В среду пофилософствуйте о прошлом и будущем

На экваторе рабочей недели 17 июня пуститесь в размышления о жизни в новом мире. Заботливо собранные URA.RU в онлайне актуальные и полезные знания дадут вам возможность ненадолго оглянуться в прошлое — вспомнить свой лучший опыт. После этого станет легче расширить горизонты планирования — ведь за карантином обязательно будет какая-то новая жизнь.
Накануне стала доступна новая книга одного из самых известных российских кинокритиков — Антона Долина — «Миражи советского. Очерки современного кино». Амбиция автора видны: рассказать альтернативную историю СССР, рассказанную современными кинематографистами и пропущенную сквозь дополнительный фильтр критического взгляда.
Не хочется читать про кино — просто посмотрите его. Короткие получасовые серии первого сезона «Авеню 5» с неподражаемым Хью Лори — то, что нужно для короткого обеденного перерыва.
Что сделать вечером?
Театр Вахтангова превратил историю древнегреческой царевны Медеи, рассказанную Еврипидом в 431 году до н. э., в психологическую драму. Современная «Медея» в постановке Михаила Цитриняка — про столкновение разных миров, где долг, честь и «здравый смысл» — антагонисты. Зрителю предстоит наблюдать, что происходит с человеком, который добровольно движется между злом и еще большим злом.
План на 18 июня мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.
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