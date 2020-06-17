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На 11 июня россияне собрали свыше 2 млн подписей за присвоение звания своему городу. Общественники, власти регионов и крупные промышленные группы предлагали дать статус многим муниципалитетам, чей вклад в обеспечение фронта всем необходимым для перелома в войне неоспорим. Как, например, Магнитогорск, давший сталь для каждого третьего выпущенного в стране снаряда и броню для половины советских танков. Или Каменск-Уральский, до 1943 года единственный производитель алюминия , нужного для самолетов и моторов. Даже к концу войны он обеспечивал почти 90% от всесоюзной выплавки «крылатого металла».

В декабре 2019 на заседании оргкомитета «Победа» первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание «Город трудовой доблести» , присвоив его «городам РФ, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и обеспечения трудового подвига в тылу».

В советские годы почетного звания «Город-герой» были удостоены 12 городов, а статус «крепость-герой» получила Брестская крепость. Сохраняя память о победе, 9 мая 2006 года в России утвердили почетное звание «Город воинской славы» — его присвоили 45 городам, где имел место массовый героизм. В 2015 году список решили не расширять, чтобы избежать девальвации статуса.

Законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» внес 14 декабря в российский парламент президент РФ Владимир Путин. В этих городах будут установлены стелы с гербом города и текстом президентского указа. Помимо этого здесь станут проводить праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

При этом из списка выпали Магнитогорск (Челябинская область) и Каменск-Уральский в Свердловской области. Окончательно решение примут после опросов, которые пройдут параллельно голосованию о поправках в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля.

20 российских муниципалитетов остались в перечне претендентов на звание «Город трудовой доблести», сообщили источники URA.RU в кругах, близких к проведению конкурса. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Ижевск, Иваново, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Саратов, Ульяновск, Новокузнецк, Казань, Уфа, Омск, Томск, Иркутск и Барнаул.

На звание претендовали многие города, работавшие на победу в Великой Отечественной Фото: Илья Московец © URA.RU

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