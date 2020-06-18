В пятницу наградите себя за хорошую работу

Конец недели 19 июня даст шанс насладиться прекрасным. Заботливо собранные URA.RU по всему онлайну рекомендации поначалу побудят задуматься о грядущей офисной жизни, но под конец вознаградят настоящим эстетическим удовольствием. Актуальные знания и чистое наслаждение для слуха и зрения — вот что ждет вас перед выходными.
Что сделать до работы?
Вместо традиционных рецептов и зарядок посмотрите
Что сделать в обед?
Во время эпидемии вопрос о персональных данных встал особенно остро. Опасность появления «цифрового концлагеря» особенно бурно обсуждается в Москве. Для желающих поразмышлять о своей цифровой свободе
Если о серьезном в обед не думается — расслабьтесь
Что сделать вечером?
Метрополитан опера предлагает изысканную и красочную
Если же не прельщает театр, то погружайтесь в продолжающийся марафон онлайн-концертов проекта «Космонавт Online». Правда, рок «Торбы-на-круче» на этот раз сменится чуть более «увесистым» дуэтом в балаклавах —
И не забывайте про ежепятничный эфир Cirque du Soleil — вашему вниманию в этот раз предлагают спецвыпуск «За занавесом» —
План на выходные 20—21 июня мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в
С заботой о Вас, замредактора URA.RU Антон Ольшанников