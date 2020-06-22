4 губернатора накачивают явку на голосование по Конституции

Многие избиратели будут голосовать не на своих участках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В России бюджетники жалуются, что их заставляют подавать заявки о голосовании по поправкам к Конституции по месту нахождения. Некоторые из наблюдателей уверены, что наибольшее число таких заявок — в регионах, где власти пытаются подогнать результат голосования под нужные параметры.

По данным на 21:00 20 июня, 2,6 миллиона человек (2,4% от общего числа избирателей) подали заявки о голосовании по месту пребывания. Эта цифра может увеличиться, поскольку прием таких заявок закончился 21 июня в 14:00, окончательные данные на сайте ЦИК пока недоступны. Также часть избирателей будет голосовать на дому. Их количество не уточняется. Для сравнения, по системе «мобильный избиратель» (аналог голосования по месту пребывания) на выборах президента в 2018 году проголосовало 5,69 млн избирателей.

Россияне жалуются на давление со стороны работодателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Политтехнолог, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что систему, позволяющую голосовать не на своих участках, активно используют для увеличения явки. «Как правило, это бюджетники, которые мало того, что придут на участки по месту работы (это проконтролируют ответственные), но и, скорее всего, проголосуют за поправки, потому что они лояльны к власти», — объяснил он. Он уточнил, что региональные власти будут ориентироваться на показатели явки на последних выборах президента. «Есть установка максимально обеспечить голосование бюджетников в первые два рабочих дня голосования», — отметил еще один инсайдер.

Только 22 июня на сайте «Карта нарушений на выборах» размещены жалобы работников различных организаций о принуждении голосовать за поправки на определенных участках. Об этом сообщают жители Москвы, Свердловской области, Владивостока, Вологодской, Томской областей. Подобные сообщения ранее были и в ряде других регионов.

Согласно данным ЦИК, самое большое число заявок на голосование по месту пребывания подано в Москве (458 801 — это 6,2% от числа избирателей) и Санкт-Петербурге (241 589 — 6,3% избирателей). Выше этого показатели лишь в двух российских регионах. Так, на Сахалине по месту пребывания планируют голосовать 8% избирателей (более 30 тысяч заявок), 7,6% — в Приморском крае (110 744 заявок).

Голосование продлится неделю и завершится 1 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Регионы, где больше всего заявок, сильнее пострадали от коронавируса, в них больше число людей, настроенных на протестное голосование. Кроме того, руководство в них наиболее активное и технологически продвинутое. Они приняли решение подстраховаться», — объяснил политтехнолог. Он уточнил, что в регионах, где таких заявок немного, власти либо уверены в высоких результатах, либо не смогли оперативно подготовиться.

Реже других заявки на голосование по месту пребывания подавали жители Дагестана (менее 0,19%), Ингушетии (0,23%), Кабардино-Балкарии (0,27%). Менее 1% избирателей (по данным на вечер 20 июня) подали такие заявки в Адыгее, на Алтае, в Башкортостане, в республике Тыва, Кемеровской и Тамбовской областях.

Также высокопоставленный источник рассказал URA.RU, что поступление заявок на голосование по месту пребывания связано с указанием Кремля региональным чиновникам протестировать систему работы МФЦ. По его словам, чиновники должны были оформить заявку сами и привести двух родственников, чтобы они также воспользовались услугами сервиса. Однако, согласно данным ЦИК, число заявок, поданных через МФЦ, невелико (196 361), наибольшее количество заявок поступило через сайт Госуслуг (более 1,3 млн), остальные заявки были поданы через территориальные или участковые избирательные комиссии.

По мнению политолога Аббаса Галямова, высокие цифры в некоторых регионах — это свидетельство проявления административного давления. «Происходящее не настолько интересно обывателю, чтобы он вдруг бросился массово регистрироваться с целью проголосовать за путинское обнуление. Лоялисты знают, что Путин в любом случае своего добьется, поэтому им напрягаться, чтобы помочь ему, совершенно незачем», — объяснил он.

В то же время глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына уверена, что высокая активность в отдельных регионах обусловлена «клиентоориентированным» форматом голосовании за поправки. «Не человек должен идти на голосование, а голосование к человеку. В таком случае, как следствие, и явка увеличивается. Регионы, перечисленные вами, обладают высоким уровнем цифровизации, поэтому в них весьма логичен высокий процент», — отметила она. Политтехнолог Дмитрий Ковалев также связал большое число заявок с особенностями регионов. Он подчеркнул, что многие жители Москвы и Санкт-Петербурга не имеют местной прописки. Кроме того, он отметил, что на Дальнем Востоке значительное число сотрудников работает вахтовым методом.

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