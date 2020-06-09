Что будет с экс-духовником Поклонской, когда его лишат сана?

Судьбe отца Сергия решают архиереи и силовики Фото: «Первый Международный Позитивный Канал» в YouTube

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов), которого прокуратура проверяет на экстремизм за провокационные проповеди, по указу митрополита должен ждать церковного суда в Иоанно-Богословском скиту на «Ганиной Яме». Однако, по данным, URA.RU он находится в своем монастыре. Сестры говорят, что не знают, где батюшка. Одна из монахинь призналась агентству, что им не велено заступаться за него — только молиться.

При этом старец записывает одно видео за другим. Последнее появилось накануне — с «атакой» на президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. Что будет с монастырем и какая судьба ждет самого старца — в интервью руководителя правозащитного центра Всемирного русского народного собора и заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева. Он считает общину отца Сергия — сектой, а происходящее с ним — закономерным.

«Он не первый и не последний — подобное в России уже случалось, и не раз, — говорит Силантьев. — Но в истории отца Сергия есть важный штрих: его рукоположили [в священники] в нарушении канонов. Человека, который убивал, нельзя возводить в сан.

Религиовед Роман Силантьев уже много лет изучает секты. В основном, исламские, но также и православные Фото: с сайта linguanet.ru

— Но ведь он же раскаялся, после чего сделал много добрых дел…

— Он может быть монахом, он может и душу спасти, покаявшись, но он не может быть священнослужителем. Это серьезное нарушение. У нас могут в некоторых случаях закрыть глаза на такое, но обычно это выходит боком. Каноны придумали не зря, они — как инструкции по технике безопасности: написаны кровью.

Я допускаю, что поначалу он искренне верил и хотел сделать, как лучше, и люди к нему потянулись. Но постепенно вокруг него стала формироваться секта, построенная на культе харизматического лидера. Особенно хорошо культ такого батюшки создают экзальтированные женщины, поэтому больше шансов, что он возникнет в женском монастыре.

Когда все вокруг тебя хвалят, превозносят и любят, возникает гордыня, с которой очень сложно бороться (о чем говорил в интервью митрополит Кирилл).

И вот люди, которые создали его культ, стали его контролировать. Он ведь многие вещи говорит не от себя — читает бумажки, которые ему кто-то пишет. Это меня удивило: обычно в таких организациях лидеры имеют ораторский талант — у него с этим проблемы. Он зачастую не понимает написанных на бумажке слов.

— Мировой заговор, князь тьмы Айфон, антихрист в маске Путина — все, что мы слышим в проповедях отца Сергия — откуда это?

— Эту мифологию можно найти у язычников, и у мусульман, и у оккультистов, и в православных сектах. Это целые блоки конспирологии, которые почти без изменений кочуют из секты в секту. Я не обнаружил в его проповедях ничего нового — за исключением «тайной школы сионистских экстрасенсов» — это уже из «Детей против волшебников» (книга, написанная православными в пику «Гарри Поттеру»). Но отец Сергий, видимо, в какой-то момент действительно почувствовал себя великим старцем, способным решать судьбы стран и лично бросить вызов Антихристу.

— Мне доводилось общаться с ним — действительно есть впечатление, что он видит тебя насквозь. Такое рассказывали и про знаменитых старцев…

— Несколько недель назад вышла статья протоиерея Александра Новопашина про Сергия Романова и старцев. Он напоминает в ней, что старцев очень мало, и что у них в биографии нет таких эпизодов, как убийство людей. И сами старцы не считают себя особенными, ведут себя скромно. А у этого человека — потребность в публичном признании. Но тогда какой же ты схимонах? Схимники как раз и принимают схиму, чтобы уйти из мира и сосредоточиться на молитве, само служение схимника исключает публичные действия. У схимника не должно быть власти, а у этого человека она осталась в полной мере.

Еще одна «плохая примета» — изгнание бесов. В [Русской православной] церкви нет официального чина изгнания бесов (в отличие от католиков). Да, это разрешено (например, в Троице-Сергиевой лавре этим занимался архимандрит Герман), но проводить их никому не рекомендуют, так как есть много случаев, когда люди, занимавшиеся этим, или сходили с ума, или организовывали секты. Так было, например, в Ставропольском крае, в станице Барсуковской.

Это явный маркер: подавляющее большинство нормальных священников прекрасно выполняют свое служение без изгнания бесов.

Тем более, что значительно число тех людей, которые на эти обряды ходят, имеют проблемы не с бесами, а с психикой — их надо отправлять все-таки в лечебные учреждения.

— Еще про отца Сергия рассказывают, что он — лидер царебожников. Они существуют?

Бюст императора Николая II, стоящий в монастыре «Спорительница хлебов» рядом со статуей Иисуса Христа Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Да, существуют. Они считают нашего последнего императора не просто святым, но еще и соискупителем. Но это уже даже не христианство, а религия генотеистического типа — как, например, в Эхнатоне в Египте, где поклонялись Атону-солнцу, но были и другие боги. Они хоть и были подзабыты, но не были лишены божественного статуса. Кришнаиты таким же образом свою религию понимают: есть главный бог Кришна, а есть Шива и Брахма — они тоже божества, только рангом пониже. Так и царебожники: они считают, что Иисус Христос недостаточно для искупления сделал, поэтому надо вину соискупать, и делают из Николая II божество.

— Сергий Романов — царебожник?

— Я от него (в проповедях) этого не слышал. Слухи такие ходили, но, возможно, они преувеличены. Если бы он прямо исповедовал эту ересь, случилось бы все гораздо быстрее. Потому что за критику властей еще можно спорить, лишать сана или нет, но за исповедание ереси сана лишают автоматически. Но у царебожников могут быть и другие соискупители: на эту роль выдвигаются и Иван Грозный, и Григорий Распутин, и Павел I и даже у некоторых — Сталин.

— Можно ли воспринимать ситуацию вокруг отца Сергия как войну внутри РПЦ? Как наступление на царебожников?

— Не думаю. Группа поддержки у него, как выяснилось, слабая.

Сколько людей пришло просить за него к митрополиту? Несколько женщин. При этом сам отец Сергий никуда не пришел.

Этим он напомнил мне епископа Диомида, читавшего аналогичные проповеди. Его вызвали на архиерейский собор, чтобы с ним пообщаться — он взял справку, что лечит радикулит, и не приехал. После этого его секта распалась: последователи обвинили его в трусости. Они-то надеялись, что он приедет, правда-матку порежет и власть в церкви захватит, а он испугался. Живет сейчас на Камчатке, лишенный сана, у него есть небольшая группа последователей.

За последние десятилетия таких сект было много (одна даже запрещена — Тульская община в честь державной иконы божьей матери признана экстремистской организацией), но ничего страшного они никому не сделали. В Екатеринбурге один «адепт» попытался сжечь кинотеатр в знак протеста [против показа фильма «Матильда»], но это единственный случай какого-то неповиновения за 30 лет! Поэтому с ними особо не борются — ввиду безобидности.

Призыв убивать неверных от приверженца ИГИЛ (террористическая организация, чья деятельность запрещена на территории РФ — прим. ред.) с высокой долей вероятности выльется в убийства. Призыв же драться с полицией, исходящий от Сергия Романова, с вероятностью 99% ни к чему не приведет. Но и такие товарищи, как он, могут переполнить чашу терпения, и тогда включается репрессивный механизм.

— Вы упомянули митрополита, у которого с отцом Сергием были дружеские отношения, но он не простил ему непослушания. Это личное или «по работе»?

— Владыка Кирилл, которого я хорошо лично знаю — человек очень добрый, сильно добрее многих архиереев. Он дал Романову даже больше шансов, чем мог бы.

Все бы с пониманием отнеслись, если бы он его лишил сана после первого такого выступления: лжепророчества уже достаточно для самых жестких мер. Тем более, когда они идут потоком, да еще и с определенными призывами. На самом деле экспертиза может найти там не только разжигание розни, но и призывы к массовым беспорядкам, а это уже другая статья.

Но есть в церкви понятие милосердия, и его все-таки стараются применять: надо дать человеку шанс, возможность осознать свои грехи, покаяться и вернуться к нормальной жизни. Ненавидят все-таки грех, а не грешника, и пытаются что-то сделать. Митрополит неоднократно имел с отцом Сергием общение, пытался увещевать — тот обещал и каждый раз эти обещания нарушал. Так что это вопрос и личных отношений, и неподчинения архиерею — здесь двойная обида. Плюс трусость: его (отца Сергия) позвали на встречу, он на нее не приехал.

— Владыка, комментируя тему, через нас, журналистов, взывал к нему: «Давай встретимся, обо всем можно договориться». Разве можно эту ситуацию обнулить, как будто ничего не было?

— Есть маленький шанс договориться, но для этого Сергия надо изъять из его окружения, которое им манипулирует. Его надо отправить в нормальный монастырь (мужской, а не женский) на перевоспитание — это даст шанс на выздоровление. Но, боюсь, это невозможно: никуда он не поедет и оздоравливаться не будет, поскольку больным себя не считает.

Его окружение, которое пишет ему тексты, накручивает его, что нужно идти до конца. Видимо, следующее заявление будет, что церковь захвачена евреями, и надо создавать свою церковь во главе с самим собой.

Боюсь, что эта перспектива более чем вероятна: все идет по четкому сценарию.

— Что с ним будет?

— Думаю, будет как с Диомидом: скорее всего, он не придет на [церковный] суд (его окружение посоветует ему не ходить), за неявку его признают виновным, отправят в Москву документы на лишение сана, лишат и объявят «вне закона». И эта секта исчезнет, как и у Диомида.

— А как же построенный им монастырь?

Вход в Среднеуральский женский монастырь, созданный отцом Сергием Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Он принадлежит не ему, а церкви.

— Но строил-то он с нуля, с полянки в лесу — находил спонсоров, сам руководил стройкой…

— Но ему же не как индийскому гуру деньги жертвовали, а как монастырю, а значит — церкви.

— Там большая (более 100 человек) община — она же не исчезнет!

— А у Диомида была целая епархия. Он наплодил архиереев, «возродил» священный синод времен Российской империи, собирал по несколько тысяч человек на мероприятия. И где они сейчас? Несколько человек на Камчатке. А ведь это был епископ, а здесь всего лишь схимонах (разница очень большая). Думаю, все закончится небольшой группой людей где-то в глухой уральской тайге. А его окружение будет искать себе нового старца, посмелее.

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