Ведущие вирусологи проверили мифы о коронавирусе. Некоторые правдивы

Ведущие вирусологи призывают россиян принимать меры предосторожности и находиться дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса — главная тема для обсуждения во всем мире. Мгновенно болезнь обросла множеством мифов: от теорий появления вируса (выведен искусственно) до эффективных народных лекарств (чеснок, куркума). Ведущие врачи и вирусологи России объяснили URA.RU, какая информация является фейком, а какая — отечественной мудростью.

Чеснок для профилактики

«Если человек хочет есть чеснок, ничего плохо в этом нет», — отметил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Но добавил, что польза его не доказана.

«Чеснок полезен, я сам каждый день по зубчику, по два съедаю», — не согласился с ним вирусолог Виктор Зуев.

По словам военного врача, председателя исполкома астраханского отделения движения «Сильная Россия» Сергея Кодюшева, чеснок и лук обладают большим количеством фитонцидов и за счет этого имеют бактерицидное действие. «Косвенно при умеренном количестве может помочь. Противовирусным действием чеснок не обладает», — подчеркнул он. При этом врач напомнил, что чеснок противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Он добавил, что и здоровым людям не стоит есть больше одного зубчика в день.

Водка для дезинфекции

Некотрые продукты повышают иммунитет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Анатолий Альтштейн считает, что небольшое количество водки не нанесет вред организму. Но он уверен, что пользы от нее тоже не будет. «Научных данных, что водка помогает, нет», — подчеркнул он.

Алкоголь не улучшит состояние больного, уверен Кодюшев. Он уточнил, что при приеме антибиотиков или серьезных противовирусных препаратов алкоголь может помешать их адекватному действию и утяжелить нагрузку на печень. В то же время военный врач отметил, что небольшая доля алкоголя поможет снять стресс. «Менее 50 грамм водки, бокал вина или бутылочка 0,33 пива, не больше», -обозначил он безопасную дозу для здорового человека. «Если человек уже болеет, алкоголь категорически запрещен», — подчеркнул он.

Куркума полезна для легких

«Куркума — более мягкий аналог имбиря, издревле она применяется в странах Востока как антибактериальный препарат в пищу. Гигиена там не на высоком уровне, острая пища провоцирует выделение огромного количества желудочного сока, которые убивает бактерии», — рассказал Кодюшев. Он подтвердил, что имбирь и куркуму можно использовать для того, чтобы поднять иммунитет. «Если мы говорим про Россию, подобное же действие есть у корешков хрена», — напомнил он.

Обычный грипп опаснее коронавируса

Сергей Кодюшев напомнил, что перед эпидемией обычного гриппа большая часть населения ставит прививки. «Большая часть населения не восприимчива или слабо восприимчива к данному штамму гриппа и ситуация не становится пиковой», — объяснил он разницу.

Карантин позволит снизить смертность Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Кодюшев считает, что летальность от коронавируса невысока. Он напомнил, что от свиного гриппа смертность была 17%, от коронавируса умирает лишь 4% заболевших. Но врач подчеркнул, что при коронавирусе одномоментно заболевает огромное количество людей, система здравоохранения в любой стране мира оказывается перегруженной и не позволяет оказать всем помощь.

Нужно, чтобы все быстрее переболели и выработали иммунитет

«Автор этой глупости премьер-министр Борис Джонсон потом переболел и переменил мнение. Это вред большой, что-то подобное было в американских разговорах, а сейчас там большая беда», — напомнил Виктор Зуев.

«Как при любой вирусной инфекции должно получить иммунитет 60% населения, только на этой фазе заболевание начнет останавливаться», — подчеркнул Кодющев. Он не исключил, что карантинные меры предстоит поддерживать на протяжении длительного срока, чтобы не развилась вторая волна коронавируса. «Если мы в России сможем кривую растянуть до середины лета, то смертность будет намного ниже, это позволит планомерно оказывать помощь тем, кому это нужно», — объяснил врач.

В Швеции не вводят карантин и ничего страшного не происходит

Шведам помогает менталитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Швеция по данным на 31 марта находится на 13 месте по числу заболевших среди всех стран мира, там более четырех тысяч заразившихся коронавирусом, умерло 146 человек. Однако страна не находится на карантинном режиме. Сергей Кодюшев отметил, что опыт страны нельзя транслировать на другие страны, поскольку она находится на периферии. «Швеция фактически участвует в тех же карантинных мероприятиях, потому что границы других стран закрыты», — добавил он. Вирусолог Тимур Пестерев отметил, что шведы по своему характеру нелюдимы и склонны к самоизоляции.

Вирус выведен искусственно

«Сделать такой вирус очень сложно, это вирус природный, никаких признаков, что была использована биоинженерия нет. Это мутант вируса летучей мыши. Нет лабораторных моделей, на которых можно было получить такой вирус», — заверил Альтштейн. Он подчеркнул, что для получения искусственного вируса опыты нужно было ставить на людях и об этом быстро стало бы известно.

Молодые не болеют коронавирусом

«Все болеют и умирают. Конечно, старики со сниженным иммунитетом более подвержены», — отметил Зуев.

«Болеют все, но у молодых больше сил, чтобы перенести болезнь как легкое недомогание», — согласился Кодюшев. Он предположил, что процент переболевших среди пожилых и молодых людей будет в итоге одинаковым.

Сведения о больных скрывают

На кладбищах в России нет ажиотажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Всех заразившихся выявить невозможно, нужно постараться ограничить число заразившихся и взять их на ту или иною форму карантина», — отметил Альтштейн. Он подчеркнул, что нет оснований утверждать, что число умерших больше, чем об этом сообщается.

«Нет смысла скрывать, у нас с самого начала все было очень организовано и адекватно», — подчеркнул Зуев.

«Где прячут умерших, где эти многочисленные дополнительные морги? Где потоки на кладбище?» — задал вопросы авторам фейков Сергей Кодюшев

Панику нагнетают, чтобы на этом заработать

По мнению Альтштейна, появление коронавируса — несчастье для всего человечества и нет оснований утверждать, что панику нагнетают. «Говорили в начале эпидемии вирус вывели американцы, чтобы уничтожить китайцев. Но последующие события показывают, что это бред. Итальянцы страшно болеют, испанцы, французы. В Америке страшная эпидемия», — отметил вирусолог. В то же время он подчеркнул, что всегда находятся люди, которые извлекают выгоду во времена кризиса.

В странах, где делают прививку БЦЖ, болеют легче

Анатолий Альтштейн предположил, что на смертность в разных странах влияет большое количество факторов. К примеру, уровень жизни, климатические условия. «У меня впечатление, что там, где применяют БЦЖ, это страны с более низким уровнем жизни и более южно расположенные, там смертность меньше. Твердо связать с БЦЖ довольно трудно, думаю, специалисты не будут поддерживать такую точку зрения», — отметил он.