Инсайды ЯНАО: новые расследования начальника полиции

Власти ЯНАО определились с датой снятия карантина — и тому есть веская причина. В это время полицейские ЯНАО готовы порадовать нового начальника громкими делами. Кроме того, в «Инсайдах»: экс-силовик рискует должностью из-за дома тещи, а на Ямал прибыл герой секс-скандала.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Власти разрешат массовые мероприятия к началу голосования по Конституции
В политэлитах ЯНАО ходят разговоры, что привлекать электорат на участки для принятия Конституции власти намерены, отменив ограничения по коронавирусу. «Необходимо будет, как обычно, устраивать розыгрыши призов и раздачу подарков за счет спонсоров, — шепчутся слухмейкеры. — Но формально эти мероприятия не должны быть связаны между собой, поэтому ожидается, что в последней декаде июня объявят какой-нибудь праздник или фестиваль, предварительно отменив самоизоляцию».
Ямальская полиция готовит новые коррупционные расследования
Среди ямальских силовиков ходят слухи, что в ближайшее время стоит ждать официальных сообщений о новых коррупционных делах. «Представленный на прошлой неделе начальник УМВД по ЯНАО Сергей Костенко получил от министра внутренних дел Владимира Колокольцева четкое направление работы — коррупция, преступления в области нацпроектов и промышленности, — рассказывают инсайдеры в погонах. — Костенко явно приехал сюда за генеральским званием, а чтобы его получить — сперва придется отчитаться о выполнении поставленных задач».
По словам источников, у полицейских ОБЭП новому начальству уже есть что показать — в разработке якобы имеются дела, которые близки к завершению. Правда, они будут не такие громкие, как дела коррупционеров Росреестра или хищений в Надыме, однако общий тренд будет выдержан, уверены собеседники.
Крупный чиновник обогатился на сделке с недвижимостью
Инсайдеры во властных структурах сообщают о конфликте интересов в администрации Пуровского района, где власти якобы выкупили за 22 миллиона рублей дом у тещи местного замглавы Геннадия Куправы. «Казалось бы, ничего особенного, власти часто скупают жилье у граждан для формирования маневренного фонда, — рассказываю собеседники. — Однако ни для кого не секрет, что в данном доме жил сам Куправа, а его теща с тестем получили жилье в Тюмени по программе переселения из районов крайнего севера, да и цена явно не бюджетная».
Сам чиновник, до 2018 года занимавший в районе пост полпреда губернатора, а еще раньше — главы ОМВД по Новому Уренгою, сейчас якобы проживает на служебной квартире, выделенной ему администрацией. Дом, ранее формально принадлежавшей теще «главного борца с коррупцией», в качестве служебного жилья был передан главе местного департамента образования.
Оппозиционер набирает команду приезжих пиарщиков
Поговаривают, что лидер ямальского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев всерьез готовится к выборам в Законодательное собрание ЯНАО. «Эсеры ведут переговоры с пиарщиками и политехнологами из других регионов, — рассказывают слухачи в политэлитах. — На Ямале хватает своих профессионалов, но Лазарев им не доверяет и не считает, что они обеспечат достойную кампанию реготделению».
Между тем, по словам источников агентства, сейчас главного эсера Ямала атакуют не только представители «Единой России», но и конкуренты-оппозиционеры. О любых просчетах в пиаре Лазарева общественность узнает сразу, и «сливают» эсеров не только единороссы, но и либерал-демократы, шепчутся инсайдеры.
Ямальские оппозиционеры понесли серьезную потерю перед выборами
Источники в истеблишменте уверены: отказ депутата заксобрания ЯНАО от ЛДПР Ивана Вершинина — победа окружного департамента внутренней политики. «Из предвыборной гонки выпал самый активный ямальский „Сокол Жириновского“ Иван Вершинин, — рассказывают слухмейкеры. — Он единственный в ямальском отделении ЛДПР пытался придерживаться оппозиционной повестки во время своей работы, поднимал проблемные темы, активно работал в соцсетях».
Инсайдеры рассуждают, что отказ молодого политика от участия в выборах негативно отразится на результатах партии в регионе — «жириновцы» могут получить меньше голосов там, где депутат работал активнее всего. Однако сумеют ли оппозиционеры показать достойные результаты в новом составе заксо — покажет предвыборная гонка.
Семейная компания довела чиновницу до «уголовки»
Политический замглавы администрации Пуровского района Нонна Фамбулова в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела, шепчутся в Тарко-Сале. «Причиной стал конфликт интересов, — рассказывают местные источники. — Находясь на муниципальной службе, чиновница лоббировала интересы бизнеса, оформленного на родственников».
По словам инсайдеров, силовики «вели» Фамбулову давно, в связи с нарушениями проводились проверки, однако максимальной санкцией со стороны руководства стало объявление выговора. Это не устраивает силовиков, которые нацелены на искоренение коррупции — и намерены добиваться если не уголовного дела, то хотя бы отставки чиновницы.
Тюменскому «вайнштейну» нашли место на задворках Ямала
Слухмейкеры уверены, что переезд в ЯНАО известного тюменского фотокорреспондента Сергея Русанова, запятнавшего себя секс-скандалом осенью прошлого года, связан с тем, что ему выхлопотали «непыльную» должность. «На Ямал он уехал не только потому, что в Тюмени его отлучили от всех возможных аккредитаций, но и потому, что покровители посодействовали Русанову и нашли место директора дворца культуры, — рассказали источники агентства. — Да, далековато, зато спокойно, дождется смены власти и вернется».
По неподтвержденной информации, Русанов займет должность в Надыме либо в Красноселькупе, куда прибыл на днях. В Тюмени Русанова обвиняли в домогательствах к руководителю правительственной пресс-службы, а местное журналистское сообщество не стало защищать коллегу, так что возможно, желание уехать было связано еще и с внутрицеховыми обидами.
Пожары в домах — дело рук застройщиков
Сотрудники правоохранительных органов ЯНАО уверены, что череда пожаров деревянных домов, намеченных под снос, в последние пару недель в муниципалитетах — дело рук застройщиков, которым нужно максимально быстро расчищать стройплощадки. «Прием старый, удивительного ничего нет, — рассказывают знакомые с расследованиями пожарных дознавателей источники. — Практически во всех случаях это либо преднамеренные поджоги неустановленными лицами, либо неосторожное обращение с огнем гражданами без определенного места жительства».
Сжигают, чтобы не затягивать с оформлением документов на снос, подтверждают чиновники в местных органах власти. В принципе это выгодно всем, если обходится без жертв и пострадавших: одни решают свои вопросы, пусть и не совсем законно, другим — остается меньше работы, поэтому интереса рьяно искать виновников нет ни у кого, объясняют слухачи.
Силовики вышли на след изувера с детской площадки
Источники в Новом Уренгое рассказывают, что в распоряжении полиции есть видеозапись, на которой пока неустановленный человек производит «странные манипуляции» на детской площадке. «Пока с материалом работают эксперты, — сообщает инсайдер, знакомый с проводящейся проверкой. — Если будет установлено, что действительно идет речь о преднамеренном закреплении опасных для детей предметов, то уголовное дело, естественно, будет возбуждено».
О том, как была получена запись — с камер наблюдения или с телефона случайного свидетеля, собеседник уточнять не стал. В городе тем временем продолжается обследование всех детских площадок, но пока информации о бритвенных лезвиях ни от одной группы ни в полицию, ни в горадминистрацию не поступило.
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