Генсек НАТО попытался пошутить про русскую «Ладу» и холодильник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рютте провел ассоциировал анекдот с покупкой F-35 или системы Patriot
Рютте провел ассоциировал анекдот с покупкой F-35 или системы Patriot Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался пошутить про автомобили марки «Лада» и холодильник, проводя ассоциацию с покупкой истребителей F-35 или систем Patriot. Рассказал его генсек на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.

«Я иногда шучу, что когда вы покупаете F-35 или систему Patriot, это похоже на старый русский анекдот про „Ладу“ и холодильник. Мужчина из „Лады“ скажет вам, что она появится через 10 лет, и тогда можно спросить: утром или днем? А почему это важно? Потому что днем приедет уже холодильник», — пошутил Рютте. Его заявление опубликовано в соцсети X.

Ранее Марк Рютте уже высказывался по вопросам взаимодействия НАТО с Россией, в частности по поводу возможных нарушений воздушных границ альянса российскими самолетами. После заявлений о необходимости жестких мер, он смягчил риторику, уточнив, что применение силы допустимо только при прямой угрозе гражданам, а каждая ситуация требует отдельного рассмотрения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался пошутить про автомобили марки «Лада» и холодильник, проводя ассоциацию с покупкой истребителей F-35 или систем Patriot. Рассказал его генсек на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне. «Я иногда шучу, что когда вы покупаете F-35 или систему Patriot, это похоже на старый русский анекдот про „Ладу“ и холодильник. Мужчина из „Лады“ скажет вам, что она появится через 10 лет, и тогда можно спросить: утром или днем? А почему это важно? Потому что днем приедет уже холодильник», — пошутил Рютте. Его заявление опубликовано в соцсети X. Ранее Марк Рютте уже высказывался по вопросам взаимодействия НАТО с Россией, в частности по поводу возможных нарушений воздушных границ альянса российскими самолетами. После заявлений о необходимости жестких мер, он смягчил риторику, уточнив, что применение силы допустимо только при прямой угрозе гражданам, а каждая ситуация требует отдельного рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...