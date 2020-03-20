Ямальские инсайды: новое в скандале с детским порно

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В новом выпуске ямальских «Инсайдов»: почему в гордуме не останется коммунистов, зачем главный эсер пошел войной на мэрию, а также — кто подчистил биографию участнику скандала с детским порно.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Ямальскому депутату предложили пойти в чиновники

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутату законодательного собрания ЯНАО Ивану Вершинину поступило предложение сменить депутатский портфель на чиновничий, рассказывают в политических кругах региона. «Активность Вершинина власти округа видят, а так как не исключено, что в региональный парламент он может и не пройти, начаты переговоры о возможной смене рода его деятельности, — отмечают инсайдеры агентства. — В любом случае, снова стать простым общественником ему уже не дадут, уже сейчас ему предлагают работу в правительстве».

Что это будет за должность, инсайдер ответить затруднился, однако поговаривают, что процесс переговоров все равно идет туго: Вершинин привык бороться с нерадивыми чиновниками, а тут ему предлагают фактически встать в с ними в один ряд.

Прошлое фигуранта дела о растлении малолетних решили скрыть

Ямальская прокуратура всеми силами пытается не дать всплыть прошлому одного из участников скандала с растлением малолетних и производством детского порно в Тарко-Сале — бизнесмена Максима Шаньшина, сообщают источники URA.RU. «Он начинал свой трудовой путь в прокуратуре. Теперь всю информацию об этом из открытых источников поудаляли», — отмечают инсайдеры агентства.

По словам инсайдеров, мотив в этом один — не дать никому подмочить репутацию ведомства. Репутационные потери прокуратуры, даже если сотрудник бывший, могут быть очень большими, тем более по такому делу. В самом же надзорном ведомстве всячески отрицают причастность бизнесмена к госслужбе.

Главный эсер Ямала пошел войной на мэрию Салехарда

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Глава ямальского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев пошел на конфликт с властями окружной столицы, говорят осведомленные собеседники в Салехарде. В ответ на требование мэрии убрать агитационные материалы из торговых центров, главный эсер ЯНАО распорядился разнести партийную прессу чуть ли не по квартирам горожан.

«По нескольку экземпляров газеты „Справедливая Россия“ появилось на каждом этаже многоквартирников Салехарда, — рассказал источник в городе. — Обычно такое практикуется на последнем этапе электоральной кампании, но сейчас до выборов остается еще полгода». В политических кругах поговаривают: Лазарев обиделся на мэрию за то, что агитлистки убрали из магазинов, поэтому и перешел в контратаку, не дожидаясь даже официального начала кампании.

На телеканале ямальских властей ждут сокращений

Сокращения штата сотрудников ОГТРК «Ямал-Регион» ожидается в ближайшее время на фоне медиареформы, которую проводят окружные власти. По словам инсайдеров агентства, больше всего разговоров об «оптимизации» ходит в Салехарде. «Из управления компании сократится штат, бухгалтеров уволят — их слишком много много. Коснется это и обычных рабочих», — поговаривают в кулуарах телеканала. Источники URA.RU отмечают, что больше всего стоит опасаться предпенсионерам и людям старшего возраста, которых могут заменить на молодых. Из-за медиареформы и появления нового холдинга, штаты планируют заполнить и расширить «креативной» молодежью, которая сможет выдавать качественный и интересный продукт.

Ямальского мэра обвинили в самодурстве

Фото: сайт администрации села Новый Порт

Глава администрации села Новый Порт Ямальского района Сергей Сеин пользуется тем, что муниципалитет находится слишком далеко от окружной столицы и райцентра, уверены знакомые с ситуацией источники URA.RU. «Мэр увольняет заслуженных сотрудников со стажем, чтобы посадить на их места тех, кого ему надо, раздает муниципальное жилье не нуждающимся, а родственникам приближенных, — сообщают из села. — Взыскания накладывает не по заслугам, а по надуманным основаниям».

Новопортовский мэр уверен в своей безнаказанности, рассказывают слухмейкеры. Даже после того, как на действия Сеина пошел поток жалоб в окружную госинспекцию по труду, ряд наложенных взысканий был отменен, но самого мэра наказывать почему-то никто не стал.

Директор бизнес-инкубатора оказалась в эпицентре скандала

Личная страница Ольги Межиной в Instagram

В Ноябрьске разгорается скандал, в эпицентре которого оказалась директор муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор» Ольга Межина, рассказали URA.RU источники в городе. «К чиновнице, которая сама именует себя „бизнесвумен“ уже накопилась масса претензий, прежде всего со стороны предпринимательского сообщества, — сообщают инсайдеры. — За полгода, пока Межина руководит учреждением, его статус опустился ниже плинтуса».

Собеседник агентства пояснил, что чиновница с пренебрежением относится к местному бизнес-сообществу, презрительно называет его не иначе как «помойкой». Кроме того, муниципальная служащая продолжает «радовать» подписчиков в социальных сетях весьма откровенными фото, однако власти города почему-то предпочитают давать ей зеленый свет и оберегать от злопыхателей.

Оппозиционеры обвинили политических конкурентов в вандализме

Ямальские либерал-демократы уверены, что против них началась широкомасштабная кампания, рассказали URA.RU источники в Новом Уренгое. Поводом для этого стала разбитая неизвестными вандалами табличка на входе в общественную приемную в городе.

«Общественные деятели считают, что разбитая вывеска — дело рук конкурентов в период обострения политической борьбы, — объясняют собеседники. — Однако прямо на это ничего не указывает, это всего лишь их мнение, доказательств никаких нет». Тем не менее, даже разбитую хулиганами вывеску оппозиционеры использовали в свою пользу — им очень хочется, чтобы все думали: они настолько влияют на ситуацию в городе и округе, что конкуренты будут им гадить даже такими способами.

Скандальный депутат нацелился на окружное заксобрание

Фото: личная страница Александра Бондарчука «ВКонтакте»

Городская дума Ноябрьска в ближайшее время может вовсе остаться без коммунистов, сообщил источник URA.RU источник в муниципалитете. «После выхода из партии депутата Александра Зимина в гордуме остался только один коммунист, если его можно так назвать — Александр Бондарчук, — рассказал собеседник. — Его амбиции требуют выхода на окружной уровень, а в партии он все равно не состоит, поэтому сейчас с ним уже разговаривают уполномоченные на то представители других политических организаций».

Инсайдер не исключил, что Бондарчук, никогда не состоявший в КПРФ, может с легкостью переметнуться из-под красного флага под любой другой — хоть под желтый, хоть под синий. Сам депутат известен своими симпатиями к несистемной оппозиции, движению блогера Алексея Навального и не раз выражал свое несогласие с политикой КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова.

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