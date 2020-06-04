После критики Путина от министра Решетникова ушли два зама

Максиму Решетникову приходится нелегко на посту министра Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Разговоры о шатком положении главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова усилились после того, как из министерства уволились два его заместителя. Борьба различных лоббистов за освободившиеся должности, считает инсайдер, может усилить аппаратную нестабильность министра. Впрочем, в ней глава Минэкономразвития, критикуемый руководством страны, имеет шансы усилить влияние.

Новый виток интереса к Решетникову возник после увольнения замминистра Вадима Живулина (курировал вопросы социально-экономического развития регионов и территориального планирования), новость об этом появилась 3 июня. Двумя неделями ранее (20 мая) уволился другой зам Решетникова Азер Талыбов (курировал финансовый и закупочный блоки, а также управление делами).

Работу Решетникова не раз критиковали, в том числе и президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эти новости привлекли внимание на фоне критики, которая неоднократно высказывалась в адрес Максима Решетникова его руководителями. 6 мая на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики президент РФ Владимир Путин сделал замечание министру после доклада о мерах поддержки населения. «Многое из того, что я сейчас услышал, это тот перечень решений, которые ранее приняты», — заявил Путин и призвал Решетникова глубже посмотреть на экономические процессы. В тот же день министр был исключен из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам.

Публично критиковал Максима Решетникова в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которого возмутило заявление министра, что льготные кредиты для малого и среднего бизнеса невыгодны для банков. Много критики на министерство обрушилось также после появления национального плана восстановления экономики, многие сочли представленные меры недостаточными.

Главная интрига — кто займет освободившееся кресло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неудивительно, что уход замов Решетникова был воспринят как сигнал о его ослаблении, сообщает источник URA.RU, аналогичная версия была распространена Telegram-каналами.

Однако эксперты предложили не торопиться с выводами. «Возможно, сам Решетников избавляется от заместителей, расчищая место своим людям», — предположил политолог Аббас Галлямов. В пользу этой версии говорит тот факт, что оба чиновника работали в министерстве до прихода Решетникова. Живулин — с 2010 года, в должности замминистра — с июля 2018 года. Талыбов занимал пост замглавы Минэкономразвития с января 2017 года. До этого он был руководителем секретариата председателя Банка России, руководил аппаратом помощника главы государства и работал на различных должностях в Минэкономразвития. «Уволились коллеги по собственному желанию, они переходят на новую работу», — прокомментировали кадровые перестановки в пресс-службе министерства. По сообщениям СМИ, Талыбов в ближайшее время может занять пост председателя правления Росэксимбанка, о новом месте работы Живулина пока не сообщается.

Согласно сайту Минэкономразвития РФ, в настоящий момент у Максима Решетникова 12 заместителей, четверо из которых начали работать после того, как он возглавил министерство (21 января 2020 года). Это Владимир Ильичев, Татьяна Илюшникова, Полина Крючкова и Владимир Федулов.

По мнению высокопоставленного инсайдера, главная интрига после увольнения двух заместителей Решетникова — кто займет вакантные должности. «Всегда идет подковерная борьба между группами влияния, которые пытаются протолкнуть в руководство министерств своих протеже. Если Решетникову удастся продавить своих людей, это будет свидетельствовать о его возросшем аппаратном весе», — объяснил он.

Замдиректора «Центра развития» ВШЭ Валерий Миронов предположил, что шумиха, связанная с именем Решетникова, свидетельствует об усилении его влияния в связи с составлением национального плана восстановления экономики. По мнению эксперта, должность главы Минэкономразвития стала в этот момент даже более значимой, чем до кризиса. «Этот пост имеет тактический интерес для многих финансово-промышленных групп. Возможно, его атакуют, чтобы поставить своего человека. Он входит в группу мэра Москвы [Сергея Собянина], а есть другие претенденты», — объяснил Миронов.