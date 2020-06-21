Статистика коронавируса: как жара влияет на болезнь

Летом у людей повышается иммунитет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

С наступлением лета шансы заболеть коронавирусом в России падают. Уже несколько дней число заболевших COVID-19 в России, согласно статистике, не превышает 8 тысяч человек и продолжает снижаться. Этому способствуют сразу несколько факторов — уменьшение активности вируса в жаркую погоду и усиление иммунитета у людей.

Но не стоит думать, что теперь можно забыть обо всех мерах безопасности — ношение масок и соблюдение дистанции никто не отменял. Однако и здесь жара вносит свои коррективы. Как правильно использовать средства индивидуальной защиты в летний период, чтобы не навредить своему здоровью, в разговоре с URA.RU объяснили вирусологи.

В летний период люди чаще бывают на свежем воздухе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вирус меньше распространяется в летний период, поскольку при высокой температуре он быстрее инактивируется (снижает активность — ред.), отмечает профессор кафедры вирусологии института физико-химической биологии МГУ Алексей Аграновский.

«В жару быстрее высыхают капли мокроты, с которыми и передается вирус. Он не передается на твердых поверхностях, когда высыхают частицы жидкости, которые выкашливает носитель вируса. Поэтому чем теплее, тем меньше шансов передачи вирусов от больного человека к здоровому», — считает он.

Тенденция к меньшему распространению коронавируса наблюдается уже сейчас, подчеркнул вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Начинается спад эпидемии. Все дело в том, что летом у людей лучше иммунитет, больше возможности бывать на свежем воздухе, они получают больше витаминов, так как едят фрукты и овощи, а также заряжаются витамином D от солнца. Все эти факторы делают человека более устойчивым к инфекции», — объясняет эксперт.

Меры безопасности: как не заразиться коронавирусом летом

Маски следует надевать в транспорте и магазине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несмотря на то, что летом заражаемость коронавирусом становится ниже, необходимо по-прежнему соблюдать дистанцию и носить маски в закрытом помещении, советует Аграновский. По его словам, на свежем воздухе достаточно дистанцирования, а вот в магазинах и транспорте необходимо надевать маску. Маска прежде всего эффективна для носителей вируса, чтобы остановить передачу вируса к здоровым людям при кашле, чихании или просто дыхании, подчеркивает Альтштейн. И так как COVID-19 может протекать в бессимптомной форме, маски необходимо надевать всем, особенно в замкнутом пространстве.

Перчатки, как утверждает Аграновский, носить не обязательно, так как вирус долго не задерживается на поверхностях. Однако если все же хочется их надеть, то лучше выбирать не резиновые, а многоразовые тонкие матерчатые перчатки. По мнению вирусолога, они нужны только для проформы, как некий ритуал. «Надевая маски и перчатки, мы показываем друг другу, что опасность еще не миновала, надо быть собранными и соблюдать дистанцию», — уверяет он. А вот Альтштейн придерживается иного мнения. По его словам, вирус в зависимости от концентрации может сохраняться на поверхности несколько дней, поэтому перчатки все же стоит носить в транспорте и магазине.

По мнению Аграновского, лучше заменить резиновые перчатки на тканевые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению вирусологов, лучшим средством профилактики заражения коронавирусом остается частое мытье рук. Для этого, по словам Аграновского, подойдет любое мыло, не обязательно использовать антибактериальное. Если возможности помыть руки нет, можно использовать антисептик, однако злоупотреблять им, как считает Альтштейн, не стоит. Частое использование санитайзера может вызвать раздражение и сухость рук.

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