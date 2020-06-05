Перевод выборов в интернет удивит результатами

Традиционное голосование во время эпидемии грозит заражением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Электронное голосование за поправки к Конституции может существенно увеличить явку, однако ставит перед организаторами новые вызовы. Придут ли голосовать избиратели, которые раньше выборы игнорировали, как их агитировать, повлияет ли это на итоговый результат, будет ли процедура прозрачной и безопасной — для решения этих вопросов осталось менее трех недель.

Центризбирком одобрил проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области, хотя на это право претендовали также Санкт-Петербург, Красноярский край и Карелия. Выбор объясняется не столько соображениями безопасности в период эпидемии коронавируса (Москва на первом месте по числу заболевших среди российских регионов, Нижегородская область — на четвертом), сколько технической готовностью, объяснил выбор членов ЦИК руководитель Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов. Политолог Дмитрий Ковалев добавил, что Нижний Новгород традиционно является площадкой для обкатки политических технологий. Также, по его мнению, регион выигрышный благодаря тому, что новую систему голосования можно протестировать как в условиях большого города, так и в сельских территориях.

Придут ли новые избиратели?

Новый формат выборов может привлечь более молодых избирателей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Я не считаю, что электронное голосование сильно повлияет на явку», — высказал мнение Александр Точенов. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский не согласен: «Вырастет и количество молодых избирателей, и избирателей, которые в цифровом пространстве чувствуют себя уютно», — отметил он.

Дмитрий Ковалев предположил, что электронный формат голосования поможет нарастить долю избирателей в возрасте от 25 до 45 лет, которые обычно менее активны, чем другие возрастные группы. Однако привлечение новой аудитории к выборам может таить в себе опасность, считает политолог: «Власть не сможет проигнорировать какую-то потенциально протестную группу населения (как это нередко бывает при традиционной мобилизационной кампании), потому что доступ к агитации в сети есть у всех — в том числе из-за пределов страны».

Как изменится агитация?

В условиях коронавируса нельзя будет использовать наиболее эффективный во время традиционной агитационной кампании метод поквартирного обхода, считает Ковалев. Он предположил, что менее востребованной также будет печатная продукция, но наружная и телереклама сохранят свою актуальность.

Спросом будет пользоваться таргетированная реклама в интернете, но и тут требования будут особыми. «Будут капитализироваться именно те сообщества, которые формируют вокруг себя группы по территориальному признаку», — отметил Дмитрий Ковалев. Он добавил, что может увеличиться востребованность проекта «Яндекс. Район».

Как обеспечат прозрачность выборов

Проголосовать можно будет из любой точки мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политологи отмечают, что применение электронного голосования может негативно сказаться на доверии избирателей к результатам выборов. Об этом предупреждает политолог ЭИСИ, член Общественной палаты Екатерина Курбангалеева: «Можно предсказать больше число скандалов и конфликтов, связанных с признанием или непризнанием результатов».

В прошлом году электронное голосование тестировали на трех избирательных округах в на выборах в Мосгордуму. Явка по этому виду голосования превысила 90%. Тем не менее, в день выборов произошли сбои, более 500 избирателей не смогли проголосовать.

Однако президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин заявил URA.RU, что значимость проблем при голосовании в Москве были преувеличены. «Я пригласил участников противоборствующих сторон. Ни власть, ни оппозиция не разобрались в том, что произошло, для специалистов это выглядело смешно», — рассказал он.

Александр Точенов также заверил, что будут учтены все недочеты прошлогоднего электронного голосования в Москве. «Наблюдатели смогут увидеть, что невозможно скрыть, невозможно повлиять, невозможно вмешаться без сбора ключей, это продемонстрируют при средствах массовой информации», — рассказал он.

«Электронное голосование исключает человеческий фактор, манипуляции максимально затруднены, а наблюдателей требуется значительно меньше», — перечислил Серавин плюсы электронного голосования. Он заверил, что любые вмешательства смогут отследить специалисты. При этом он подчеркнул, что электронное голосование отменяет «электоральное рабство» — человек может проголосовать из любой точки мира. Он добавил, что все, кто не доверяет такому голосованию, могут прийти на участки и воспользоваться традиционным методом.

Серавин заверил, что страхи избирателей связаны с тем, что они пока не привыкли к новшествам. В частности, он ответил на опасения избирателей, что при электронном голосовании невозможно сохранить тайну свой выбор. «На сайте Госуслуг ты придумываешь себе секретный код и пароль, потом заходишь в систему [для голосования] с этим паролем, они не связаны никак, она даже не знает, кто это зашел», — объяснил он технологию.