В Екатеринбурге заработало второе отделение для людей с подозрением на коронавирус

Там уже 68 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В столице Урала для приема людей с подозрением на коронавирус задействовали инфекционное отделение еще одной клиники. Эта информация прозвучала на брифинге после оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Речь идет о горбольнице №6.

Всего в свердловских клиниках с подозрением на коронавирус находятся 204 человека. «Большинство из них, 123 человека, находится в ГКБ №40, в шестой больнице — 68, на территории области в различных муниципалитетах — еще 13 человек», — сообщил глава Роспотребнадзора по Свердловской области, главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

По его словам, лица с подозрением на коронавирус, то есть прибывшие из-за рубежа и имеющие симптомы ОРВИ, находятся, кроме Екатеринбурга, в Сысерти, Нижнем Тагиле, Полевском, Сухом Логу, Первоуральске, Каменске-Уральском и Новой Ляле.

Пациентов, у которых коронавирус подтвержден, в регионе по-прежнему 13 (все они лежат в ГКБ №40). «Одиннадцать случаев — когда граждане привезли вирус из Европы, два случая — это близкий контакт, передача вируса в семейных очагах. Иных случаев распространения инфекции на территории области на сегодняшний день не выявлено», — отметил главный санитарный врач Свердловской области.

В ходе брифинга заместитель свердловского губернатора Павел Креков опроверг информацию о подготовке обсервации под Асбестом для лиц с подозрением на коронавирус. «Есть планы, связанные с гражданской обороной, паводком, с расселением людей в случае пожаров и так далее, в том числе в районе Ивделя, Асбеста, Екатеринбурга и всех остальных городов, — пояснил Креков. — Никаких зон обсервации мы открывать не планируем, в том числе в Асбесте».

По словам замгубернатора, в данный момент применяется иная тактика: максимальное выявление лиц с подозрением на коронавирус и помещение их на режим домашней изоляции, если признаков болезни нет. «Там, где есть другие показания, мы сейчас разворачиваем дополнительные койки, чтобы людей максимально госпитализировать, если вдруг для них будут какие-то угрозы, связанные с заболеванием», — заявил Креков.