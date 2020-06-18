Чиновники заставят избирателей голосовать против Конституции

Чиновники могут перестараться, добиваясь высокой явки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Остались считанные дни у губернаторов и мэров, чтобы обеспечить достойную явку на голосование за поправки к Конституции. Развернуть агитационную кампанию нет ресурсов, поэтому приходится действовать административными методами. Однако принудительная мобилизация чревата скандалами и «обнулением» обновленной Конституции.

В 1993 году при голосовании за ныне действующую Конституцию РФ явка составила 54,81%, при этом 58,43% проголосовавших высказались за. Повторить этот результат при голосовании за поправки к Конституции вряд ли удастся. Ведь тогда референдум проходил на пике интереса общества к политическим преобразованиям в стране. Кроме того, Конституцию принимали в декабре, а не летом, когда явка традиционно мала. Еще одним негативным фактором для голосования за поправки в 2020 году стала эпидемия коронавируса.

Голосовать за поправки к Конституции можно будет в течение недели Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По данным опроса ВЦИОМ от 18 июня, в общероссийском голосовании планируют принять участие 68% россиян, причем 47% твердо уверены в этом. Но не факт, что они будут голосовать «за» поправки. Информированный источник рассказал URA.RU, что многочисленные замеры и исследования свидетельствуют, что после пандемии настроения изменились. «Люди в регионах озабочены кризисом, если на них сейчас оказывать давление, это может вызвать негативную реакцию и рост протестного голосования», — отметил инсайдер. По мнению политолога Дмитрия Ковалева, явка на уровне 68% — это очень высокий показатель для голосования за поправки к Конституции. «Явка выше 50% уже будет достаточной, чтобы доказать легитимность», — подчеркнул он. Ковалев добавил, что чем будет выше явка, тем больше будет процент проголосовавших против. «В первую очередь приходят лояльные», — объяснил он.

Между тем источники в региональных правительствах озвучивают ориентир по явке в 50%, 60% и даже 70%, причем гонка за результатом может усугубиться негласной конкуренцией между регионами. Ее подхлестнет ежедневное подведение итогов явки в течение недели голосования с 25 июня по 1 июля. «У нас есть планка, сколько человек должно проголосовать в каждый из дней. Но если будет очевидно, что мы сильно отстаем от соседей, не сомневаюсь, что поступят допуказания», — поделился на правах анонимности собеседник из регионального правительства.

Россияне уже жалуются на давление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы привлечь людей на участки, в ряде регионов организуют лотереи и викторины. Так, на Урале о подготовке к проведению лотерей сообщили инсайдеры на Ямале и в Пермском крае. В Красноярском крае власти уже официально заявили, что разыграют квартиры, машины и смартфоны. Москвичам пообещали два миллиона сертификатов на оплату товаров, услуг, парковки и скидки в ресторанах.

«Всем губернаторам администрация президента и Центризбирком сказали, что первое и главное требование голосование — это качество. Не количество, а качество», — подчеркнул политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Он добавил, что за все скандалы и жалобы губернаторы ответят головой. Однако политолог Константин Калачев уверен, что наказание чиновников будет скорее номинальным. «Все можно списать на местные перегибы, никто же не будет признавать, что установки с явкой идут сверху», — отметил он. При этом Калачев подчеркнул, что раздача подарков будет воспринята населением лучше, чем принуждение. «Но у чиновников региональных и местных мозги заточены под другое, никто не хочет креативить», — посетовал он.

Раздача лотерейных билетов, скидочных или подарочных карт — приятный бонус. Но у избирателей может появиться подозрение, что их контролируют с помощью QR-кодов.

На условиях анонимности политтехнолог рассказал URA.RU, как действует эта система. «На предприятиях людям выдают карты, с которыми они приходят на участки для голосования, где обменивают на подарки. После сканирования в режиме реального времени мы видим, какой завод или учителя какой школы голосуют. Это позволяет оперативно давать вводные руководству, если где-то активность недостаточная», — объяснил он. По словам собеседника агентства, такая технология при желании позволяет отследить каждого проголосовавшего персонально. При этом он подчеркнул, что QR-код позволяет лишь отследить факт голосования, но само волеизъявление остается тайной.

Жалобы на давление со стороны работодателей стали появляться еще на этапе подготовки к голосованию. Так, в СМИ появлялись сообщения, что работников метрополитена из Подмосковья принуждают брать открепительные удостоверения, чтобы голосовать в Москве, а московские учителя сообщали, что их массово заставляют регистрироваться для онлайн-голосования.

По мнению социолога Сергея Ширяева, электронное голосование, которое пройдет в Москве и Нижегородской области, также может стать полем для манипуляций. «Во-первых, у людей нет уверенности, что их голосование останется тайной. Опыта электронного голосования нет, поэтому есть опасение, что их „неправильное“ волеизъявление может иметь последствия», — объяснил социолог. Также он предположил, что работодатели могут предложить своим подчиненным сделать скриншоты экранов или произвести видеозапись процесса голосования. «Это проще, чем на избирательном участке заставлять людей фотографировать свои бюллетени», — отметил он. Он также не исключил, что могут найтись люди, которые захотят монетизировать свой голос, и люди, которые предложат это сделать. «Электронное голосование может пройти в специальной комнате под чутким руководством», — предположил он еще один вариант.

По мнению Калачева, махинации при голосовании чреваты «обнулением» результата. «Как бы ни принималась Конституция в 1993 году, к ней претензий у людей не было в последние годы, а сейчас они могут возникнуть», — предупредил он. Политолог Аббас Галлямов, подчеркнул, что скандалы при голосовании по поправкам могут грозить дальнейшим ослаблением легитимности режима. «Массовые протесты из-за фальсификаций в ходе предстоящего голосования, теоретически, могут возникнуть, ведь протестные настроения растут. Но все-таки мне кажется, что в этот раз протесты если и случатся, то небольшие и ненадолго. Люди чувствуют, что предстоящее голосование — это не их повестка. Кремль его зачем-то придумал, но люди не очень понимают, зачем и чувствуют, что к их жизни это никакого отношения не имеет», — резюмировал он.

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