Свердловские инсайды: кто разжигает ненависть к Росгвардии

2020 год не перестает удивлять Коллаж: соцсети

Сильнее продолжающегося карантина свердловские власти напрягает скандал с Росгвардией, убившей екатеринбуржца при задержании. Уже выяснено, кто раздувал протесты, и что куратор СМИ в УФСБ по Свердловской области мог бы приглушить скандал, но не сделал этого. Еще в наших «Инсайдах»: пропал глава Роспотребнадзора, назначен крайний за провал голосования по Конституции в Екатеринбурге и назначение нового начальника городского ГИБДД.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Куйвашев пытается убрать коронавирус из Instagram

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В окружении губернатора Евгения Куйвашева обсуждают смену тематики его Instagram, которая должна произойти в ближайшие дни. Рассказывают, что глава региона будет максимально дистанцироваться от рассказов о распространении вируса и борьбы с ним, а вместо этого больше говорить о развитии экономики и точечной помощи людям и отраслям. Одновременно авторы Instagram будут пытаться сводить на нет практику ответов на вопросы в комментариях. Причина — растущее недовольство подписчиков, которые задают одни вопросы, а получают ответы совсем на другие.

Губернатору рекомендовали игнорировать тему Росгвардии

Рассказывают, региональные власти два дня подряд консультировались между собой: как действовать в конфликте из-за убийства Росгвардией мужчины в ходе штурма его квартиры. «Решили просто не комментиовать: никакого Instagram, интервью СМИ, попыток подвести под отчетность по этому делу ответственных», — говорят в окружении губернатора. Правда, читатели Instagram губернатора уход от темы заметили и уже негодуют в комментариях.

Куйвашев всерьез вступился за екатеринбургский клуб

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мингосимущества Свердловской области рассматривает вопрос о разрыве договора аренды между ООО «Татлин», в управлении которой находится помещение бывшей типографии на проспекте Ленина в Екатеринбурге (известной как «Дом печати»), и Управлением по охране памятников. Причина, рассказывают слухмейкеры — отказ «Татлина» смягчить условия субаренды для организаций, хотя они имели по закону на это право. В списке пострадавших оказался и модный клуб «Дом печати», за который вступились многие, в том числе и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

К куратору СМИ в УФСБ возникли вопросы

Большими разборками закончилась публикация екатеринбургским сайтом It’s my city информации о стоянии в Екатеринбурге активиста Либертарианской партии с плакатом, что людей убивает Росгвардия. Владелец сайта, шеф-редактор Знак.ком Дмитрий Колезев мог предположить, что на маленьком сайте никто не заметит активное разжигание конфликта вокруг убийства вора обоев. Однако, случилось иначе, и шумиха развернулась серьезная.

Всему виной особый статус Колезева: его уже много лет патронирует сотрудник УФСБ по Свердловской области Никита Сухих. Год назад — когда после несанционированных митингов в Екатеринбурге — силовики стали выяснять, как оппозиционеры координировали свои действия через Telegram. Он предупредил Колезева и тот до общего взлома обновил свое предложение, обезопасив себя. Услуга была не простой: бывший начальник управления, говорят, рассчитывал раздобыть компромат на свердловского губернатора и через журналиста обнародовать его. Но в управлении произошла ротация, канал для слива не потребовался, и вдруг курируемый журналист оказался застрельщиком кампании по переносу американских бунтов на российскую землю. Многим захотелось узнать: он сделал это сам или реализуя чью-то спецоперацию: странно предполагать, что куратор молча наблюдает, как подопечный распекает Росгвардию.

Россель решил укрепить позиции

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель все чаще обращается к главе региона с просьбами о встрече, знают в окружении главы региона. Одна из таких встреч, несмотря на все правила изоляции и возраст Росселя, якобы даже состоялась на этой неделе. Причина активности экс-губернатора — намерение сохранить пост сенатора, уверены наблюдатели. Хотя и не понимают, зачем он поднимает тему: лишать кресла его пока никто не собирается.

Уральское полпредство объяснялось с Москвой из-за заметки

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источники в полпредстве признаются, что на уходящей неделе ведомство было вынуждено готовить аналитичку по мотивам одного из материалов сайта Znak.com, который принадлежит соавтору губернаторского Instagram Аксане Пановой. «Она устроила откровенный демарш против поправок в Конституцию, предоставив площадку самым оголтелым оппозиционерам. И это при том, что она всячески бравирует своими доверительными отношениями со свердловским губернатором» — негодуют наблюдатели. Вся информация о взаимоотношениях Аксаны Пановой и Евгения Куйвашева якобы была даже отправлена в Москву. Впрочем, не в первый раз.

Багаряков заработает на голосовании по Конституции

За контрактами на производство плакатов и билбордов для голосования по поправкам в Конституцию стоит фирма «Дельтаплан», связанная с бывшим заместителем главы администрации свердловского губернатора Алексеем Багаряковым. Чиновник уже больше пяти лет не имеет отношения к региональной власти. «Зачем департамент внутренней политики финансово поддерживает одиозного политика и потенциального кандидата в депутаты Госдумы, который спутает карты согласованным кандидатам, загадка», — признаются наблюдатели.

Минфин блокирует протесты бизнеса

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава министерства финансов Галина Кулаченко, по слухам, заявила губернатору, что не следует прислушиваться с жалобам представителей торговых центров, которые каждую неделю выходят на главу региона с новыми предложениями о том, когда следует открыть ТРЦ и как помочь их бизнесу. «Поступления от налога на прибыль со всех ТРЦ города в год не настолько велики, а крики такие, будто они обижены больше всех», — передают наблюдатели слова Кулаченко.

Вице-спикер мечтает о повышении

Инсайдеры в Заксобрании региона сообщают, что вице-спикер Владимир Власов резко изменил стиль поведения. Он якобы заручился поддержкой главы аппарата Сергея Демакова, который пообещал ему стратегическую помощь в борьбе за кресло спикера. Власов параллельно стал посещать все комитеты, показывая погруженность в процессы, и намекает окружению, что имеет все перспективы стать новым спикером.

Коммунистов лишат денег за позицию по Конституции

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова об отказе поддержать поправки в Конституцию в буквальном смысле дорого обойдется местным отделениям партии, утверждают инсайдеры. Местным ФПГ сказано прекратить любую поддержку «левых» и отказаться от планов по приобретению мест в списках партии на будущих выборах.

Россель лоббирует интересы «молочного короля»…

Рассказывают, что сенатор Эдуард Россель вновь стал активно лоббировать интересы близкого ему аграрного лобби. Особенно, якобы, он поддерживает «молочного короля» Сергея Майзеля, который претендует на один из самых сочных региональных активов — «Рефтинскую» птицефабрику.

…, а он сам получает советника Бабушкиной

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что советник спикера регионального Заксобрания Елена Воронова написала заявление об отставке, поскольку выбрала достойное место для продолжения карьеры. Ее услугами якобы заинтересовался потенциальный конкурент спикера по округу, «молочный король» Сергей Майзель. Наблюдатели отмечают, что учитывая компетенции Вороновой ее уход может стать выгодным приобретением для бизнесмена и потерей для спикера Людмилы Бабушкиной.

В свердловском Заксобрании ищут разносчика инфекции

Депутат Заксобрания региона может быть заражен коронавирусом, шепчутся депутаты. «Пришла информация, что анализы брали в доме, где живет один из народных избранников. Правда, в процессе оказалось, что сам депутат в командировке. Но что мешало ему заразиться несколько дней назад, но быть бессимптомным?» — шепчутся коллеги. Руку ему из уважения, конечно, жмут, но тут же бегут за антисептиком.

Губернатор спас область от фиаско с голосованием

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отказ Свердловской области, несмотря на растущие цифры заболеваемости коронавирусом, проводить онлайн-голосование по поправкам в Конституцию связано с крайне низкой готовностью инфраструктуры региона. «Если бы регион согласился и провалил работу, это была бы личная ответственность губернатора и [директора департамента информатизации и связи Юрия] Гущина. Гущина бы просто уволили, а у Евгения Куйвашева были бы имиджевые проблемы», — намекают в окружении главы региона.

Настроение уральцев поднимут алкоголем

Запрет на продажу алкоголя после 19:00 в Свердловской области будет снят к 24 июня, на этот день запланировано проведение Парада Победы. Решение окончательное и принято Евгением Куйвашевым по двум чисто идеологическим причинам, намекают источники в резиденции главы региона. «Отсутствие спиртного в такой праздник, как День Победы наши люди сочтут за оскорбление, а его возвращение в свободную продажу перед голосованием за поправки в Конституцию подтвердит: государство слышит граждан. Они требовали вернуть продажу до 11 вечера — им вернули ее», — знает собеседник агентства.

Статистику по COVID занижают ради выхода из карантина

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Региональные элиты обсуждают регулярные расхождения между данными о числе заболевших, которые публикует федеральный портал «стопкоронавирус.рф» и официальный Telegram-канал свердловских властей, посвященный борьбой с вирусом. «Есть негласная установка занижать данные, чтобы выходить из „красной зоны“ и смягчать карантин. Речь не идет о подделке данных — просто местные перестали учитывать бессимптомных больных, потому что их держат в изоляторах, а не больницах. Несколько дней такого учета — и наша статистика будет лучше, чем в других регионах», — утверждают слухмейкеры.

Свердловский депутат выгодно получил квартиру в пандемию

Депутаты Заксобрания признаются, что и в пандемию не обходится без праздника — так, один из депутатов успешно выехал из тесной квартиры на окраине и получил более подобающее народному избраннику жилье. Сделку удалось провернуть не без помощи регионального бюджета, намекают завистники, но фамилию депутата все же не называют. Намекают лишь — народный избранник — не местный, приехал из одного знакового для области города.

Любимый проект Собянина провалился на Урале

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Запуск онлайн-портала для опросов, разработку которого курировал директор департамента информатизации и связи Юрий Гущин, вновь откладывается — чиновнику пришлось оправдываться, объясняя задержки в работе обновленными требованиями Москвы, которые приходится совмещать с уральскими разработками. На деле, намекают в окружении Гущина, все дело в том, что разработкой аналога московского «Активного гражданина» никто толком и не занимался, ожидая получения всех программных компонентов из Москвы. Тот факт, что делать надо — но уже по ТЗ — стал неприятным открытием для чиновника, утверждают слухмейкеры.

Мэр Екатеринбурга позвал на переговоры двух женщин

Александр Высокинский продолжает переговоры с депутатами гордумы, пытаясь расширить коалицию перед своим отчетом, намеченным на 23 июня. Подстраховываясь, на этой неделе мэр имел общение в своем кабинете с единороссами Еленой Дерягиной и Ирой Овчинниковой. «Эта была простая сверка часов, ничего более», — успокаивают себя оппоненты главы города.

Куземка будет виновной за низкую явку на голосовании за Конституцию

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизбежность низкой явки в Екатеринбурге на голосовании по поправкам в Конституцию стала очевидна для всех участников процесса подготовки главного электорального мероприятия 2020 года, рассказывают слухмейкеры. Завершив дискуссии о попытках исправить ситуацию (решения не было найдено), центры власти приняли единственное неизбежное решение: определить виновного, по вине которого случится провал. Кандидата выбирали недолго — им стала «политический» вице-мэр администрации города Екатерина Куземка. Она уже в курсе, какая роль ей уготована, намекают инсайдеры.

Чиновница Екатеринбурга замучила подчиненных тренингами

Начальник департамента кадровой политики мэрии Екатеринбурга Елена Хазова пытается внедрить в администрации новые практики. В частности, в последнее время муниципальные служащие все чаще становятся участниками тренингов, призванных повысить их мотивацию. «Но, кроме отторжения, эти занятия ничего не вызывают. Все уже устали», — делится участник занятий. По слухам, видя реакцию работников, Хазова и сама потеряла интерес к тому, чтобы что-то в мэрии поменять.

Первый вице-мэр Екатеринбурга впал в уныние

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-мэр Александр Ковальчик теряет интерес к происходящему в «сером доме», отмечают статусные наблюдатели. Проявляется это якобы в том, что, с каким бы вопросом к Ковальчику чиновники ни обратились, они всегда получат положительный ответ. Даже если сталкиваются две противоположные позиции. «Заходит один с предложением, слышит: „Да“. Потом через пять минут заходит другой, с совершенно иной точкой зрения, и тоже слышит: „Ладно“. Ковальчику как будто все равно», — недоумевают в коридорах власти.

Спикер думы Екатеринбурга разочаровал своего патрона…

Авторитетный бизнесмен, контролирующий большинство в гордуме Екатеринбурга, утратил веру в спикера Игоря Володина. «Планы по отставке [мэра Екатеринбурга Александра] Высокинского провалились, думское большинство ему больше не подчиняется, получить „Водоканал“ так и не удалось. То есть ни одна из поставленных задач так и не выполнена», — объясняют недовольство бизнесмена в его окружении. По слухам, статусный предприниматель в кулуарах уже объявил кастинг на нового спикера думы, называя Володина «сбитым летчиком».

…и готовится к борьбе с мэром за фракцию «Единой России»

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Володин и Высокинский продолжают бороться друг с другом за влияние на единороссов гордумы. Рассказывают, что спикер гордумы в ближайшее время намерен переманить во фракцию «ЕР» справедливоросса Любовь Боркову, чтобы расширить число своих сторонников от партии власти. «Это ответная реакция на планы Высокинского по переманиванию в „Единую Россию“ Вечкензина и Колесникова», — делится наблюдающий за интригой придворный.

Самого громкого депутата Екатеринбурга заподозрили в амбициях

В кулуарах думы Екатеринбурга нашли объяснение идее депутата Александра Колесникова заставить Володина отчитываться перед народными избранниками. Рассказывают, что Колесников всерьез претендует на кресло руководителя представительного органа, и начинает готовить изменения под себя. «Колесников хочет показать остальным депутатам, что он готов отчитываться, и ему, в отличие от Володина, скрывать нечего», — объясняет логику харизматика его оппонент.

Депутаты Екатеринбурга повторяют путь коллеги

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга озадачились активностью единоросса Алексея Вихарева, который разместил в лифтах по всему городу объявления о своих онлайн-приемах. Рассказывают, что одни депутаты расценили это как агитацию в их округах и обиделись, а другие — не теряя времени зря, пытаются так же эффективно выстроить коммуникацию с избирателями. «Они тоже пытаются выйти в интернет, проявляют активность в соцсетях, как дети, делятся друг с другом эмоциями. Но получается пока не у всех, потому что этому нужно уделять личное внимание, самому понимать, как это работает. Целая наука», — пафосно объясняет специалист по продвижению в сети и ожидает роста заказов на свои услуги.

Бизнесмены из Москвы зачистят Екатеринбург от частников

В администрации Екатеринбурга третий день обсуждают грядущие перестановки на транспортном рынке города. Рассказывают, что в скором времени контроль над несколькими автобусными маршрутами перейдет к одному из московских перевозчиков (название компании пока не раскрывается). «Это только начало экспансии. В дальнейшем под эту фирму уйдут все городские маршруты, и местных частников не станется совсем. Учитывая их трения с мэрией», — намекает инсайдер.

Глава Роспотребнадзора спрятался от ответственности

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В оперативном штабе потеряли главу регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских — по данным слухмейкеров, он второй раз пропускает заседания. Отсутствие на одном заседании он якобы объяснил ухудшением состояния здоровья, а на другое просто отправил заместителя. Есть версия, что Дмитрий Козловских хочет избежать ответственности за принятие какого-лито решения относительно снятия или продолжения карантина в регионе, ссылаясь на то, что не присутствовал на заседаниях оперативных штабов.

У редактора «Областной Газеты» нашелся неожиданный защитник

В правительстве гадают — что стоит за появлением на страницах рупора регионального правительства, «Областной газеты» заметки о гибели неудачливого грабителя Таушанкова. В ней автор воспроизвел «либеральную» версию событий с обвинениями в адрес Росгвардии, и печать тиража ночью была остановлена. «Редактор газеты Дмитрий Полянин заключил стратегическое партнерство с автором Instagram губернатора Аксаной Пановой и уверен, что он прикроет его и обойдется без увольнения», — полагают слухмейкеры.

Новый шеф полиции Екатеринбурга свирепствует из-за сливов…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый руководитель УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Озеров все чаще критикует подчиненных на закрытых совещаниях. На одной из последних встреч с начальником полицейские услышали в свой адрес претензии из-за утечки информации в СМИ и соцсети. «Озеров сказал, что, если автор сливов не признается, он сам его найдет. И так несколько раз на неделе», — жалуются силовики.

…и готовит смену начальника екатеринбургского ГИБДД

Рассказывают, что начальник ОГИБДД по Екатеринбургу Вадим Буйдалин в скором времени может покинуть свое место. Это связано с планами Озерова поставить на ответственный пост человека из своей команды. «Не исключено, что это будет полицейский из Твери», — предполагает слухмейкер. По его словам, Буйдалину, в свою очередь, могут предложить вакантную позицию в областном главке полиции.

На «уральской рублевке» начался передел земли

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских предложил застройщикам, которые работают на подконтрольной ему территории, выделить средства на благоустройство ряда муниципальных объектов, шепчутся наблюдатели. Несогласных ждут усиленные проверки, по результатам которых они даже могут лишиться части земли, намекают инсайдеры. Причина такой смелости Нисковских — якобы в особых договоренностях с первым замгубернатора Алексеем Орловым, который гарантировал мэру полную поддержку.

Глава свердловского МЧС может пострадать из-за квартиры

СКР снова начал разбираться в законности получения квартиры бывшим начальником ГУ МЧС по Свердловской области Андреем Заленским. Причем инициировало новый виток расследования этой истории само министерство. Проблемы могут возникнуть у нынешнего главы областного главка Виктора Теряева, который может получить неприятный статус из-за сомнительного приобретения недвижимости предшественником.

Суд первой инстанции выиграл Заленский, однако МЧС подало апелляционную жалобу, которую в последний момент отозвал именно Теряев. Таким образом возникли потери бюджета в четыре млн рублей. Эта история, напоминают слухмейкеры, тянется с 2014 года, когда Андрей Заленский фиктивно развелся с женой ради получения квартиры на службе как нуждающийся.

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