Путин сделал заявление об обновлении дорог в России

Президент России Владимир Путин констатировал рост доли автомобильного транспорта в грузоперевозках страны, связав эту тенденцию с активным обновлением дорожной инфраструктуры в последние годы. Обсуждение темы транспорта проводилось во время совещания с правительством России.
«Отмечу, что автотранспорт занимает у нас первое место по объему перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет. Этому, в частности, способствует высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, набранный в последние годы. Его, безусловно, важно сохранить», — заявил глава государства на совещании.
Заявление прозвучало в ходе обсуждения перспектив развития транспортной системы России. Президент подчеркнул важность сохранения текущих темпов модернизации дорожной сети для поддержания положительной динамики в грузоперевозках.
Ранее, 1 октября 2025 года, премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровая транспортация 2025» отмечал, что внедрение цифровых решений и беспилотных технологий в транспортной сфере позволит повысить эффективность перевозок и решить проблему кадрового дефицита. По словам экспертов, модернизация инфраструктуры и переход на отечественные цифровые платформы необходимы для устойчивого развития транспортной системы страны.
