В пятницу наградите себя за хорошую работу

Всякий труд будет вознагражден радостью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Конец недели 19 июня даст шанс насладиться прекрасным. Заботливо собранные URA.RU по всему онлайну рекомендации поначалу побудят задуматься о грядущей офисной жизни, но под конец вознаградят настоящим эстетическим удовольствием. Актуальные знания и чистое наслаждение для слуха и зрения — вот что ждет вас перед выходными.

Что сделать до работы?

Вместо традиционных рецептов и зарядок посмотрите трехминутную инструкцию по возвращению к обычной офисной жизни от врача по спортивной медицине и реабилитации Евгения Кадлубинского. На случай, если на следующей неделе потребуется ваше физическое присутствие в офисе.

Что сделать в обед?

Во время эпидемии вопрос о персональных данных встал особенно остро. Опасность появления «цифрового концлагеря» особенно бурно обсуждается в Москве. Для желающих поразмышлять о своей цифровой свободе команда «Newочём» как раз перевела актуальный подкаст .

Если о серьезном в обед не думается — расслабьтесь мультсериалом «Солнечные противоположности» . Знаком качества в данном случае выступит тот факт, что его создателем выступил Джастин Ройланд — соавтор самого веселого мультфильма о науке «Рик и Морти».

Что сделать вечером?

Метрополитан опера предлагает изысканную и красочную постановку Фелима Макдермотта «Эхнатон» . Опера о событиях и людях, существовавших три тысячи лет назад, написана живым классиком одного из самых влиятельных музыкальных течений XX века — минимализма — Филипом Глассом.

Если же не прельщает театр, то погружайтесь в продолжающийся марафон онлайн-концертов проекта «Космонавт Online». Правда, рок «Торбы-на-круче» на этот раз сменится чуть более «увесистым» дуэтом в балаклавах — VELIAL SQUAD, сочетающим хип-хоп и поджанры тяжелой музыки . Стартует концерт в 21:00. Участие платное.

И не забывайте про ежепятничный эфир Cirque du Soleil — вашему вниманию в этот раз предлагают спецвыпуск «За занавесом» — лучшие моменты из постановки «О» посвященной «бесконечности и элегантности воды».

План на выходные 20—21 июня мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

С заботой о Вас, замредактора URA.RU Антон Ольшанников