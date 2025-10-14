Фон дер Ляйен рассказала о планах расширения Евросоюза

В 2028 году Черногория может вступить в Евросоюз. Именно эта страна находится на первом месте среди кандидатов на вступление в союз. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции в ходе визита в Черногорию.
«Вы полны решимости закончить все переговорные главы (разделы переговоров о вступлении в ЕС — прим. URA.RU) в следующем году. Мы поддерживаем вашу амбицию 28 к 2028 году», — заявила фон дер Ляйен во время трансляции на официальном YouTube канале Еврокомиссии.
Помимо расширения, Еврокомиссия планирует увеличить военный бюджет ЕС более чем в пять раз. Произойдет это в рамках бюджетного плана на 2028 — 2034 годы. Отмечается, что суммарные военные расходы стран могут составить 4,2 триллиона евро. Об этом заявлял еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции по безопасности в Брюсселе.
