Челябинские инсайды: экс-губернатор Дубровский возвращается

Шел пятый день работы на удаленке… Коллаж: URA.RU

Губернатор Алексей Текслер отменил своим подчиненным все командировки. А в правительстве области перемывают косточки своим коллегам — тем, кто успел побывать в Европе. Мэры на местах не знают, как им в условиях эпидемии выстраивать отношения с прессой. Тем временем коронавирус стал поводом для шуток в рядах священнослужителей.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Москва больше не просит отчитаться по саммитам

Официально мероприятия по саммитам ШОС и БРИКС, что должны пройти в Челябинске, еще не отменили. Хотя все понимают, что это обязательно произойдет. Требования из-за коронавируса становятся все жестче, совещания на тему саммитов постепенно сворачивают. Инсайдеры рассказывают, что еще пару недель назад из Росконгресса шли бодрые указания продолжать подготовку и просили присылать отчеты, то теперь ничего такого нет. Москва молчит.

Саммиты пройдут по удаленке

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры говорят, что саммиты ШОС и БРИКС могут пройти в режиме видеоконференций. Речь идет о совещаниях с участием глав государств, министров, банков, медиков. Не будет спортивных и культурных мероприятий, которые без участников состояться не могу. Еще рассказывают, что видеоконференции будут вестись из Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому Челябинску ничего не останется.

Текслер запретил покидать область

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще до того, как ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса, отменил своим подчиненным все командировки. Понятно, что речи о зарубежных командировках вообще идти не может. Но Текслер потребовал отказаться и от поездок внутри России. Это указание последовало раньше, чем такие вводные поступили из Москвы в регионы. Никаких учеб, форумов, дружеских визитов. Исключение может быть сделано, только если речь идет о поездке в Москву, связанной с решением финансовых вопросов для нужд области или по нацпроектам. Всем велено оставаться на местах.

Главы в растерянности

Главы городов и районов в растерянности. Губернатор Алексей Текслер постоянно призывал их к максимальной открытости — пускать на свои совещания журналистов и общественников. А теперь, когда наступил режим «больше 50 не собираться», возникли проблемы. Инсайдеры рассказывают, что главы атаковали телефонными звонками резиденцию губернатора, чтобы понять, как проводить заседание правительства и укладываться в необходимый лимит. Муниципалам советуют сокращать число участников, для журналистов организовать трансляцию по монитору или в интернете. Главы еще больше расстраиваются. Далеко не все позаботились в свое время о том, чтобы обеспечить такую трансляцию.

Все олигархи на местах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К слову, перекрытие границ из-за коронавируса обернулось тем, что все челябинские бизнесмены сейчас находятся дома. Обычно в это время многие из тех, у кого есть деньги, уезжают в Европу встречать весну. В Челябинске же остаются менеджеры, чтобы рулить процессом. Теперь сложилась уникальная ситуация: все остались в области. Даже в Москву, где ужесточаются карантинные меры, никто не ездит. Уже шутят, что если понадобится созвать внеочередную конференцию Союза промышленников и предпринимателей, зал будет полон как никогда. Впрочем, проверить это невозможно, массовые мероприятия запрещены.

Пшеницын отправил своих коллег на карантин

Говорят, что министра экологии региона Сергея Лихачева и начальника главного управления лесами Сергея Лаврова отправил на самоизоляцию министр финансов Андрей Пшеницын. Оба чиновника вернулись из Чехии в то время, когда в стране еще не объявили карантин и досмотр тех, кто приезжал из Европы, не был таким строгим. Лихачев и Лавров неделю ходили на работу. В понедельник стало известно, что вице-губернатор Сергей Шаль, вернувшись из Испании, не вышел на работу и добровольно ушел на самоизоляцию. Пшеницын на одном из совещаний возмутился — мол, «эти двое, в отличие от Шаля, ходят тут и всех заражают». После этого Лихачев и Шаль сами ушли на карантин и успешно прошли тесты на коронавирус.

Куприкову изолируют

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тем временем еще одного чиновника должны отправить на карантин. Ушла в отпуск первый замминистра экологии Яна Куприкова. По слухам, уехала за рубеж, хотя всех просили от таких отпусков отказаться. Своему начальству Куприкова не сообщила, куда именно уехала отдыхать. Если выяснится, что за пределы России, то ее, согласно новому порядку, автоматически по приезду отправят на карантин. А за невыполнение указаний от начальства могут объявить выговор.

Мякуш анонсировал приезд Дубровского…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Забавный эпизод произошел на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Лидер единороссов, спикер Заксобрания области Владимир Мякуш предупредил, что на следующее заседание придет Борис Дубровский. Присутствующие переглянулись: что бывший губернатор, уехавший за границу будет делать в ЗСО? Однако Мякуш улыбнулся и сказал, что оговорился. Речь, разумеется, шла об Алексее Текслере.

… и «взбодрил» Моисеева

Челябинские единороссы обращают внимание, что их лидер, спикер ЗСО Владимир Мякуш в последнее время критикует руководителя регионального исполкома «ЕР» Дениса Моисеева, считавшегося его же креатурой. По этому поводу есть несколько версий. Кое-кто вспоминает, что точно так же Мякуш критиковал перед отставкой бывшего главу РИК Алексея Малофеева. Другие единороссы говорят, что Моисеева готовят к выборам в ЗСО. И Мякуш старается его «взбодрить», чтобы он отнесся к своей первой личной кампании максимально серьезно.

В ЗСО будет больше врачей и учителей

В челябинском региональном отделении «Единой России» говорят, что перед формированием списка кандидатов в Заксобрание области получили установки из Москвы. В их числе настоятельная рекомендация включить в список кандидатов как можно больше врачей и учителей. Они более популярны среди населения, чем те же чиновники и бизнесмены. А, главное, более управляемы.

За молодежь будет отвечать Ворожцов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве области пока поставлен на «стоп» процесс воссоздания главного управления по молодежной политике. Соответствующую структуру должны были вывести из министерства образования региона. Но сейчас, когда есть более актуальные проблемы, в том числе с коронавирусом, тему отложили. Зато известно, кто новое управление возглавит. Руководить структурой станет Игорь Ворожцов, который раньше возглавлял управление туризма в министерстве культуры. Ворожцов в самое ближайшее время должен стать начальником управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики, в составе минобразования. Именно на базе этого управления и будет создаваться новая самостоятельная структура.

Главврачам придется подружиться с гаджетами

Инсайдеры рассказывают, что министр здравоохранения Юрий Семенов создает специальные чаты, куда будут выкладывать важные сообщения и приказы. Такие меры связаны с ужесточением контроля по ситуации с коронавирусом. Слухачи смеются, что инициатива обнажила неожиданную проблему. Оказалось, что не у всех главврачей установлены мессенджеры на смартфоны. А у некоторых и вовсе в наличии только кнопочные телефоны. Теперь гаджеты придется менять, а ведь в некоторых лечебных учреждениях есть руководители довольно почтенного возраста, которые пытаются избежать нововведений. Но им грозят кадровыми решениями.

Гехт создает собственный кадровый резерв

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тем временем первый вице-губернатор Ирина Гехт, курирующая социальную сферу, объявила кадровый конкурс на замещение должностей в социальных учреждениях региона. Речь идет о сфере образования, медицины и соцзащиты. Официально — чтобы заполнить вакантные ставки. Неофициально — сформировать кадровый резерв. Сейчас проблема состоит в том, что если, к примеру, надо уволить главврача, не желающего осваивать новые методы работы, то сначала надо найти ему замену. Процесс затягивается. Инсайдеры рассказывают, что Гехт устала от этого и пожелала решить все проблемы разом, согласовав конкурс с губернатором.

Безруков поссорился с «калининцами»

В кулуарах обсуждают ссору замминистра экологии региона Виталия Безрукова с группой лиц, близких к структурам Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которым владеет бизнесмен Александр Аристов. В городе эту группу принято называть «калининцами», так как ЧЭМК находится на территории Калининского района. Всегда считалось, что Безруков если не входит в эту группу, но поддерживает с ней дружеские отношения. Но с тех пор, как он стал заместителем министра, отношения стали портиться из-за проверок ЧЭМК. Говорят, что речь уже идет о настоящем конфликте, так как Безруков за эти проверки отвечает, и свернуть их не имеет права.

Православный миллиардер ушел от политики

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слухачи ждали, что владелец телеканала «Царьград», миллиардер Константин Малофеев во время визита в Челябинск объявит о создании партии на базе Всемирного русского народного собора. Говорили, что визит будет политический и совершенно точно готовились к тому, что Малофеев выступит на тему выборов. Но, как говорят инсайдеры, «что-то пошло не так». И олигарх в самый последний момент воздержался от громких заявлений. Теперь все гадают, почему Малофеев решил проявить осторожность. «Не стал говорить сейчас, значит уже не скажет никогда», — говорят инсайдеры.

Илия призвал священников не ехать в Москву

Говорят, что визит в Челябинск личного духовника Патриарха Кирилла схиархимандрита Илии (Алексея Ноздрина), стал полной неожиданностью для епархии. Конечно, о его прибытии предупредили за две недели и все стали срочно готовиться. Но обычно о таких визитах сообщают гораздо раньше, а такая срочность заставила всех насторожиться. Ждали каких-то важных решений, но ничего не произошло. В итоге никто так и не понял, зачем приезжал Илия.

Но многих заставила задуматься одна фраза, сказана схиархимандритом. «Не стремитесь в Москву! Оставайтесь в Челябинске!» — загадочно заявил Илия. Теперь священнослужители в глубоком раздумье. Что означает это предупреждение? Сходятся в том, что речь идет о коронавирусе.

Настоятель храма Александра Невского неуместно шутит

Кстати, насчет эпидемии. Рассказывают, во время одного из мероприятий, где была пресса, настоятель храма Александра Невского Борис Кривоногов, в шутку приветствовал коллег: «Братья по коронавирусу!» Все сошлись на том, что шутка была неуместной.

Дело Ковригина могут рассмотреть дважды

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидатуру председателя Чебаркульского городского суда Сергея Фомина согласовали на должность судьи в Седьмой кассационный суд. Он ждет указа президента РФ. Однако именно Фомин сейчас рассматривает уголовные дела о коррупции бывшего мэра Сергея Ковригина. До завершения еще далеко, особенно с учетом перехода судов на карантин. И если Фомина назначат до приговора, дело Ковригина придется рассматривать заново, повторно вызывать и допрашивать всех свидетелей, приобщать доказательства. Фомина называют самым опытным судьей в городе. Окружение Ковригина распускает слухи, что с другим председательствующим будет проще отбиться от обвинений.

Мэрия Златоуста стала опорным пунктом полиции

В администрации Златоуста говорят, что глава города Максим Пекарский может пригласить на работу бывшего полицейского Артема Сафиева, сына вице-спикера горсобрания депутатов Марата Сафиева. И шутят, что с этим назначением можно будет переименовывать мэрию в опорный пункт полиции. Дело в том, что сам Пекарский служил в органах внутренних дел, как и его советник Алексей Коновалов. Первый вице-мэр Александр Митрохин возглавлял отдел МВД по Златоусту. А у заместителя главы города по инфраструктуре Вячеслава Бобылева отец возглавляет совет ветеранов местного отдела полиции. Так что скоро в коридорах мэрии придется отдавать честь, шутят чиновники. В мэрии говорят, что приглашать Сафиева не собираются.

Жилин выбрал округ для ЗСО…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин решил, по какому округу пойдет в Заксобрание. Бывший градоначальник нацелился на Горнозаводский округ, где действующим депутатом является Татьяна Кузнецова. При том, что у Кузнецовой приличные показатели в округе — хорошая узнаваемость и высокий кредит доверия. Хотя депутатом она стала почти случайно, «ЕР» в 2015 году поддерживала директора «Булата» Валерию Томею, а Кузнецова была техническим кандидатом от партии. Отвечал за выборы от «ЕР» Жилин. Томея выборы сенсационно проиграл, депутатом едва не стал судимый оппозиционер Валерий Усков. Кузнецова обошла Ускова чудом и стала работать в округе. По слухам, в «ЕР» должны поддержать ее и на будущих выборах.

…и посылает неприличные сообщения

Сам экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин вернулся к своей старой привычке. Вновь пишет в мессенеджеры тем, кто, по мнению бывшего градоначальника, виноват в его бедах, всякие сообщения, переходя на откровенные оскорбления. Пишет чиновникам, журналистам, депутатам. По слухам, делает он это во время застолий и его соратники даже пытаются отобрать телефон во избежание неприятностей. При этом у Жилина хватает сообразительности тут же удалять оскорбления, как только адресат их прочтет. Но инсайдеры говорят — те, кому он пишет, успевают «скринить» все гадости. Чтобы, если понадобится, подать в суд.

Полиция напугала министерство связи

Сотрудников министерства информационных технологий и связи региона напугала полиция. Рассказывают, в один из дней в офис пришли представители полиции и пара людей в гражданском. Подошли к одному из рядовых сотрудников. Вызвали на разговор, потом сотрудник вернулся, с виду расстроенный, собрал вещи и удалился в сопровождении полиции. Это дало повод для массы разговоров, вплоть до того, что коллега стал фигурантом уголовного дела.

Позже выяснилось, что сотрудник в феврале был в Италии, и не сказал об этом начальству. Его вычислили, забрали прямо с работы, отправили на неделю на карантин и заставили сдать тест на коронавирус. Тест, к счастью для коллег чиновника, был отрицательным.

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