По итогу голосования в Челябинской области будут отставки

Челябинские власти несмотря на хорошие результаты голосования по Конституции готовятся к разбору ошибок кампании. На кону сентябрьские выборы в Заксобрание, поэтому будут приниматься решения по политикам и чиновникам, которые не проявили себя с 25 июня по 1 июля.

Официально окончательные итоги голосования по Конституции в Челябинской области озвучат к утру 2 июля. Но после обработки 60% голосов понятно, что явка будет на уровне 69%, а за поправки выступили около 70% избирателей. Кураторы голосования вполне довольны результатом, сообщает источник URA.RU. «Стресс-тест сдан успешно, наработаны необходимые практики, а это немаловажно и с прицелом на осенние выборы. Ведь неизвестно какая эпидемиологическая ситуация будет осенью», — заявил URA.RU политолог Александр Мельников.

Однако во время кампании были допущены ошибки, которые будут анализироваться в ближайшие дни, сообщил источник: подготовка к осенним выборам в Заксобрание продолжилась даже до закрытия участков. Инсайдер агентства в «Единой России» сообщил, что в последний день голосования 1 июля в кулуарах Заксобрания уже обсуждалась инициатива выйти на Москву и попросить разрешения внести поправки в областной закон о выборах — чтобы провести голосование в региональный парламент в несколько дней.

«В „ЕР“ были проблемы на стадии подведения итогов праймериз на выборах в Заксобрание, — напомнил источник в резиденции губернатора. — Были опасения, что единороссы так сильно увлеклись борьбой между собой, что не станут заниматься голосованием. Но в последние дни многие подключились, а были и такие, кто откровенно „забил“. Результаты анализа активных и пассивных кандидатов будут видны через несколько дней».

Мэру Магнитогорска Сергею Бердникову надо выстраивать отношения не только с ММК Фото: Илья Московец © URA.RU

Кто помогал, а кто мешал голосованию из муниципальных руководителей — уже понятно. В Кизильском районе явка перевалила за 80% уже к утру 1 июля. «У главы Александра Селезнева с авторитетом все в порядке, главы поселений помогли и депутаты, — перечисляет источник. — В Металлургическом районе Челябинска, где явка приблизилась к 70%, работал депутат Госдумы Владимир Бурматов, считающий этот район своим политическим плацдармом. В Ленинском районе за два дня подняли явку на 25%. ЧТПЗ пришел на помощь главе Александру Орлу. В Советском районе весь райсовет работал на голосование, явка за 70%, что в плюс главе Владиславу Макарову. В Кыштыме и Карабаше главам помогали предприятия РМК».

В качестве негативных примееров инсайдер привел Златоуст и Миасса: «У мэра Максима Пекарского (Златоуст) и у Григория Тонких (Миасс) явные конфликты с депутатами. Половина из них самоустранились, а за помощью к промышленникам он обратились слишком поздно. Явку не дотянули до 50%».

В Магнитогорске сложилась иная ситуация. В первые дни здесь была высокая явка, потому что голосовали работники ММК по призыву руководства предприятия. По данным URA.RU, это обеспечил лично глава комбината Виктор Рашников. «Но ММК это не весь город, — говорит источник. — Как только комбинат работу провел, явка встала и не превысит в итоге общеобластной. Что просто невероятно, учитывая что Магнитогорск всегда радовал результатами по явке на всех выборах. Вероятно, мэру Сергею Бердникову надо выстраивать отношения не только с ММК, которые и без того замечательные, но и с остальными элитами».