю губернатора, остался проигнорированным Анастасией Гусаровой. Сообщение в мессенджере она не прочитала.

Зауральское правительство обвинили в формальной борьбе с коронавирусом

Сплетники говорят, что измерение температуры у всех, кто заходит в здание правительства, проводится формально. «Закупили дешевые градусники, которые врут», — переговариваются чиновники. По их словам, температура измеряется за считанные секунды, после этого прибор «пикает», и тебя пропускают. Главный критерий — чтобы температура была не выше 37 градусов. Но чиновники подсмотрели, что электронный градусник может показать температуру в 34 градуса, при этом тебя посчитают здоровым и пропустят на работу. «Как можно верить термометру, который здоровому на вид человеку показывает 34 градуса?» — удивляются слухачи.

Директор депздрава трудоустроила своего мужа

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Супруг руководителя департамента здравоохранения Ларисы Кокориной (имя его нет в открытом доступе), говорят, стал сотрудником кардиодиспансера. «Получил должность отнюдь не малооплачиваемую», — пояснил инсайдер. Другой источник подтвердил трудоустройство, но добавил, что речь идет о рядовой профессии: «Слышал, что работает в техническом персонале». Инсайдеры при этом сошлись во мнении, что в любом случае родство с главой депздрава поможет продвинуться по карьерной лестнице.

Отставные главы районов остались с «золотым парашютом»

Некоторые из глав зауральских районов, оставивших свои должности в конце 2019 года, ушли с муниципальной службы не с пустыми руками, говорят слухачи. В ряде случаев выплаты при увольнении достигали 100 тысяч рублей. «В одном из муниципалитетов произошел забавный случай. Устав района не предусматривал „золотой парашют“, и местная прокуратура опротестовала выплаты. Но дума решила не отменять незаконное решение, а изменить Устав, предусмотрев в нем такую выплату», — рассказывают сплетники.

Страшные истории про коронавирус в Зауралье

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В разгар эпидемий и страшилок про конец света традиционно появляются разговоры про то, что власти скрывают правду. Не обошлось без таких историй и во время коронавирусной пандемии. В Кургане якобы в областной инфекционной больнице лежит беременная женщина, которая приехала из Италии. «У нее коронавирус, но власти замалчивают, чтобы не наводить панику», — переговариваются между собой сплетники. Некоторые утверждают, что после возвращения она спокойно разгуливала по Кургану и даже посещала женскую консультацию, где общалась с другими беременными женщинами.

Также разговоры ходят про шадринца, которого после приезда из заграницы вылавливали чуть ли не с полицией. Но в итоге задержали и отправили в медучреждение. Оказалось, будто он тоже болен опасной инфекцией. Такие разговоры ходят на уровне сплетен. Официально в регионе не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. 22 человека находятся на карантине под наблюдением.

Директора госучреждения подозревают в получении взятки

Зауральские предприниматели из лесной сферы потеряли руководителя госучреждения «Курганский лесопожарный центр» (бывший «Курганский лесхоз»). Житель Тюменской области Михаил Шестаков, назначенный руководителем курганского ГБУ летом 2019 года, вдруг пропал и не появляется на работе. «Сказали, что он задержан и подозревается в получении взятки», — рассказал один из источников. Другой инсайдер из числа бывших силовиков поделился информацией, что директор находится в СИЗО. «Он якобы вымогал взятку в виде прицела на сумму более 150 тысяч рублей. С поличным его и задержали», — уточнил инсайдер. По открытым данным, и. о. руководителя ГБУ сейчас является Вячеслав Бондарев.

В курганские поликлиники не пускают без масок

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры говорят, что в некоторые поликлиники Кургана не пускают посетителей без масок. По словам источника, в одну из поликлиник отказались пускать соцработников. При этом представители поликлиник в разговоре с URA.RU заявляют, что посетителям лишь рекомендовано приходить в масках, это не обязательное требование. В некоторых из больниц даже пообещали, что выдадут маску посетителю, если тот пришел без нее. «Отсутствие у посетителей медицинских учреждений масок не может быть основанием для отказа в оказании им медицинской помощи или в пропуске их в общедоступные помещения медицинской организации», — сообщили представители областного департамента здравоохранения в соцсетях.

В соцсетях удаляют комментарии зауральских властей

В нескольких группах соцсети «ВКонтакте», посвященных Кургану, удаляют комментарии представителей местной власти, утверждают источники URA.RU. В частности, слухачи заметили, что 17 марта из нескольких групп удалили ответы департамента образования и науки Курганской области к постам с фейковой информацией о ситуации, связанной с коронавирусом. Представители департамента опровергали ложную информацию, но их комментарии по непонятным причинам исчезали.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.