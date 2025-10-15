15 октября 2025

Глава Минстроя доложил Путину о готовности к зиме

Файзуллин доложил Путину о начале отопительного сезона и готовности ЖКХ к зиме
Глава Минстроя доложил Путину о готовности ЖКХ к зиме
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин доложил президенту Владимиру Путину о полном завершении подготовки жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду. В ходе совещания с членами правительства глава Минстроя также сообщил о своевременном начале отопительного сезона во всех регионах России.

«Впервые на законодательном уровне закреплена ответственность за готовность к зиме. Обновленные правила оценки включают детальные требования к срокам проверки. Общий уровень готовности жилых домов к зиме составляет 98%, социальных объектов — 98,6%. Готовность коммунальной инфраструктуры — 98,6%. На подготовку к зиме регионам направлено 310 млрд рублей», — сказал Файзулин в эфире телеканала «Россия 24». Доклад прозвучал в ходе рабочего совещания главы государства с членами правительства. Также министр сообщил, что отопительный сезон начался в 73 регионах России.

Ежегодный доклад о готовности ЖКХ к зиме является традиционным осенним мероприятием. В ходе которого министерство отчитывается о завершении подготовительных работ и начале регулярной работы систем теплоснабжения по всей стране.

Ранее в России обсуждалась возможность перехода к гибкой системе зонированного регулирования отопительного сезона, когда тепло в первую очередь подается в старые дома с высокими потерями, а отключается раньше в современных зданиях. Для внедрения такой схемы потребуется модернизация коммунальной инфраструктуры и внедрение цифровых систем управления, что позволит эффективнее расходовать ресурсы и быстрее реагировать на погодные изменения.

