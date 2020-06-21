Путин внедряет новый формат управления Россией

Владимир Путин все чаще обращается по видеосвязи к простым людям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Российскому президенту Владимиру Путину во время пандемии коронавируса пришлось изменить подход к управлению государством и общения с россиянами. Его совещания перешли в видеоформат, а их участниками все чаще становятся простые люди. Политэксперты уверяют, что новшество получит развитие и после эпидемии.

Формат президентских совещаний в режиме ВКС с участием простых россиян появился в период эпидемии коронавируса. Так, обсуждая ситуацию в образовании 21 мая, Владимир Путин общался не только с профильными чиновниками, но и с директором петербургского лицея №239 Максимом Пратусевичем, руководителем центра «Сириус» Еленой Шмелевой и другими педагогами. 5 июня проходила ВКС с экологами и зоозащитниками, а 6 июня — с деятелями культуры. 8 июня Владимир Путин лично разговаривал с социальными работниками — из Севастополя, Костромской об, Алтайского края и других регионов. А на ВКС по обсуждению мер поддержки россиян приглашались адресаты этих мер — многодетные семьи и предприниматели.

Поводом для нового обращения стал День медработника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поводом для нового прямого общения Владимира Путина с чиновниками и простыми россиянами стал День медработника. «Я без всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда», — подчеркнул Путин.

Он рассказал участникам совещания, что подписал указ об учреждении для работников здравоохранения государственных наград за выдающие заслуги: ордена Пирогова — в честь основателя военно-полевой хирургии и медали имени российского епископа Луки Крымского. «В честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей», — объяснил президент.

Путин подчеркнул вклад российских медиков в борьбу с пандемией коронавируса. «Мировой опыт [борьбы] с эпидемией показал, насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система, от служб скорой помощи до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть и вы, ваши коллеги действовали как единое целое, собрали все силы в кулак, мы заставили эту тяжелейшую эпидемию отступить».

По просьбе врачей принято решение о строительстве новых больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Встреча с медработниками стала и поводом, чтобы обсудить существующие проблемы в отрасли. «Предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена — ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи. Укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний и, безусловно, обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях», — подчеркнул Путин.

В ходе совещания были приняты решения о строительстве новых больниц в Забайкальском крае и Псковской области — это произошло после обращения врачей из этих регионов. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала их просьбу «запрещенным приемом», но попросила президента поддержать проекты. В ответ Путин попросил предоставить документы по этим объектам.

Также президент коснулся вопроса о дополнительных выплатах врачам. Владимир Путин заверил, что с них не будут вычитаться налоги и что их обязательно учтут при начислении отпускных. Ранее в мае президент буквально в ручном режиме контролировал, чтобы эти выплаты получили в полном объеме все, кому это положено.

Продолжится модернизация медучреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участившиеся видеоконференции с участием простых россиян глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов объяснил стремлением главы государства «присутствовать в повестке». «Это больше антикризисная практика», — отметила политтехнолог Алена Август. По ее словам, вскоре ему придется уйти от этой практики: «Это слишком, чтобы президент практически ежедневно страну лечил, поддерживал, успокаивал», — подчеркнула она. Август отметила, что контроль за ситуацией придется взять на себя главам регионов.

Но политолог Глеб Кузнецов предположил, что пристальное внимание к медицине президент будет проявлять и в дальнейшем. «Это вопрос жизни и здоровья граждан — это приоритетный вопрос и для управления страны в целом и для президента», — подчеркнул он.

По мнению политолога Марата Баширова, формат общения президента с народом будет использоваться и в дальнейшем. «Это параллельный канал получения информации, он говорит, что нужна обратная связь, нужно уметь слышать людей. Он демонстрирует своим примером, как это надо делать», — объяснил политолог.

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