В среду пофилософствуйте о прошлом и будущем

Одна шестая лета уже позади Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

На экваторе рабочей недели 17 июня пуститесь в размышления о жизни в новом мире. Заботливо собранные URA.RU в онлайне актуальные и полезные знания дадут вам возможность ненадолго оглянуться в прошлое — вспомнить свой лучший опыт. После этого станет легче расширить горизонты планирования — ведь за карантином обязательно будет какая-то новая жизнь.

Что сделать до работы?

У блогера Olya Pins пять идей для завтрака и только один — про яичницу. Утренняя зарядка под руководством красивого человека куда лучше обычной зарядки — убедитесь сами. А пока завтракаете можете поразмышлять о будущем, слушая подкаст бизнесмена Артема Темирова про жизнь после карантина .

Что сделать в обед?

Накануне стала доступна новая книга одного из самых известных российских кинокритиков — Антона Долина — « Миражи советского. Очерки современного кино» . Амбиция автора видны: рассказать альтернативную историю СССР, рассказанную современными кинематографистами и пропущенную сквозь дополнительный фильтр критического взгляда.

Не хочется читать про кино — просто посмотрите его. Короткие получасовые серии первого сезона «Авеню 5» с неподражаемым Хью Лори — то, что нужно для короткого обеденного перерыва.

Что сделать вечером?

Театр Вахтангова превратил историю древнегреческой царевны Медеи, рассказанную Еврипидом в 431 году до н. э., в психологическую драму. Современная «Медея» в постановке Михаила Цитриняка — про столкновение разных миров, где долг, честь и «здравый смысл» — антагонисты. Зрителю предстоит наблюдать, что происходит с человеком, который добровольно движется между злом и еще большим злом.

Если предпочитаете драме — веселье, то отпразднуйте день рождения музыканта-авангардиста, композитора, киносценариста и актера, автора мема «Ленин-гриб» Сергея Курехина . Празднование началось еще в 16:00 и продлится сутки. О самом виновнике торжества расскажут известные музыканты и писатели, его композиции прозвучат в сетах диджеев. Обещают даже блок фейковых теленовостей об искусстве и пандемии.

План на 18 июня мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

С заботой о Вас, замредактора URA.RU Антон Ольшанников