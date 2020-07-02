Путин начал развивать новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании Фото: Kremlin.ru

Уже на следующий день после голосования по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин начал развивать изменения в Основном законе. Показателем этого стало совещание по присвоению званий «Город трудовой доблести», на котором глава государства подтвердил вклад 20 муниципалитетов в победу в Великой Отечественной войне.

2 июля глава государства провел совещание с оргкомитетом «Победа», участвовавшим в подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако начал свое выступление Путин с другого повода. В этот же день были подведены итоги голосования по поправкам в Конституцию (77,92% россиян поддержали изменения, 21,27% оказались против), и президент поблагодарил жителей за участие. «Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки», — обратился к россиянам Путин.

На голосовании россияне одобрили поправки в Конституцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Затем глава государства с сожалением подчеркнул, что не все события, приуроченные к 75-летию Великой Победы, получилось провести из-за коронавируса. Но среди тех, что удалось сохранить — вручение почетных званий «Город трудовой доблести». Эту награду власти решили присуждать городам, жители или предприятия которых в 1941—1945 годах были награждены за трудовые достижения. «Много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий, и министры умирали там, в грязи, умирали, когда перевозили и ставили предприятия на новом месте», — подчеркнул президент.

Далее глава государства вспомнил о своей поездке в Ржев двухдневной давности. Путин привел ужасающие цифры: в годы войны нацисты почти полностью истребили население города — из 56 тысяч остались только около 300 человек. «Эти преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности. И такая оценка должна быть незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права», — добавил Путин.

Чтобы выполнить вводные, президент дал подчиненным руководство по применению только что принятых конституционных поправок, одна из которых, напомним, касается сохранения памяти о подвигах народа при защите Отечества.

«Я прошу коллег из соответствующих ведомств над этим подумать и вести постоянно работу в этом направлении, в том числе развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках», — заявил Путин.

Следуя озвученным установкам, замруководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева предложила президенту наделить званием «Город трудовой доблести» 11 достойных российских городов. «Все эти города занимали свою нишу в оборонной промышленности, но по объему производства, по масштабу производимой продукции равных им не было», — отметила Малышева.

Екатеринбург получил звание «Город трудовой доблести» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Среди населенных пунктов, попавших в список эксперта, оказались четыре уральских. Екатеринбург Малышева выделила, как «центр уральской промышленности, который принял большинство эвакуированных предприятий», и произвел во время войны 40 процентов зенитных установок, 30 процентов артиллерийских и 30 процентов моторов к танкам. Пермь попала в список, как «единственный центр поставки карбюраторов для самолетов и всевозможных артиллерийских пружин». Челябинск был отмечен за производство трети всей танковой продукции в годы войны. Нижний Тагил — так как там было произведено 50% танков Т-34.

Дополнительный список из девяти городов (включая Магнитогорск) представил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он выделил их по итогам голосования, в котором приняли участие 7,8 млн россиян. В итоговый перечень, как предсказывало ранее URA.RU, вошло не 11, а 20 городов: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. «На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложений наших коллег присвоить почетные звания „Город трудовой доблести“ сразу 20 городам», — подытожил Путин.

Поправки в Конституцию касаются социальных гарантий, идеологии страны и президентских сроков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отметил, что на сегодняшнем совещании Путин впервые начал применять в жизни страны только что принятые поправки в Конституцию и продемонстрировал, что сам четко следует изменениям.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в словах Путина о развитии принципов, заложенных в конституционные поправки, видит и сигнал чиновникам: теперь они должны руководствоваться новыми стандартами, заложенными в Конституцию. «Я уверен, что когда президент еще 15 января обращался с посланием к Федеральному собранию, он знал, какие сложности ждут весь мир, и у него была информация о начале кризиса. В связи с этим и появилась необходимость изменений, страна должна была обрести новое лицо, отличающееся от идеологии Запада и Китая, и новую систему управления», — считает Солонников.