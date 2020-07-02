Курганский губернатор собрался увольнять мэров из-за голосования

Вадим Шумков имеет претензии к трем главам по итогу голосования по Конституции Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Курганская область показала результат по явке на голосовании по поправкам в Конституцию, которым недовольны областные власти. По предварительным подсчетам всех бюллетеней, явка составила около 60%, «за» изменения проголосовали 69,5%. Результаты считаются не стыдными, но планы областных властей были более амбициозные — делать явку по 10% в день. Поэтому, сообщают источники, губернатор Вадим Шумков будет проводить воспитательную работу с руководителями территорий.

В районах сельское население традиционно помогло региону сделать явку. Свыше 70% зафиксировано в Белозерском, Далматовском, Сафакулевском, Шатровском и Частоозерском районах. Три самых крупных населенных пункта — города Курган, Шадринск и село Кетово план по явке не выполнили, не достигнув 50%. По данным инсайдеров, глава региона Вадим Шумков попытался вмешаться в процесс. «Когда в Шадринске выяснилось, что явка крайне низка [на 30 июня 29%] Шумков лично позвонил мэру Виктору Ермишкину и дал нагоняй.

Тогда по квартирам горожан стали ходить люди с урнами и призывать голосовать», — рассказал источник.

По данным других инсайдеров, досталось от губернатора и мэру Кургана Андрею Потапову. «Сегодня утром, когда была опубликована явка на 10:00 (в Кургане было лишь 35% проголосовавших), Шумков занервничал. Многие в правительстве забеспокоились, как бы Потапова не отправили в отставку раньше осени», — поделился один из источников.

К мэру Кургана — большие претензии по явке на голосование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу региона также беспокоили действия местной власти в Шумихе, где избирателей заманивали деньгами за участие в голосовании. Сертификаты выдавали предприниматели. «Позиции мэра Анатолия Козлова не вполне устойчивы. Коммунальные проблемы из-за подачи воды по часам вызывают недовольство местных жителей. Поэтому, пришлось, видимо, идти на нестандартные методы привлечения электората. Иначе — можно остаться и без работы», — считает источник.

Политологи при этом уверены, что областные власти сами виноваты в недостижении своих планов по явке. Политтехнолог Сергей Ширяев отметил проблемы руководства региона со стратегическим планированием. «Есть какая-то надежда на авось, и все начинают бегать только тогда, когда появляется проблема. Ее прогнозированием и заблаговременным решением в Кургане не занимаются», — считает политолог. Он также заметил, что в Курганской области даже не было ответственного за явку: «Я не знаю фамилий. Получается, что отвечали вроде как все и в то же время никто».

Курганскую власть упрекают в плохом стратегическом планировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдер из сферы политики поделился наблюдением, что все технологии (мобильная явка, усиленные просьбы руководителям предприятий, хождение по пенсионерам с урной) опоздали на пять дней. «Они начали так работать буквально два дня назад, а правильные регионы уже с первого дня», — отметил источник.

По его версии, причины провала явки связаны и с нежеланием Шумкова вникать в политические процессы и брать ответственность за них. В других регионах (например, в Чеченской республике (где явка 85%?), ХМАО (явка 80%?) руководители не побоялись открыто обратиться к людям с образным призывом: «Это мне нужно. Придите на голосование». «Шумков не стал использовать этот ресурс и фактически не стал использовать свой рейтинг во благо Конституции. Если бы он стал действовать в этом русле, пытаясь мобилизовать всех своих сторонников, то реально это могло сработать», — уверен инсайдер.