Инсайды ХМАО: привет от людей Кадырова

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Губернатор Югры Наталья Комарова в преддверии голосования по Конституции не прекращает командировки по региону. А окружные чиновники, кажется, забыли обо всех делах и приступили к дележке кресел в обновленном составе правительства. Также в свежих «Инсайдах» — как воруют избирателей друг у друга местные чиновники и делят между собой власть силовики.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Для встречи с губернатором ХМАО нужна справка от врача

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предпринимает все необходимые меры для того, чтобы не заразиться коронавирусом. Она резко ограничила число прямых контактов, когда находится в Ханты-Мансийске. «Чтобы попасть на личную аудиенция к главе региона, необходимо иметь справку о том, что ты не болеешь COVID-19. По-другому просто не пустят», — шепчутся в кулуарах окружного правительства.

Комарова лично контролирует подготовку к голосованию по Конституции

Поговаривают, что ключевая цель губернатора ХМАО Натальи Комаровой во время ее турне по региону — контроль за подготовкой к голосованию по Конституции. Поэтому в первую очередь Комарова проверила Сургут, где глава города Вадим Шувалов лежит в больнице, и Сургутский район, где мэр Андрей Трубецкой уверяет всех, что не болеет, но при этом сидит на самоизоляции. «В итоге, Комарова одна общалась с генеральным директором „Сургутнефтегаза“ Владимиром Богдановым, обсуждала с ним ситуацию с заболеваемостью коронавирусом работников компании и вроде как заручилась поддержкой по поводу явки нефтяников во время предстоящего голосования», — сообщают ньюсмейкеры.

В Ханты-Мансийске начался дележ кресел в обновленном правительстве

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что чиновники уже начали делить кресла и кабинеты в окружном правительстве, которое будет сформировано в результате осенних выборов губернатора ХМАО. Опытные аппаратчики понимают, что сейчас хороший момент для того, чтобы проявить себя и пойти на повышение. Впрочем, есть среди высокопоставленных чиновников и те, кто потихоньку начинает собирать чемоданы. «Уже появляется информация о тех, кто собирается навсегда покинуть Ханты-Мансийск и ведет переговоры о переезде в другие российские регионы», — шепчутся слухачи.

Крупнейшим городам ХМАО грозила полная изоляция

Слухачи поговаривают, что властям Сургута и Нижневартовска стоило больших усилий не допустить установки на границах муниципальных образований блокпостов, подобных тем, что появились в поселениях в Сургутском районе. «Там ситуация с коронавирусом стала нарастать быстрыми темпами, увеличилось количество заболевших, и Роспотребнадзор стал лоббировать ужесточение ограничительных мер, вплоть до установки блокпостов. Для таких городов, как Сургут и Нижневартовск, это было бы катастрофой. Мэрам якобы потребовались серьезные усилия, чтобы не допустить такого. Сейчас ситуацию удалось взять под контроль без таких мер, как фактическое закрытие границ», — рассказывает слухмейкер.

Коронавирус рассорил врачей и Роспотребнадзор

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухмейкеры говорят, что заявление Роспотребнадзора о том, что для снятия карантина в ХМАО требуется, чтобы COVID-19 заразилась половина жителей региона, вызвало споры как в профессиональном сообществе внутри региона, так и за его пределами. «Врачи считают, что требование Роспотребнадзора сильно избыточно. Конфликт не удалось сдержать в рабочем режиме, дошло до открытого противостояние перед губернатором во время одного из заседаний оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Говорят, Комаровой очень не понравился этот факт из-за того, что жители стали свидетелями спора», — заключает слухач. В результате, конфликт так и не улажен, все остались при своем мнении, но высказывают его теперь только кулуарно.

Глава сургутской полиции подружился с подчиненными, но воюет с окружным начальством

Говорят, что главе сургутского УМВД Руслану Кондрашову за год работы в новой для себя должности удалось стать авторитетом среди подчиненных. Полицейские изначально достаточно настороженно отнеслись к варягу, присланному из Карелии, но за прошедшее время он показал себя адекватным руководителем. «Единственное, что портит ситуацию — это взаимоотношения Кондрашова с бывшим главой УМВД Сургута Александром Ероховым. Тот сейчас является заместителем главы окружного главка с дислокацией в Сургуте. Ерохов до сих пор ставит себя так, что именно он является главным полицейским начальником в крупнейшем городе ХМАО, и на этой почве у них с Кондрашовым конфликт», — утверждают инсайдеры.

Глава Сургутского района забирает голоса избирателей в других муниципалитетах

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдеры говорят, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой обязал сотрудников мэрии и всех бюджетников обязательно голосовать на предстоящем плебисците по Конституции в населенных пунктах муниципалитета. При том, что многие из них живут и зарегистрированы в Сургуте. «Такая практика для Трубецкого не нова. Он готов за счет других муниципалитетов выполнить план по явке на голосовании по Конституции. Так уже было на последних выборах российского президента. Проще же заставить своих подчиненных прийти на участки, чем уговорить это сделать местных жителей», — смеются злопыхатели.

Скандал с районными «мертвыми душами» докатился до окружного правительства

Поговаривают, что после окончания проверок по «мертвым душам» среди предпринимателей Сургутского района этой историей заинтересовались правоохранительные органы. «Чиновники мэрии выделяли бюджетные деньги для помощи в открытии фирм, которые являлись фикцией, и были нужны лишь для красивых отчетов в округ. Все это похоже на нецелевое расходование бюджетных средств. Скандал дошел уже до окружного правительства. И если там дадут добро, то силовикам будет, в чем поразбираться», — шепчутся слухачи.

Конфликт мэра из ХМАО и чеченцев из ЛДПР начал стихать

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдеры перешептываются, что конфликт мэра Лянтора Сергея Махини с местными чеченцами, хоть и не дошел до главы Чечни Рамзана Кадырова, но якобы решался его людьми. «В ХМАО есть официальный представитель главы Чечни. Человек не самый публичный, но рычаги влияния у него достаточные для урегулирования таких вопросов. Ему хватило двух звонков, чтобы все уладить, в отличие от главы Сургутского района, который вообще дистанцировался от проблемы, считая это частным вопросом», — рассказывают информаторы. Сейчас, по словам источника, конфликт, если и не улажен полностью, то точно упростился. Каждому указали на свое место в иерархии.

Мэр из ХМАО научил соседей принимать решения

Поговаривают, что опыт Нижневартовского района в противодействию завоза коронавируса нефтяниками-вахтовиками лег в основу всех дальнейших подобных мер. «В Нижневартовском районе, точнее, на его границе, работают нефтяники из „Томскнефти“. Там был очаг заражения, а вахтовики из поселка постоянно бегали в соседние поселения района. Саломатин, не дожидаясь никаких указаний „сверху“, установил пропускные пункты и фактически одним решением остановил распространение коронавируса в районе. По этой же схеме потом якобы действовали во всех подобных случаях», — говорит слухач из правительства.

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