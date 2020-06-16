Почему впервые за 16 лет голосование в России проводят летом

Коронавирус внесет свою специфику в голосование Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Впервые за 16 лет власти российских регионов столкнулись с необходимостью организовать голосование летом. От такой практики в 2004 году было решено отказаться в связи с низкой явкой избирателей. Однако существуют серьезные доводы, почему необходимо провести голосование по Конституции 25 июня — 1 июля.

Практика Единого дня голосования (ЕДГ) была введена в 2004 году. Тогда он был подвижен: чаще всего выборы президента проходили в марте, региональные выборы — в октябре, в Госдуму — в декабре. С 2016 года время голосования (за исключением президентских выборов) закрепили — они проходят во второе воскресенье сентября.

Летом активность избирателей ниже Фото: Анна Майорова © URA.RU

До введения единого дня голосования выборы случались и летом, но избиратели приходили на них не слишком активно. Так, в 2001 году в летние месяцы завершились губернаторские кампании в двух регионах — Нижегородской области (на выборах 15 июля явка составила 37%) и Иркутской области (29 июля, явка 36,5%). В том же году прошли выборы еще в 12 российских регионах, во всех явка была выше (от 44% в Амурской области до 79% в Татарстане).

«Летом люди находятся на дачах и в отпусках, поэтому активность на выборах низкая», — объяснил сложность проведения выборов в летний период социолог Сергей Ширяев. Политолог Дмитрий Ковалев добавил также, что летом сложнее мобилизовать обычно лояльных к власти учителей и преподавателей, которые, как правило, в этот период не работают.

Несмотря на это российские власти решились на проведение голосования летом — оно будет длиться неделю с 25 июня по 1 июля. Политолог Сергей Ширяев считает, что к осени есть опасность возникновения второй волны эпидемии коронавируса, а также может заметно ухудшиться экономическая ситуация в стране. «Все это в совокупности может привести к тому, что выборы пойдут по непрогнозируемым сценариям», — подчеркнул социолог.

Проголосовать можно будет в любом уголке страны в течении недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов напомнил, что голосование за поправки не может быть совмещено с ЕДГ, поскольку проходит по другим правилам. Голосование длится неделю, в Москве Нижегородской области проходит эксперимент — электронное голосование.

Но, по данным инсайдеров в региональных правительствах, проблема набора явки на голосовании за Конституцию не исчезла. Из Москвы, сообщают источники, был спущен необходимый порог явки на голосовании за поправки к Конституции. Источники из региональных правительств сообщили, что, к примеру, в Югре ориентир по явке составляет 60% (70% из них должны проголосовать за поправки), в Тюменской области чиновники ориентируются на явку в 50%.

«Нормы рассчитываются от явки на последние президентские выборы. Вопрос стоит так: вы сумели туда привести избирателей, тут тема не менее важная», — объяснил Ширяев.

По мнению высокопоставленного источника в одном из региональных правительств, за невыполнение норматива региональные правительства могут ждать жесткие санкции — вплоть до отставок ответственных за организацию голосования чиновников.

«Летом мобилизация избирателей традиционно затруднена, однако длительная процедура голосования, на мой взгляд, позволит обеспечить приемлемый уровень явки. Думаю, она будет более 50% избирателей», — предположил Дмитрий Орлов.

Сергей Ширяев и вовсе считает, что коронавирус создает уникальные условия для повышения явки. «В отпуска за границу пока никто не сможет уехать, любой человек, получив открепительное удостоверение, беспрепятственно может проголосовать в Крыму или любом другом российском регионе», — отметил он. Политтехнолог Марат Баширов отметил, что голосование за поправки к Конституции в ряду других событий лета (парада Победы 24 июня и шествия Бессмертного полка 26 июля) поможет россиянам вернуться к нормальной жизни: «Нам нужны были положительные новости».

Дмитрий Ковалев предположил, что значимость явки на голосовании преувеличена. «Все разговоры о том, какая Кремлю нужна явка — это спекуляция в экспертном поле. Те, кто сейчас говорят, что требуют 70% явки и 60% проголосовавших за Конституцию или наоборот с таким же рвением будут писать о том, что 50% — это отличный результат», — резюмировал он.

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