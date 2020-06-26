Пермские инсайды: чиновники воюют через Telegram

Голосование по Конституции — везде Коллаж: URA.RU

В пермских кулуарах заговорили про юриста кандидата в пермские губернаторы Александра Репина. Якобы Дмитрий Отегов отрабатывает старые долги да и вообще мало приятен рядовым членам «Справедливой России» из-за любви к скандалам. А еще говорят, что бывшему сопредседателю ОНФ Геннадию Сандыреву заказан путь в Госдуму.

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Руководитель кампании Репина отрабатывает старый долг

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

По данным инсайдеров, ключевой фигурой в предвыборном штабе кандидата в губернаторы от партии «Справедливая Россия» Александра Репина является юрист и член краевой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Дмитрий Отегов. Именно он, как говорят, способствовал знакомству Репина с федеральным руководством эсеров и достижению договоренностей об его выдвижении в губернаторы от этой партии. Инсайдеры уверяют, что тем самым Отегов отрабатывает свой старый долг перед Репиным, благодаря которому в свое время он получил несколько привлекательных земельных участков в Пермском районе. Кстати, еще одним активным участником группы поддержки Александра Репина называют главу Пермского района Александра Кузнецова, который создал на своей территории все необходимые условия для работы компании «Сатурн-Р» (принадлежит Репину). А теперь, как говорят, Кузнецов активно помогает штабу Репина в сборе подписей муниципальных депутатов.

У пермских справедливороссов появился теневой руководитель

За юристом и членом краевого избиркома Дмитрием Отеговым в «Справедливой России» закрепилась репутация провокатора. Кроме того, в кулуарах именно его называют теневым руководителем партии. Эсеры кивают на то, что он гражданский супруг лидера справедливороссов в регионе Вероники Куликовой, а еще и юрист кандидата в губернаторы от партии «Справедливая Россия» Александра Репина. «Руководит не тот, кто должен — вот, что говорят в крае. Его принцип управления построен на скандалах. Почему-то Отегов считает, что это пойдет на пользу Репину, но ошибается», — рассказывает инсайдер. Якобы подковерные игры Отегова настраивают против Репина и Москву и администрацию губернатора Пермского края.

Пермские чиновники топят друг друга через Telegram

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Говорят, что пермские чиновники устроили войну в анонимных telegram-каналах. И речь, прежде всего, про якобы предстоящий уход в отставку министра спорта края Владимира Епанова. «Есть версия, что такой вброс заказал [вице-премьер правительства Пермского края Антон] Клепиков», — говорят в кулуарах. Якобы Клепиков совсем скоро уходит в отпуск, из которого в правительство уже не вернется. «Епанов отказался покрывать схемы Клепикова, поэтому последний и решил бросить в воздух информацию про отставку», — уверен инсайдер.

Оказаться в Госдуме Сандыреву помешает скандал из прошлого

Соглашение между правительством Пермского края и Фондом защиты прав дольщиков о софинансировании достройки 36 объектов может аукнуться бывшему сопредседателю ОНФ Геннадию Сандыреву. Говорят, губернатору Дмитрию Махонину, взявшемуся за проблему долгостроев, помогут обратить внимание на роль потенциального кандидата на выборах в Госдуму РФ в истории с ЖК «Никитинский квартал». «Сандыреву уже публично припоминают, что он имеет прямое отношение к махинациям с этим объектом. Дольщики в этой ситуации никого не волнуют», — говорят в кулуарах. Якобы это игра на понижение со стороны политических конкурентов и старых противников Сандырева. Однако остается вопрос, приемлемо ли для главы региона такое представительство Пермского края в российском парламенте.

Депутаты испугались скандалов перед выборами

Говорят, что депутаты пермского Заксобрания хотели проверить обоснованность расходов мусорного регоператора. Даже запланировали на начало июля выездное заседание Консультативного Совета в Перми. Но отказались. И, как говорят инсайдеры, по формальным причинам. «Заявили, что не хватает документов для ревизии. Но на самом деле они просто испугались начинать шумиху перед выборами губернатора», — говорит собеседник URA.RU. Он напоминает, что и начинать проверку депутаты хотели не по своей инициативе, а с подсказки главы Контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадия Тушнолобова. «Выездное заседание было инициировано после информации от Тушнолобова. Он им сказал, а они и рады, вот только смелости довести до конца не хватило», — резюмирует инсайдер.

Кокшаров готовится выйти на свободу

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Говорят, что бывший пермский вице-премьер Роман Кокшаров, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, убежден, что его скоро оправдают. В связи с этим он попросил юристов подготовить иски о компенсации. По словам инсайдеров, Кокшаров якобы начал подготовку к избирательной кампании 2021 года в Заксобрание края.

В Перми нашли, кого наказать за плохую подготовку к голосованию за поправки в Конституцию

Поговаривают, что за плохую подготовку оснащенности голосования по поправкам в Конституцию во дворах Перми достанется в первую очередь главам районов. «Они не смогли сделать элементарные вещи, посадили членов избиркома под проливным дождем и пронизывающим ветром на детские стульчики за парты. Это же смешно и стыдно. И это все увидели жители и подхватили соцсети», — говорит инсайдер. Он утверждает, что у администраций было достаточно времени на подготовку, но почему-то с такой простой задачей они не справились.

Школы готовятся к начинать учебный год дистанционно

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что среди родителей пермских школьников проводят опросы перед началом нового учебного года. «Спрашивают, готовы ли мы к дистанционному обучению в предстоящем учебном году. А мы в недоумении, ведь учеба на карантине — это сплошной цирк», — рассказывают родители. Якобы прорабатываются разные варианты обучения. Например, когда одна половина класса учится дистанционно, а другая — в классе с соблюдением дистанции. «Только как дети будут соблюдать эту дистанцию на переменах, никто не говорит», — удтвляется собеседник.

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