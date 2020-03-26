Педиатр с Урала: врачи боятся вспышки коронавируса, как в Италии

По словам врача, зараженных на участке пока не было, но людей с подозрением много Фото: Илья Московец © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

С ростом эпидемии коронавируса в России информации о происходящем в больницах становится все меньше: многие врачи предпочитают молчать и выполнять свои профессиональные обязанности. Но им с каждым днем все тяжелее. Как работают те, кто каждый день общается с потенциальными зараженными? Об этом рассказывает екатеринбургский врач-педиатр, попросивший сохранить его инкогнито.

— Скажите, изменился ли режим работы больниц? Больше ли стало пациентов в поликлиниках?

— Наоборот, меньше: мы теперь всех обслуживаем на дому. В поликлинике сидит, конечно, дежурный педиатр, но народу к нему очень мало.

— Вам уже довелось столкнуться с зараженными?

— Слава богу, пациентов с диагнозом на моем участке пока нет.

— А с пациентами с подозрением на коронавирус?

— Такие есть. Прилетевших много.

Списки для проверки людей сбрасывают каждый день, и они огромные — километровые. Мы их все отрабатываем, каждого.

Но мы, педиатры, смотрим только детей — взрослых смотрят терапевты.

— Говорят, дети почти не болеют коронавирусом…

— Да, это так. У них нет этих рецепторов, к которым прицепляется вирус. Если и болеют, то в легкой форме. Но они могут являться переносчиками. Нам так объяснили вирусологи: рецепторы для вируса «нарастают» с возрастом.

— Ваш прогноз: как будет развиваться ситуация?

— Раз уж притащили эту заразу оттуда, из Европы, сюда, она пойдет распространяться. Вирус очень вирулентный. Плюс иммунитет к нему нестойкий — люди могу заболевать и по второму разу. Так что ничего хорошего мы не ждем.

— Почему так? У нас недооценили опасность коронавируса?

— Скорее всего. Когда все это было в Китае, информации-то из-за рубежа толком не было. Ну болеют, и болеют. А когда «зажглась» Италия, стало страшно: смертность у них огромная, почти 10 процентов. Этого у нас и боятся.

— Как в целом обстановка?

— Пока ничего не понятно: все меняется на глазах: вчера одно, сегодня другое, а через три часа — уже третье. горздрав, минздрав и Роспотребнадзор постоянно шлют новые предписания. У меня такое ощущение: «война!»