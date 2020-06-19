Москва указала губернаторам на превышение полномочий

Парад Победы пройдет в десятках городов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральные власти указали губенаторам на превышение полномочий. Из-за пандемии коронавируса главы некоторых регионов пытались отменить парад Победы, однако их строго одернули. Парады и проходы войск 24 июня в память о 9 мая 1945 года пройдут в российских городах с беспрецедентными мерами предосторожностями. Однако отменять их — не в компетенции губернаторов, дали понять регионам.

Главам регионов запретили отменять парады Победы. Внушение было сделано в ходе закрытого совещания по видеоконференц-связи, рассказало сразу нескольких высокопоставленных источников. «Губернаторам сказали, чтобы учили матчасть — и не баломутили народ: отменять парады — не их компетенция», — рассказал инсайдер.

Трансляцию парада можно будет увидеть по телевизору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Согласно разъяснениям Минобороны РФ, парад должен пройти в 28 городах России. Среди них — все девять городов-героев: Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск и Тула. Также парады пройдут в городах, где расположены крупные воинские подразделения и дислоцируются части Военно-морского флота: в Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Самаре, Североморске, Симферополе, Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите, Южно-Сахалинске. В остальных городах могут состояться торжественные шествия с участием военных — решения об этом принимают местные власти, уточнили в пресс-службе Центрального военного округа.

Как объяснил военный эксперт Алексей Хлопотов, парады в 28 названных городах регламентирует Минобороны (министр — Сергей Шойгу, верховный главнокомандующий — президент Владимир Путин), и губернаторы не вправе принимать решения об их отмене. Это подтверждает попытка отменить парад в Симферополе. 16 июня глава республики Крым Сергей Аксенов заявил об отмене парада Победы в городе. Решение Аксенов поменял в тот же день — к вечеру он написал в Instagram, что изменил мнение «после длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны РФ, Роспотребнадзором».

Репетиции парада проходят с соблюдением санитарных норм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой объясняет, почему нельзя допустить отмены парадов: «Парад Победы в этом году приобрел особый статус не только из-за 75-й годовщины разгрома фашистских захватчиков. Весь мир снова боролся с общим врагом — пандемией COVID-19, и 9 Мая пришлось как раз на самый ее пик. Несмотря на все трудности, было принято решение: параду — быть. Пусть в другой день и месяц, но нужно провести его обязательно, потому что это мероприятие стало символом борьбы и стойкости нашего народа».

В городах, где планируются парады, принимаются строгие санитарные меры. В ряде городов военнослужащих, которые выйдут на парад, тестируют на коронавирус. Это делается, в том числе, для безопасности ветеранов. От их участия было решено не отказываться в Санкт-Петербурге, Ростове, Москве.

От участия ветеранов решили не отказываться в Москве и Санкт-Петербурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Хабаровске, Владивостоке и Уссурийске мероприятие пройдет без зрителей. В Екатеринбурге ограждения, отделяющие зрителей от места проведения парада, перенесли максимально далеко — чтобы зрители не смогли ничего увидеть и не толпились. Глава Белогорска Станислав Мелюков решил закрыть въезд в город 24 июня для иногородних. Принимая во внимание эпидемиологическую обстановку, Минобороны разрешило проводить военные смотры на территории военных частей — так, в Дагестане войска пройдут на территории Махачкалинского местного гарнизона.

«Проведение прохода войск — это воинская традиция, демонстрация мощи нашей армии», — Герой России Сергей Липовой объясняет, почему даже без зрителей важны военные парады. Этого губернаторы не смогли определить самостоятельно, без строгой установки из Москвы. И произошедшее — аргумент в споре о федерализации России — наделить ли регионы большим функционалом. Оказалось, что губернаторы не могут определить границу между полномочиями их и военного главнокомандующего, а также не могут отличить парад (он состоится в 28 городах) от прохода войск.