Челябинские элиты ждет большая перезагрузка

Алексей Текслер (справа) с большой вероятностью сменит Владимира Мякуша (слева) в «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Вступление челябинского губернатора Алексея Текслера в «Единую Россию» дало старт перезагрузке регионального отделения партии. Глава региона уже согласился возглавить ее список кандидатов в Заксобрание области. Осталось сделать последний шаг — стать лидером регионального отделения «ЕР». Инсайдеры URA.RU говорят, что есть лишь одна интрига — сделает он это до выборов или после.

Алексей Текслер выбивает у Валерия Гартунга (здоровается с губернатором) возможности для критики «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер баллотировался в губернаторы в качестве самовыдвиженца, которого поддерживали почти все партии, а лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг даже вошел в его сенаторскую тройку. Спустя год губернатор решил консолидировать челябинские элиты вокруг «ЕР». Члены его команды вошли в президиум регионального политсовета партии. А он лично возглавил общеобластную тройку кандидатов «ЕР».

Московский политконсультант Евгений Минченко прямо заявил, что челябинский губернатор делится своим рейтингом с «ЕР», а не наоборот. «Если у Текслера рейтинги в районе 65%-70%, а у „ЕР“ только 32%, то очевидно, кто из них донор, а кто реципиент рейтинга», — сказал он.

Анатолий Турчак (слева) прилетел из Москвы в Челябинск, чтобы услышать заявление Алексея Текслера о вступлении в «Единую Россию» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До вступления Текслера в «ЕР» некоторые кандидаты от партии если не скрывали, то не выпячивали свою принадлежность к партии. У многих представителей челябинской элиты рейтинг выше, чем у нее. Усиление влияния Текслера в «ЕР» перевернуло ситуацию. В партию вошли даже депутаты ЗСО, ранее избиравшиеся от конкурентов: бывший представитель ЛДПР Сергей Буяков выиграл праймериз и выдвинут одномандатником в Южном округе №30, экс-глава фракции «Справедливой России» Илья Бархатов возглавил территориальную группу в Копейском округе №20.

Несмотря на максимально благоприятный режим, нынешняя команда управленцев «ЕР» не смогла провести праймериз без конфликтов. Недавнее внутрипартийное голосование стало самым скандальным за все время проведения. Партийные боссы не стеснялись тасовать кандидатов в зависимости от личных предпочтений, игнорируя итоги праймериз.

18 июня стало известно, что в регион летит глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Это стало катализатором для новой волны слухов о том, что Текслер продолжит усиление своего влияния в челябинском региональном отделении партии. И, наконец, возглавит его, сменив 72-летнего Владимира Мякуша, который руководит «ЕР» и ЗСО с 2005 года, когда скончался экс-секретарь политсовета Виктор Давыдов.

«Была версия, что Текслер сменит Мякуша до выборов. И об этом объявят на конференции. Но в итоге получилось даже лучше. Текслер не участвовал в подготовке выборов, проведении праймериз. Этим занималась команда Мякуша, логично, что она и должна нести ответственность за результаты выборов», — признался в разговоре с URA.RU участник конференции.

Эксперты полагают, что Текслер уже принял для себя принципиальное решение. И избрание его лидером регионального отделения «ЕР» — лишь вопрос времени. «Губернатор все в большей степени становится политическим тяжеловесом. С учетом того, что ранее он принял решение возглавить список „ЕР“ и вступить в партию, будет логично, чтобы Текслер возглавил региональное отделение. Можно рассуждать только о технологическом моменте — когда такое решение будет оформляться», — уверен политолог Александр Мельников.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров подчеркивает ориентацию Текслера на омоложение команды. «Не факт, что Мякуша сменят в ближайшее время — на время кризиса для сохранения стабильности может понадобиться сохранение таких авторитетных людей в партии. Но он, при всех его огромных заслугах, выглядит анахронизмом», — считает эксперт.

Команда Владимира Мякуша (справа) руководит ЗСО и региональной «ЕР» с 2005 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обсуждается версия, что Текслер может являться частью большого кремлевского замысла, связанного с выборами в Госдуму-2021. «Есть вероятность, что „ЕР“ на выборах в Госдуму поведет президент Владимир Путин. Партийные губернаторы в таком случае станут основой новой архитектуры власти и ближайшими сподвижниками президента», — отметил высокопоставленный источник.

В правительстве области сообщили, что не комментируют слухи. Однако обратили внимание еще на один аспект. «Решение Текслера вступить в „ЕР“ не столько политическое, сколько экономическое. Губернатор по натуре своей хозяйственник. Чтобы восстановить экономику региона, нужны большие вливания, инвестиции и инфраструктурные проекты. Текслер использует лоббистскую мощь „ЕР“ на федеральном уровне, чтобы получить от Москвы больше преференций», — разъясняет собеседник.

В пресс-службе регионального отделения «ЕР» воздержались от комментариев. Мякуш не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Осенью пройдут выборы в Заксобрание области. На региональной конференции «ЕР» 25 июня утвердили списки кандидатов. Следом за Текслером в общеобластной тройке значится Мякуш и детский омбудсмен Евгения Майорова. 30 депутатов ЗСО будет избрано в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам. По данным URA.RU, «ЕР» поставила задачу выиграть во всех одномандатных округах и провести половину списочников.