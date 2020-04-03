Курганские инсайды: карантин не помешает отставкам

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Курганские элиты обсуждают, кого местные власти сделают крайним после неудачной попытки сократить персонал Института развития образования и социальных технологий. В Зауралье заговорили о наступлении «нового 1937 года» и ждут продолжения масштабного сокращения чиновников.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Власти ищут марионетку, чтобы оптимизировать ИРОСТ

Слухачи из коридоров власти предрекают поток недовольства губернатора Вадима Шумкова в адрес директора департамента образования и науки Андрея Кочерова из-за ситуации с сокращением персонала Института развития образования и социальных технологий (ИРОСТ). Попытки сократить расходы бюджета не увенчались успехом. Dсе обернулось открытым письмом президенту РФ Владимиру Путину от персонала ИРОСТ.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники из числа чиновников говорят, что конфликт давний. «Замгубератора по соцполитике Ольга Соложенцева, еще руководя финуправлением, добилась увольнения прежнего ректора Бориса Кугана. Спустя два месяца с этой должности ушел и Дмитрий Пожиленков. Люди уходили, потому что не могли своими руками рушить ту систему, которая создавалась с 1943 года», — уточнил инсайдер. После отказа нынешнего ректора Нины Криволаповой сокращать половину персонала, власти будут искать выход. «На встрече в департаменте Кочеров сказал: не хотите вы, мы поставим человека, который это сделает», — пояснила URA.RU Криволапова.

В Курганской области заговорили о новом «37-м годе»

В муниципалитетах Курганской области все чаще можно услышать разговоры, что в регионе наступил новый 1937 год. «Началось время репрессий. Все боятся высказывать свое мнение, чтобы не лишиться работы», — говорят сплетники. В частности, многие недовольны реформой губернатора Вадима Шумкова, в соответствии с которой районы будут преобразованы в муниципальные округа. Также предполагается значительное сокращение чиновников, говорит один из них: «Люди останутся без работы. Конечно, возмущения есть, но о них предпочитают не говорить даже со своими знакомыми».

Инсайдеры отмечают, что коронавирус только усугубил эту ситуацию: «Появилась еще одна запретная тема. Отовсюду появляется противоречивая информация, а людей запугали, что за фейки могут жестко наказать».

Реформу Шумкова по сокращению чиновников распространят на новые муниципалитеты

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи сообщают, что реформу губернатора Вадима Шумкова по преобразованию районов Курганской области в муниципальные округа власти готовы распространить на другие муниципалитеты, не дожидаясь итогов пилотных проектов в Шумихинском и Макушинском районах. «На очереди уже несколько районов, где власти готовят объединение всех муниципалитетов в один. В Притобольном районе, например, с жителями уже проводят разъяснительную работу», — поделился инсайдер. Вместе с тем, пилотный проект по преобразованию районов в округа в Курганской области еще не перешел в активную фазу: проекты законов о таких преобразованиях в Макушинском и Шумихинском районах одобрены облдумой только в первом чтении. В подтверждение этого говорит тот факт, что в региональный парламент уже внесли законопроект о формировании Лебяжьевского муниципального округа.

В Шадринске ждут новых уголовных дел

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Целую череду новых уголовных дел могут возбудить в Шадринске в ближайшее время, говорят слухачи. Это последствия задержания замглавы областного УМВД Андрея Шамина и начальника шадринского отдела полиции Дмитрия Кокотеева. «Силовики проверяют все связи задержанных и уже нашли достаточно любопытные факты», — перешептываются в регионе. По некоторым данным, первые результаты расследований могут обнародовать уже до конца следующей недели. Пока же их тщательно скрывают, чтобы не навредить следствию.

Под удар могут попасть шадринские чиновники и оппозиционеры

Шадринск попали в центр внимания правоохранительных органов после громкого обвинения местных полицейских в создании ОПГ. «Сейчас отрабатываются связи [начальника Шадринского отдела полиции Дмитрия] Кокотеева с подчиненными и сотрудниками администрации Шадринска», — пояснил инсайдер. Он добавил, что, помимо этого, внимание обращено и на родственников подозреваемых. «Обычно для хранения средств, полученных незаконным путем, обвиняемые могут привлекать родственников. Проверим и их», — уточнил инсайдер. Жители Шадринска при этом строят догадки. «У Кокотеева отец — первый секретарь отделения шадринской КПРФ. Даже если он и не замешан в сокрытии денег, то подозрение сына в участии ОПГ для кражи бюджетных денег уже огромный негатив для коммунистов», — уточнил инсайдер.

На курганском заводе ППСО прошли обыски

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи рассказали, что в схеме по расследованию уголовных дел, связанных с экс-руководителем областного МЧС Олегом Рожковым и директором «Курганского завода спецтехники» (КЗСТ) Вячеславом Филимоновым появляется посредник. «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (ППСО) тесно сотрудничал и с заводом, и с чрезвычайным ведомством. «Филимонов — бывший сотрудник завода ППСО, который заливал полы. Затем вдруг стал директором предприятия, которое занимается смежной с заводом деятельностью», — поделился инсайдер. По его данным, на варгашинском заводе уже прошли обыски.

«Интерес, скорее всего, связан с тем, как небольшому КЗСТ с двадцатью сотрудниками удавалось выигрывать закупки для федеральных ведомств на сотни миллионов рублей. Много вопросов к руководителю завода ППСО Владимиру Казакову, который мог помогать КЗСТ выигрывать контакты», — уточнил источник. Он также пояснил, что роботов для тушения пожаров, которые стали причиной уголовного преследования Рожкова, КЗСТ вообще изготовил на основе двигателя от «болгарки». «Та техника, которая должна готовиться годами, у них выпускалась за очень короткие сроки и по ценам, значительно ниже. Как они выигрывали контракты — большой вопрос ко всем структурам», — добавил источник.

Крупный бизнес может воспользоваться промахами более мелких предпринимателей

Среди бизнес-элит в Кургане ходят разговоры о том, что промышленник Сергей Муратов заинтересовался еще одним заводом. «У „Курганского завода спецтехники“ (КЗСТ), которым руководит Вячеслав Филимонов, задержанный полицией по подозрению в подготовке к мошенничеству, возникли трудности. Говорят, что Муратов может заняться приобретением предприятия», — поделился один из инсайдеров. Другой источник эту версию считает домыслом. «Там не на что зариться, грубо говоря. Оборудование допотопное, собственной документации на разработки нет. Технику собирали не свою, а в кооперации», — уточнил источник. В разговоре с URA.RU Муратов опроверг появившиеся слухи: «Завода там как такового и нет. Смысла в этом не вижу, мне это не интересно».

Аппараты ИВЛ с районных больниц перевозят в Курган

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди медиков ходят разговоры, что в Курган из районных больниц свозят запасы масок и перчаток. «Забирают аппараты искусственной вентиляции легких. Увозят в курганскую больницу №2, куда буду свозить больных коронавирусом», — переживает врач. Другой инсайдер считает эти меры положительными: «Лучше у нас будет одно лечебное учреждение, где пациенты в случае осложнения будут под присмотром обученных бригад медиков. Кроме того, это поможет ограничить распространение и снизить печальные последствия». Пока в регионе зафиксирован один случай коронавируса — девушка уже выписана из больницы.

В госпитале для ветеранов царит нервная обстановка

Среди персонала Курганского областного госпиталя для ветеранов войн, по слухам, царит нервная обстановка. Инсайдеры сообщают, что после назначения Вячеслава Байчурина новым руководителем медучреждения своих должностей уже лишились некоторые сотрудники. В частности, называются жена и дочь бывшего начальника госпиталя Александра Серкова. «Все боятся, что их тоже могут уволить, чтобы освободить место для кого-то другого», — рассуждают слухмейкеры. По их словам, новому руководителю не понравился и храм, который действует на территории госпиталя. «Пока начальника убедили не убирать его, но кто знает, что будет дальше?» — разводят руками инсайдеры. Добавила негатива и ситуация с вырубкой деревьев, высаженных ветеранами. «Там, конечно, все сделали по закону. Но осадок-то у людей остался», — переговариваются в регионе.

Затянувшаяся стройка закончится судебными тяжбами

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судебными разбирательствами может закончиться строительство инженерных коммуникаций на улице Мальцева в Кургане, которое планировалось завершить еще в ноябре 2019 года, но до сих пор продолжается. По словам инсайдеров, засудить друг друга намерены практически все участники масштабной кампании: «Там все очень сложно. Заказчик, управление капитального строительства, заключил договор с генподрядчиком — Введенским ДРСУ. Тот, в свою очередь, нанял свердловскую „Стройавтоматизацию“, которая заключила договор субподряда с екатеринбургским „Благостроем“, а ему активно помогали курганские компании».

Теперь, по словам источников, генподрядчик готов судиться со свердловскими строителями, которые якобы получили больше денег, чем наработали. Курганские компании, которые по факту выполняли часть работ, готовят иски, заявляя о неоплаченной работе. «Стройавтоматизация» и «Благострой» якобы также планируют подать суд на Введенское ДРСУ, заявляя, что это оно должно им деньги, а не наоборот.

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