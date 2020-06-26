Голосование по Конституции — везде Коллаж: URA.RU

Ямальские эсеры припомнили новому лидеру его прошлое, либерал-демократу не дает покоя слава блогера Юрия Дудя, а коммунист снова скандалит в гордуме. Также в выпуске «Инсайдов»: почему газовики остались без премий и почему ямальские миллиарды рублей ушли в Якутию.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В Новом Уренгое готовятся ввести особый режим

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению инсайдеров, Новый Уренгой готовят к полному закрытию из-за бушующего в городе коронавируса. Увеличение заболевших в последние дни — последствия решений властей, которые не ужесточали карантин.

Считается, что Новый Уренгой закроют после 1 июля, когда завершится голосование по Конституции. Существует риск не сделать план по явке на участки, а обойти всех поквартирно члены ТИКов попросту уже не успеют, объясняют слухмейкеры.

Ямальский бюджет не досчитался миллиардов

Ходят слухи, что 8 млрд рублей, которые в этом году должен уплатить «Газпром» в бюджет Якутии в качестве налогов, могли бы пополнить ямальскую казну. «Лицензия на разработку Чаяндинского месторождения принадлежит ямальской дочки „Газпрома“ — ООО „Газпром добыча Ноябрьск“, поэтому деньги должны были пойти по месту регистрации, — сообщают слухмейкеры. — Тем не менее „Газпрому“ пришлось заплатить Якутии — за решение вопроса со взбунтовавшимися вахтовиками».

По мнению собеседников, газовый гигант вполне мог сам мирно решить проблемы рабочих, запертых во время вспышки коронавируса в вахтовых поселках, однако устранился, перевалив все на подрядчиков и субподрядчиков. Поскольку ситуация накалялась ежечасно, оперативно вмешались якутские власти, однако за это «Газпрому» пришлось щедро заплатить.

Новый глава «СР» поссорился со старожилами

Фото: страница Максима Лазарева, «ВКонтакте»

Слухачи в политических кругах сообщают, что московское руководство «Справедливой России» завалили жалобами на главу ямальского реготделения Максима Лазарева. «После смены руководства регионального отделения партии, новый лидер ямальских эсеров начал игнорировать старых партийцев, в том числе создававших первичные ячейки на местах, — делятся инсайдеры агентства. — Возмущенные эсеры пишут кляузы во все партийные органы, угрожают массовым исходом из партии и даже грозятся вынести вопрос в публичную плоскость накануне важных выборов».

Конфликт дошел до той стадии, что Лазарев якобы перестал отвечать на звонки однопартийцев. А они, в свою очередь, все чаще ставят в вину Лазареву его членство в ЛДПР. Наиболее активные жалобщики, отмечает инсайдер, сосредоточились в Тазовском районе.

Скандальный оппозиционер погнался за славой Дудя

Источники в истеблишменте сообщают, что стремление к публичности ЛДПРовца Ивана Вершинина, недавно объявившего об окончании депутатской карьеры, не дает ему покоя. «Завел себе блог на ютубе, где анонсировал серию интервью с ямальскими знаменитостями и просто интересными людьми, — рассказывают слухмейкеры. — Настроен серьезно, собирается это дело раскручивать и продвигать, хотя первый выпуск уже показал: Вершинин далеко не Дудь».

Пока неясно, что получится у Вершинина с его новым проектом, отмечают источники — политик привык быть на виду, он ценит пиар и умеет работать на публику. Если же слухи подтвердятся и оппозиционер сменит депутатский мандат на портфель чиновника, то ему придется умерить свою тягу к публичности.

Депутат от КПРФ устроил новый скандал

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что скандально известный депутат гордумы Ноябрьска Александр Бондарчук инициировал новые разборки со спикером Ириной Ращупкиной. «На этот раз беспартийный представитель КПРФ обвинил председателя в том что она оставляет в подаваемых наградных списках только однопартийцев и сотрудников школы в которой она сама работает, — рассказывают собеседники в депутатском корпусе. — „Наезд“ Бондарчука логичен — до выборов остается пара месяцев, электоральная борьба обостряется».

Ращупкина, похоже, привыкла к тому, что Бондарчук постоянно пишет жалобы и устраивает скандалы, поэтому публично никак не отреагировала на выпад. Такая позиция еще больше выводит оппозиционера из себя — он-то явно рассчитывал, что спикер начнет оправдываться и вступит в полемику, однако что-то пошло не так, иронизируют инсайдеры.

Дочку «Газпрома» оставили без премий

Источники сообщают, что дочернее предприятие компании «Газпром» — ООО «Газпром — Межрегионгаз» не выплатило своим сотрудникам вознаграждение по итогам 2019 года. «Сперва работникам обещали выплату премии в конце января, потом в конце первого квартала, сейчас уже полугодие заканчивается, а денег нет, — рассказывают слухачи. — При этом менеджмент без вознаграждений не остался, сэкономили на работягах».

В самой компании руководство не считает, что были нарушены чьи-то права. Премиальные выплаты не являются обязательными, их вообще может не быть и обосновывать их невыплату в соответствии с корпоративными правилами никто не обязан, рассказывают инсайдеры.

В стратегическом районе ЯНАО процветают «семейные подряды»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источники в Пуровском районе рассказывают, что чиновники активно устраивают на муниципальные должности своих родственников и оберегают их от неприятностей. «Особенно ярко это видно на примере спортшкол „Виктория“ и „Авангард“, — рассказывают собеседники. — В „Виктории“ и. о. директора, зам по АХЧ Николай Скидан, устроен на полставки механиком, но в администрации это нарушением не считают. Экс-директор „Авангарда“ Любовь Зарко судом была признана мошенницей и оштрафована на 100 тысяч рублей, однако работы не лишилась, а просто была понижена до зама».

Причиной, по словам инсайдеров, стали родственные связи и нужные знакомства — у Скидана в администрации работает жена, у Зарко — муж, поэтому на жалобы никто не реагирует. Руководство района с такой позицией не соглашается: формальных оснований для увольнения Зарко или наказания Скидана нет, никаких дисциплинарных мер к ним предпринято не будет, а родственники в вышестоящих властных структурах на ситуацию никак не влияют.

Подавшегося в бега активиста ищут криминальные структуры

Источники рассказывают, что ямальского экоактивиста Александра Можаева, разыскивают не только правоохранительные органы, но и криминальные структуры. «Деятельность, которую Можаев развел под флагом защиты природы в прошлом году, довела его до того, что он задел интересы серьезных людей, — сообщает источник, близкий к правоохранительным структурам. — Стрельба на свалке была лишь формальным поводом подключить государственную машину, чтобы напугать активиста и не прибегать к крайним мерам».

По словам собеседника, Можаев, постоянно жалуясь во все инстанции, «дописался» и перешел дорогу крупному бизнесу, связанному с нефтедобычей. «Денег он, конечно, не возместит, но отомстить еще как могут, причем необязательно в рамках закона, — передает инсайдер. — Поэтому для него лучше оставаться за границей».

Следователи засекретили информацию по громким делам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, будто информация по громким уголовным делам, находящимся в производстве ямальского управления СКР, стала недоступной для общественности по указанию руководства. «Генерал (руководитель управления Андрей Егоров — ред.) распорядился никаких сведений о ходе громких расследований никому не раскрывать — ни чиновникам, ни общественникам, ни журналистам», — делится инсайдер. При этом следователи ничего формально не нарушают — у них есть удобная формулировка: «тайна следствия». Вот только пользуются они ей слишком уж широко, сетуют собеседники.

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