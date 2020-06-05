Курганцы остались без горячей воды из-за чиновников

Энергетики латают дыры в проржавевшей коммунальной системе Кургана. Но без поддержки властей им не справиться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане сотни жителей сидят без горячей воды, а улицы перекопаны. В городе идет масштабный ремонт сетей, однако из-за чиновников он осложняется целым перечнем проблем. Из-за этого предстоящей зимой может вырасти количество аварий на теплосетях. По мнению директора ресурсоснабжающей организации «КГК» Сергея Долгова, власти в Зауралье фактически саботируют работу энергетиков, не понимая все последствия. Об этом он подробно рассказал в интервью URA.RU.

— От администрации Кургана и мэра Андрея Потапова прозвучали обвинения, что «КГК» намеренно раскопала город.

Мэр Кургана Андрей Потапов перекладывает с себя ответственность, забывая рассказывать журналистам про многомиллионные долги бюджетных организаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Мы видим попытки чиновников необоснованно обвинить нашу компанию в дискредитации власти и даже в дестабилизации ситуации в области. Говорят о длительном отключении горячей воды, большом количестве раскопок для ремонта теплотрасс в Кургане. Хотя мы никогда не давали поводов для таких заявлений. Мы добросовестно готовим сети к зиме. Многотысячный трудовой коллектив компании — это жители городов и районов области. Нашим сотрудникам явно небезразлично, будет ли им и их семьям тепло зимой.

Давайте объясню на примерах. Достаточно вспомнить начало отопительных сезонов в Кургане в 2014, 2017, 2018 годах, когда собственники отдельных котельных, в том числе и котельной обанкротившегося госпредприятия «Лен Зауралья», просто бросили свои объекты, оставив без тепла жителей десятков домов. Мы тогда оперативно подключили дома к теплу от своих котельных.

А в 2016 году ПАО «КГК» по просьбе властей области в середине января провело срочные восстановительные работы на тепловой сети в селе Целинном, где произошла крупная авария, хотя в этом селе компания вообще не работает.

На улице Савельева нужен капитальный ремонт сетей. Там ежегодно аварии практически в одних и тех же местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

То есть каждый раз мы делали все, чтобы в критической ситуации не оставить жителей без тепла. Поэтому считаем публичные негативные высказывания представителей органов власти в адрес ПАО «КГК» лишь попыткой поднять свой собственный низкий рейтинг в глазах жителей.

— И все-таки сколько сейчас раскопок в Кургане?

— 119 незакрытых раскопок, из которых на 73 уже завершены ремонтные работы.

— Вы сказали, что на 73 объектах уже завершили ремонт. Но почему не закопали ямы?

Очередной дефект выявили возле дома №42 на Савельева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Из-за роста размера задолженности за тепло и горячую воду мы не можем оперативно ликвидировать раскопки и одновременно проводить качественную летнюю ремонтную кампанию. Общий размер задолженности потребителей составляет порядка 2 млрд рублей. Только бюджетные организации Кургана должны около 140 млн рублей. То есть мэр города угрожает нам административным преследованием за нарушение сроков восстановления благоустройства и подачи горячей воды, но почему-то умалчивает, что не погасил долг перед генерирующей компанией. Так что именно чиновники ставят под удар надежное теплоснабжение курганцев.

Еще одна причина — тариф, устанавливаемый департаментом госрегулирования цен и тарифов Курганской области. Мы неоднократно заявляли, что действующие тарифы не покрывают реальных экономически обоснованных затрат, необходимых для обеспечения работы предприятия. Более того, в настоящий момент тариф устанавливается таким образом, что даже не компенсирует рост цен на топливо, используемого в процессе производства.

— И чем это грозит?

«КГК» из-за отсутствия средств не успевает заменить все изношенное оборудование, а чиновники самоустранились от проблем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— В тарифе на эксплуатацию и ремонты Курганской ТЭЦ, котельных и тепловых сетей Кургана заложены расходы в общей сумме 167 млн рублей в год. Из них на подготовку тепловых сетей к зиме, включая восстановление благоустройства, — 83 млн рублей. Это треть от реально необходимого финансирования, поэтому мы вынуждены ограничиться лишь аварийным ремонтом, устранением дефектов, выявленных по результатам гидравлических испытаний.

Во время первого этапа гидравлических испытаний магистральных сетей в Кургане выявлен 131 дефект. Мы провели восстановительные работы на улицах Пушкина, Горького, работаем на тепловых сетях по улице Савельева, где, кстати, уже давно требуется капитальный ремонт. На протяжении порядка пяти лет мы просим администрацию согласовать графики ремонта этих сетей, но все обращения «КГК» остаются без ответа. Нас заставляют подписать такие графики, где на ремонт отводится не больше 14 дней. В такие сроки выполнить капремонт тепловых сетей по Савельева невозможно.

Работы ведутся возле дома 106 на улице Пушкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В настоящий момент завершено устранение выявленных дефектов на магистральной тепловой сети по улице Мостостроителей. Предстоит работа на магистральной теплосети от Курганской ТЭЦ-2 в микрорайоне Заозерный, от Курганской ТЭЦ-1 до ул. Мостостроителей. Затем — плановая остановка и подготовка к зиме Курганской ТЭЦ-1.

— Чиновники говорят, что до сих пор не всем включили горячую воду. Объясняют, как это важно в период пандемии коронавируса и самоизоляции. Что можете сказать по этому поводу?

— Система горячего водоснабжения технологически связана с системой теплоснабжения, поэтому нельзя не отключать горячую воду при подготовке тепловых сетей к работе зимой.

После ремонтов энергетики восстанавливают благоустройство. Хотя в тарифе денег на это нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще раз подчеркну, мы можем делать лишь аварийный ремонт, объем которого определяется по результатам опрессовок. Потом мы проводим повторные гидравлические испытания всего участка трубопровода, выведенного в ремонт. Так что подача горячей воды потребителям может быть восстановлена только после завершения ремонтов на тепловых сетях и их заполнения теплоносителем. Специально затягивать сроки испытаний нам нет никакого смысла. Безусловно, обходиться летом без горячей воды некомфортно, но обходиться зимой без отопления невозможно.

— Насколько я помню, долги за тепло и горячую воду отражаются и на ваших расчетах с поставщиками. Например, с «Газпром межрегионгаз Курган».

Еще одна «раскопка» — возле дома 245 по улице Горького Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Деньги, которые поступают от потребителей, мы направляем нашим контрагентам, и в первую очередь — поставщику природного газа. Прирост задолженности ПАО «КГК» за газ пропорционален приросту задолженности наших потребителей. Это негативно отражается на партнерских отношениях с «Газпром межрегионгаз Курган». А главное — поставка газа может быть ограничена на источниках теплоснабжения. Более того, насколько мне известно, при наличии задолженности за газ в регионе возникают проблемы в реализации группой компаний «Газпром» социальных программ и программы газификации.

— А администрация Кургана в подготовке города к отопительному периоду участвует?

В «КГК» объясняют — горячей воды нет из-за проблем с сетями теплоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Считаю, что от основных процессов администрация самоустранилась. Администрация города не только не погашает задолженность, но фактически не выполняет задачи и функции, отведенные ей законами.

Ежегодно сотни многоквартирных жилых домов остаются неподготовленными к приему тепла в связи с несоответствием внутридомовых систем отопления нормативным требованиям. К началу отопительного сезона 2019—2020 годов в более чем 500 домах не были произведены даже гидравлические испытания. Вместо того, чтобы заставлять управляющие компании готовить внутридомовые системы к работе зимой, администрация города оказывала давление на нас, чтобы мы подали тепло в неподготовленные дома. В результате жители были вынуждены самостоятельно запускать теплоноситель во внутридомовые системы на свой страх и риск. В сентябре 2019 года практически одновременно произошло три аварии на внутридомовых сетях. Были затоплены крыши, квартиры, подвалы домов.

— Расскажите, что происходит в Шадринске. Ранее там был филиал «КГК», а с нового отопительного сезона будет компания «Шадринские тепловые сети».

— Мы поставляем электрическую энергию и мощность на оптовый рынок, поставляем тепловою энергию и горячую воду потребителям Кургана, Шадринска, Шадринского района. Чтобы обеспечить прозрачность тарифов и исключить перекрестное субсидирование между разными видами деятельности, мы решили выделить системы теплоснабжения, которые работают независимо от источников «большой» энергетики. Эти выделенные системы вошли в уставный капитал дочерних компаний — ООО «Шадринские тепловые сети» и ООО «Курганские теплоэнергетические системы».

Весной новые компании подали в региональный департамент цен заявки на установление тарифов. Были приложены исчерпывающие пакеты документов и все необходимые материалы. Заявки не приняты даже к рассмотрению по надуманным основаниям. При этом высказывание директора департамента цен Ирины Гагариной, опубликованное в СМИ, что энергетики «попытались занести материалы по недействительным сделкам», а «сделки по наделению „дочек“ должны были предварительно согласовываться с ФАС России», у нас вызывает недоумение. Действия департамента противоречат закону, поэтому наши компании направили жалобы в контролирующие органы. Напомню, что и глава Шадринска Виктор Ермишкин обратился с иском в арбитражный суд к департаменту с требованием установить тарифы для ООО «Шадринские тепловые сети». То есть даже чиновники понимают всю незаконность бездействия департамента и возможные последствия.