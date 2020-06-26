Какой будет вторая волна коронавируса, которую все ждут

По некоторым прогнозам, всплеск заболеваемости в России может случиться через две недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост числа зараженных COVID-19 в Европе подстегнул разговоры о неизбежности второй волны коронавируса в России. Вирусолог Виктор Зуев, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи (Центр готовит вакцину от коронавируса) в интервью URA.RU рассказал, какой месяц станет переломным для течения пандемии, и стоит ли россиянам ждать новой вспышки болезни.

— По данным ВОЗ, впервые за несколько месяцев сразу в 30 европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. В чем причина?

— В Европе происходит рост заболеваемости не потому, что там началась вторая волна. Причина в том, что в этих странах творятся всякие безобразия [имеются в виду протесты в рамках кампании Black lives matter — прим. ред.]. То, что происходит в США и Англии — приводит к повышению заболеваемости коронавирусом.

Вторая волна коронавируса придет осенью Фото: Илья Московец © URA.RU

— Тогда что такое вторая волна, которую все ждут?

— Вторая волна всегда происходит во время гриппозных вспышек. Она неминуемо будет и в случае с коронавирусом, но это произойдет осенью. У нас 30% населения вирусоносители. Когда вирусоноситель попадает в неблагоприятные условия, у него происходит активация вирусной репродукции, что вызывает заболевание.

— Получается, COVID-19 с нами надолго?

— C коронавирусом мы будем встречаться, как с гриппом, дважды в год — поздней осенью и ранней весной, когда холодно, сыро, ветрено и противно на душе. Эти четыре компонента ослабляют иммунитет. Однако к тому времени чуть ослабнет патогенность вируса, немного ослабнет его заразность. Сейчас необыкновенная заразность — главная особенность COVID-19, он очень летуч.

Страна может избежать повторного введения карантина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Если вирус ослабнет, то потребуется ли осенью вводить строгий карантин?

— Не потребуется. У нас сейчас увеличивается иммунная прослойка среди населения. Кроме того, появится вакцина. Например, Центр имени Гамалеи, в котором я работаю, сейчас трудится над вакциной. В лаборатории, где ее готовят, все ходят без масок и без перчаток, потому что персонал уже проиммунизирован.

— А если люди откажутся делать прививки?

— Нужна пропагандистская кампания. Когда приходит грипп, нам по телевизору активно рассказывают — делайте прививки.

— Значит, скоро можно будет не опасаться коронавируса?

— Опасаться надо роста числа бессимптомных больных. Эти люди внешне здоровы, но являются скрытыми, а потому неконтролируемыми рассеивателями вируса.

Это сверхопасно. Особенно сейчас — когда снижается регистрируемая заболеваемость, и повышается настроение у публики. Люди начинают более активно общаться, что является самым коварным.

На фоне снижения заболеваемости в обществе появляется эйфория Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Можно сказать, что рост заболеваемости в России будет иметь внутренние, а не внешние причины?

— Конечно. Завозные причины кончились. Сейчас представляет опасность лихость и эйфория у населения, которые могут обернуться достаточно большими неприятностями. Поэтому власти продолжают настойчиво повторять о целесообразности перчаточно-масочного режима.

— Но соблюдают его плохо.

— Надо объяснять опасность скрыто инфицированных людей. Когда вы находитесь в обществе, и начинаются объятия, рукопожатия, поцелуи — все это таит опасность заражения.

Объятия несут опасность заражения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Когда мы сможем прочувствовать последствия сегодняшней эйфории?

— Всегда нужно отсчитывать инкубационный период — две недели. Хотя кто-то может заболеть и через один, пять, семь дней. Однако позитивный эффект оказывает летняя жара, которая очень благоприятствует снижению заболеваемости. Думаю, через месяц это все [пандемия] практически сойдет на нет.

Июль нам поможет, и к осени мы вернемся к нормальной жизни.

— Но в стране по-прежнему есть регионы, где наблюдается рост заболеваемости, или нет ее снижения — например, ХМАО, ЯНАО, Воронежская и Новосибирская области, Алтайский край. Почему так происходит?

— Каждый человеческий массив ведет себя по-разному. Там, где люди плохо соблюдают карантин, там и расплачиваются за это. Рост заболеваемости происходит не потому, что вирус вдруг зашевелился и по собственному желанию стал летать с большей скорость.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.