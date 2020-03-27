Новые эпизоды любимых сериалов можно посмотреть, не заплатив ни копейки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские IT-компании солидарно ответили на угрозу распространения коронавируса в стране, включившись в кампанию #лучшедома. Ведущие игроки Рунета не просто объясняют пользователям необходимость самоизоляции, но и побуждают к этому. Онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы переходят на бесплатную подписку, а образовательные ресурсы открывают свободный доступ к своему контенту. Все доступные акции и предложения компаний для удобства агрегируются на сайте доступвсем.рф

В обычный кинотеатр уже не попасть. Альтернатива есть Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россиян ждет неделя каникул в условиях карантина (с 28 марта по 5 апреля), поэтому крайне важно мотивировать их оставаться дома, уверены опрошенные URA.RU эксперты. Уже сейчас в условиях удаленной работы пользователи более активно потребляют контент. Так, в сетях «Ростелекома» просмотры кино и сериалов из видеотеки взлетели в пять раз. Во «ВКонтакте» за последнюю неделю просмотры ленты новостей выросли на 10%, просмотры видео — на 16%, а играть в игры стали чаще на 10%. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» фиксирует рост как времени просмотра видео, так и своей дневной аудитории.

Что можно смотреть бесплатно

Получать контент бесплатно на время пандемии коронавируса позволили своим подписчикам российские онлайн-кинотеатры Premier, Rutube, Start, Wink, Кинопоиск HD, More.tv, Okko, Ivi, Amediateka и ViP Play.

Банковская карта еще нужна, но деньги не снимут Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Для бесплатного просмотра фильмов и сериалов достаточно зарегистрироваться на сервисе. При этом платформа может попросить ввести данные банковской карты, но деньги с нее в течение бесплатного периода списываться не будут. Потреблять контент онлайн-кинотеатров прямо на сайте необязательно, так как все ресурсы кроссплатформенные. Можно начать смотреть фильм на компьютере, а закончить — на смартфоне или планшете.

«Компании понимают, что нужно идти навстречу пользователю. Оффлайн-кинотеатры закрыты из-за карантина. У людей не будет возможности проводить время в привычных местах, поэтому хорошо, что они смогут перейти на сервисы в интернете», — объясняет гендиректор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков. По его словам, нововведение в перспективе поспособствует развитию индустрии онлайн-развлечений: «Люди, которые раньше смотрели только линейное телевидение, сейчас увидят преимущества модели „видео по запросу“».

В действиях IT-компаний больше альтруизма, чем желания извлечь впоследствии выгоду, считает разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По мнению эксперта, нововведение также поможет сервисам побороть интернет-пиратство: пользователи, бесплатно оценив качественный контент, больше не захотят возвращаться на пиратские сервисы.

Где бесплатно учиться

Студенты российских вузов с 28 марта также отправляются на незапланированные каникулы, которые завершатся 5 апреля. Еще раньше многие высшие учебные заведения и школы перешли на дистанционный режим работы. В этих условиях единственная альтернатива — онлайн-обучение, и интернет-сервисы предоставляют такие возможности.

Ходить на пары больше не нужно — можно учиться дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Яндекс» с 1 апреля запустит видеоуроки по школьной программе для 5-11 классов, а учителя 1-5 классов с конца марта смогут вести онлайн-уроки для школьников. «ВКонтакте» позволит объединить класс в закрытое сообщество или чат, разместить учебные материалы и провести занятие в прямом эфире. «Одноклассники» предоставляют все имеющиеся у соцсети инструменты для дистанционного обучения. Образовательные платформы GeekBrains, Arzamas, Bang Bang Education, «Нетология», «Фоксфорд» предлагают бесплатный доступ к своим обучающим программам. Кроме того, доступны уроки и образовательные материалы Российской электронной школы, Московской электронной школы, онлайн-библиотеки издательства «Просвещение», порталов «Решу ЕГЭ» и «Мои достижения».

«Такие действия повышают лояльность со стороны пользователей. То есть сегодняшний альтруизм сервисов приведёт в дальнейшем к долгосрочному сотрудничеству клиентов с этим брендом», — считает автор и разработчик Этического кодекса пользователей сети Интернет Евгений Ядрышников.

Что будет дальше

Рунет получил мощный импульс к развитию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опрошенные URA.RU эксперты прогнозируют, что онлайн-платформы восстановят платный доступ к своим сервисам, только когда будут достигнуты очевидные успехи в борьбе с коронавирусом. Кроме того, многое зависит от того, как будет развиваться экономический кризис, полагает президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. По его оценке, к декабрю 2020 года ситуация на рынке может «устаканиться», и IT-компании вернутся к коммерческой модели распространения контента.

Пандемия коронавируса может обернуться бурным развитием для всей интернет-индустрии России. Большинство офлайн-компаний сейчас начинают «небывалыми темпами» цифровизировать свои услуги и переводят деятельность в онлайн, рассказал агентству директор РАЭК (объединяет более 100 интернет-компаний) Сергей Плуготаренко. «То, что сейчас происходит в онлайн и офлайн-средах — небывалый кейс: по силе и скорости развития мы никогда не видели ничего подобного», — отметил он.