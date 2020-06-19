Свердловские инсайды: Киркоров мстит депутату

Готовьтесь к дню селфи — ищите необычные виды Коллаж: URA.RU

Свердловский истеблишмент на пределе: бюджетными деньгами во всей области распоряжаются только два чиновника, Instagram губернатора Евгения Куйвашева заваливают критикой (он может покинуть площадку), в Заксобрании боятся коронавируса. Зато есть хорошие новости дял владельцев ТРЦ — стало понятно, когда крупные магазины откроют.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Куйвашеву грозит новый конфликт с федеральным чиновником

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лоббистские возможности губернатора Евгения Куйвашева могут вновь быть проверены на прочность. После несовпадения позиций главы региона и ФАС РФ о переназначении руководителя местного РЭК Владимира Гришанова аналогичная проблема появляется вокруг минздрава: федеральный министр Вероника Скворцова может потребовать снять регионального — Андрея Цветкова.

«Область в первой пятерке по заболеваемости COVID-19. Эта статистика может повредить карьере [главы свердловского минздрав Андрея] Цветкова несмотря на нескорое окончание контракта. Проверять положение дел и готовить выводы приехали комиссии федерального Минздрава и Росздравнадзора», — говорит инсайдер. По его словам, с федеральными эмиссарами и главой региона уже идут напряженные переговоры в резиденции губернатора.

Губернатору предлагают уходить из Instagram

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловскому губернатору намекают диверсифицировать онлайн-ресурсы и завести Telegram-канал, рассказывают в окружении главы региона. Решение связано не только с разблокировкой ресурса — оно готовится уже некоторое время, утверждают источники. Основная причина — в потоке негатива, с которым столкнулись администраторы губернаторского профиля в Instagram.

«Недовольных в комментариях все больше, они требуют ответов, ресурсов переубеждать каждого нет. А в Telegram делать этого не нужно», — намекают инсайдеры. Instagram при этом полностью забрасывать не будут, а оставят для нерегулярных фото и заявлений.

ТРЦ посоветовали строить планы на июль…

Представители торговых центров уже потеряли надежду на точный ответ губернатора, когда они смогут вернуться к работе, как глава региона сам подкинул им намек — с большими ограничениями они смогут приступить к работе в июле. Правда, знают инсайдеры, Евгений Куйвашев говорил крайне витиевато, лоббисты так и не поняли, смягчение мер произойдет в конце месяца или в начале. Бизнес, привыкший к тому, что сроки постоянно переносятся, ориентируются на пессимистичный сценарий — что двери ТРЦ смогут открыть ближе к августу.

…, а коммерсанты потеряли главного лоббиста

Тем временем переговоры с властями о скорейшем открытии ТРЦ фактически остановились. Говорят, один из основных переговорщиков не выходит из дома. Заболел он сам или является контактным — вопрос, который волнует многих. Но учитывая молчание предпринимателя, все сходятся во мнении, что его тест на COVID все же оказался положительным.

Указание из резиденции: тайком выезжавшие за границу, будут наказаны

Губернатору Евгению Куйвашеву доложили о том, что в группа уральцев смогла пробиться за границу, чтобы отдохнуть в Европе, которая уже частично открыла границы. Для этого они использовали услуги турагентов, которые организовали их доставку до Белоруссии и перелет оттуда. Отдыхающие якобы соблюдали все меры предосторожности, но их передвижения все же удалось отследить. Смельчаков глава региона, утверждают слухмейкеры, распорядился отправить в самый скромный обсерватор, «чтобы подумали о своем поступке», а организаторов турне — найти и наказать по всей строгости.

Креков просит новый фронт работ

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замгубернатора Павлу Крекову, который за время карантина стал главным спикером по карантину (чем изрядно удивил элиты, которые ожидали видеть в этой роли главу областного минздрава Андрея Цветкова) подыскивают новый фронт работ. Рассказывают, что чиновник так вошел в роль и привык к публичности, что не готов отказываться от нее на фоне стихания повестки по коронавирусу. Правда, по какой теме Креков станет спикером — непонятно: придется отбирать ниши у коллег по правительству.

Деньгами в области распоряжаются только два человека

Как считают наблюдатели, в условиях ослабления экономики идет фактическое секвестирование бюджета. Замгубернатора Галина Кулаченко ограничивает выделение средств для министерств и ведомств. Единственным человеком в области, который может дать команду о выделении денег, сегодня является губернатор.

В Заксобрании больше всего боятся коронавируса

Эпидемия коронавируса выявила, кто из областных руководителей больше всего боится заболеть. Заметна фобия у начальства областного Заксобрания. Войти в него не могут ни сотрудники аппарата правительства, ни силовики — только депутаты и сотрудники аппарата заксобрания, остальным нужно спецразрешение спикера Людмилы Бабушкиной.

Главе облизбиркома ищут замену

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском истеблишменте шепчутся, что после голосования за Конституцию во властной вертикали с высокой долей вероятности появится вакансия. Дело в том, что глава облизбиркома Владимир Русинов явно не дотягивает до уровня своего предшественника Валерия Чайникова. «Идти с Русиновым на выборы в Госдуму и Заксобрание руководство области явно не захочет, начался поиск кандидатур на это место», — говорит инсайдер.

МЧС просят поддержать голосование по Конституции

Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев получил интригующее предложение из резиденции губернатора, намекают инсайдеры. Ему предложили использовать канал СМС-информирования о ЧП, чтобы пригласить жителей региона принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию. Теряев, намекают инсайдеры, не в восторге от идеи, но человеку в погонах намекают, что канал уже использовался для рассылки сообщений о необходимости сидеть дома во время карантина по коронавирусу, так что подойдет и для приглашения прийти на участки.

Свердловские элиты осмелели после тестов

Чиновники вернулись к практике нерегулярных встреч: к себе в кабинеты уважаемых людей по-прежнему не зовут (охрану в правительстве не проведешь), но встречаются и обсуждают туманные перспективы работы в посткоронавирусный период на нейтральной территории. Причина, утверждают в Белом доме, в том, что члены кабмина после многочисленных тестов на ПЦР (которые показывают только факт заболевания «в моменте») за свой счет пошли сдавать тесты на антитела — и у некоторых они показали положительный результат. «Шеф выдохнул, что переболел незаметно и теперь не боится вируса», — рассказывают их подчиненные.

Старожил парламента перешел дорогу самому влиятельному министру

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам, старожил регионального парламента (работает 14 лет) Владимир Терешков перешел дорогу главе регионального минфина Галине Кулаченко, утверждают инсайдеры. «Он совсем забыл, кто отвечает за финансы — исполнительная или законодательная власть — и старается продемонстрировать, что он равный ей. Якобы он в Заксобрании незаменим, как председатель комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров. Вот только Кулаченко безоговорочно доверяет губернатор, а у Терешкова даже со спикером Людмилой Бабушкиной отношения натянутые. Так что если он не сменит тон, то после выборов в сентябре 2021 года может перестать быть депутатом», — полагают слухмейкеры.

Госслужащих заставляют голосовать

Свердловских чиновников массово заставляют оформить свое участие в голосовании по поправкам в Конституцию через Госуслуги и выбрать конкретный участок, шепчутся в администрации губернатора. «Для каждого исполнительного органа государственной власти выбран свой участок, на котором мы должны досрочно проголосовать на следующей неделе, как только стартует процедура одобрения поправок. Это делается для того, чтобы на старте сдать в Москву равномерно высокую картинку по разным округам», — утверждает сотрудник администрации губернатора.

Бабушкина получила надежду на новый срок

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Заксобрании рассказывают, что спикер Людмила Бабушкина пребывает в приподнятом настроении. Причина — ее коллегу, спикера челябинского Заксобрания Владимира Мякуша согласовали в тройку на выборах в региональный парламент.

«Ситуация однозначная: Мякуш получил право сохраниться в кресле спикера, а ведь он 1948 года рождения — постарше Бабушкиной», — рассуждают в Заксобрании. Учитывая, что тренда на смену спикеров в стране нет, Людмила Бабушкина предпримет попытку вновь баллотироваться и претендовать на место спикера, намекают инсайдеры.

До оппонента Филиппа Киркорова добралось «голубое лобби»?

Невинное нарушение депутатом Виктором Бабенко дисциплины — он пропустил заседание парламента — грозит большими последствиями. Говорят, что лидер фракции «Единой России» в ЗС Елена Чечунова затребовала лишить коллегу всех премий и надбавок. Наблюдатели обсуждают — или это ревность за общероссийскую известность (депутат-«афганец» поссорился на неделе с певцом Филиппом Киркоровым), или это «голубое» лобби добралось до Бабенко.

Мэры будут агитировать за Конституцию в «коронавирусном чате»

Свердловским градоначальникам подкинули идею, как агитировать за поправки в Конституцию, не собирая дома культуры и не выезжая на «дальние рубежи». Рассказывают, что мэрам посоветовали отправлять по ветеранским организациям и деревням-селам ссылки на Zoom-конференции и вести агитационную работу там. «Этот Zoom во время коронавируса стал популярнее «Скайпа», его и школьники знают, ну и родители соответственно. Вот пусть там и слушают, почему нужно голосовать — и голосовать «за», — радуется своей находчивости высокопоставленный чиновник.

Чиновники нашли способ попасть на закрытый парад

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Работникам мэрии поступают просьбы от знакомых из «Белого дома» пустить их посмотреть на парад Победы. Никакого официоза — в предложениях, напротив, звучат ссылки на детей и жен, которые страсть как хотят увидеть технику и военных. Просители клянутся, что ничего не попадет в сториз Инстаграма, но желающих рискнуть в мэрии все равно не так много. Да и прилипшие к стеклам носы непременно заметят с VIP-трибуны.

Голосование за Конституцию стало инструментом разборок

Разгорается конфликт между двумя главными кураторами внутренней политики в области — директором департамента внутренней политики администрации губернатора Антоном Третьяковым и вице-мэром Екатеринбурга Екатериной Куземкой. Первый всячески пытается уменьшить явку в Екатеринбурге — зон ответственности Куземки, последняя — пишет докладные в полпредство, поддержку которого она потеряла.

Кошельком мэра Екатеринбурга станет его зам

Как говорят источники в мэрии, принято окончательное решение, что заниматься формированием избирательного фонда мэра Екатеринбурга Высокинского в Госдуму будет вице-мэр Алексей Бирюлин. Для этих целей даже сформировано ООО, через которое идут все заказы по оформлению документов для застройки города. «Поэтому поступление средств гарантировано», — заверяет инсайдер.

Мэр Екатеринбурга договорился с крупным застройщиком

Андрей Гавриловский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга договорилась с застройщиком Андреем Гавриловским (возводил БЦ «Высоцкий» и ТРЦ «Антей») о согласовании крупного строительного проекта в Чкаловском районе. Именно этим, по мнению слухмейкеров, объясняется лояльность депутата Виктора Сомикова (связан с Гавриловским), который неожиданно для многих встал на защиту отчета главы города Александра Высокинского во время его предварительно рассмотрения думой. «Долгое время строительный проект не могли согласовать по непонятным причинам. Сейчас, видимо, все в порядке», — предполагает коллега Сомикова.

Лоббисты подыскивают замену вице-мэру Екатеринбурга

Авторитетные бизнесмены, контролирующие часть думы Екатеринбурга, начали предпринимать действия, чтобы поставить своего человека на место вице-мэра по соцполитике Дмитрия Баранова, которому предрекают скорую отставку. «Речь идет о школьном питании», — объясняет знакомый с планами чиновник. По словам источника URA.RU, главная цель предпринимателей сейчас — дискредитировать в глазах главы города председателя комитета по соцполитике Елену Левину. Ее назначение лоббирует один из заместителей мэра, знают в кулуарах.

Лагерь спикера думы Екатеринбурга раскололся из-за «Водоканала»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кулуарах гордумы Екатеринбурга все чаще говорят о расколе внутри группы, контролируемой авторитетным бизнесменом. По словам инсайдеров, у справедливоросса Александра Караваева накопились претензии к спикеру гордумы Игорю Володину.

«Отставка мэра сорвалась, сделка по „Водоканалу“ заморозилась. Караваев уверен, что Володин напрасно разжигал конфликт с мэром — если бы не споры, все можно было бы оформить гораздо красивее. А как теперь мириться с администрацией, непонятно», — объясняют причины недовольства Караваева. Его бунт пока является тихим: Караваев лишь пропускает некоторые заседания, не объясняя причины.

Члены УИКов Екатеринбурга отказываются от работы из-за денег

Работники участковых избирательных комиссий Екатеринбурга отказываются от работы в день голосования по поправкам в Конституцию. Как рассказывают в областном избиркоме, это явление опасное, но пока не приобрело массовый характер. «Их не устраивает вознаграждение: это около шести тысяч рублей за день работы — ниже, чем на президентских выборах», — объясняет слухмейкер. Тем не менее организаторы процесса уверены, что, если кто-то и откажется, проблемы в «штатных расписаниях» удастся заполнить.

В истории с протестом в избиркоме — новый поворот

В истории с участковой избирательной комиссии (УИК) № 1503, все члены которой, по данным координатора местного отделения «Открытой России» Владислава Постникова (он также входит в УИК) отказались работать во время голосования по внесению поправок в Конституцию, неожиданный поворот. «Постников говорил, что не намерен работать, так как боится заразиться коронавирусом. Но оказалось, что он уже зарегистрировался наблюдателем на этих же выборах. Выходит, в составе УИК он заразиться боится, а в качестве наблюдателя — нет?» — удивляются наблюдатели

У первого вице-мэра Екатеринбурга сдают нервы…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик, ответственный за подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию, все чаще срывается на подчиненных, замечают в коридорах власти. По словам двух глав районов Екатеринбурга, Ковальчик «пребывает в растерянности» и «не знает, что делать с явкой, за что взяться». «На совещаниях с районами он едва не переходит на мат», — сочувственно удивляется собеседник агентства поведением обычно спокойного Ковальчика.

…, а следователи не могут на него ничего найти

В это же время в администрации обсуждаются слухи о том, что уголовное дело в отношении Ковальчика разваливается. «Время идет, а ничего не двигается. Трудно даже вспомнить, когда он в последний раз ходил на допрос. Либо следователи не могут ничего найти, либо получили установку сверху пока остановиться», — рассуждают за спиной вице-мэра.

Начальник избиркома Екатеринбурга проведет первые выборы без денег

Глава избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин рискует остаться без средств на проведение довыборов в гордуму Екатеринбурга, которые должны состояться осенью. Рассказывают, что на организацию голосования должно уйти около 10 миллионов рублей. «Но этих денег может и не оказаться: пиар-блок администрации выжимает из бюджета все ресурсы на проведение опроса по Конституции», — описывают ситуацию в окружении Антошина. Кто-то также видит в этом замысел недоброжелателей Антошина — оставить его без денег на первых выборах в карьере.

Скандальному депутату Екатеринбурга предъявят счет за сломанный стул

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутату гордумы Екатеринбурга Александру Колесникову придется расплатиться за порчу стула в администрации города. После ВКС с главой региона Евгением Куйвашевым стул, на котором сидел Колесников, оказался непригодным к использованию. «До совещания со стулом все было нормально, после — повредилась спинка. Видимо, Колесников раскачивался на стуле, сильно нервничал. Что теперь с ним [стулом] делать — непонятно. Хоть счет предъявляй», — ворчат в хозблоке администрации.

Минфин и мэрия Екатеринбурга блокируют проект Пумпянского

Владелец ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский столкнулся с трудностями при создании собственного автобусного перевозчика. Пумпянский должен был получить от свердловского минфина 180 миллионов рублей на создание совместного с мэрией предприятия. «Но [министр финансов Галина] Кулаченко сказала, что денег нет», — описывает ситуацию инсайдер. По его словам, к этому добавилось письмо из администрации Екатеринбурга, в котором говорится, что в таком случае ей невыгоден проект. Теперь в кабинетах гадают, что будет с проектом.

Депутата гордумы подпускают к сделке по «Гортрансу»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата гордумы Екатеринбурга Михаила Вечкензина, имеющего статусных покровителей, включили в состав транспортной комиссии мэрии, которая среди прочего будет участвовать в подготовке концессии «Гортранса». Как рассказывают инсайдеры, депутат, формально не связанный с транспортными предприятиями, имеет в комиссии статус «представителя отрасли». «Это сделано для того, чтобы показать потенциальным концессионерам [„Синаре“ и „Трансмахолдингу“] свою причастность к процессу, чтобы сохранить положение после передачи монополии крупным инвесторам», — описывают замысел Вечкензина и его товарищей в кулуарах.

Реформа областного медиахолдинга неминуема

Серьезно пострадать от ожидающегося секвестирования свердловского бюджета могут, прежде всего, СМИ, принадлежащие областным властям. Рассказывают, что денег на их функционирование катастрофически не хватает. «Дела настолько плохи, что речь снова зашла о реформе государственного медиахолдинга», — прогнозируют инсайдеры.

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