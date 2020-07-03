Челябинские инсайды: Текслер готовит отставки

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Главной темой разговоров в челябинских кулуарах остаются итоги голосования по изменению в Конституцию РФ. Все гадают, кто из глав первым покинет свой пост. Уже есть конкретные имена, и сплетни об этом плавно переходят в разговоры о том, кто отставников заменит. Зато в губернаторской резиденции все могут расслабиться — здесь отставки отложены до сентября.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

У губернатора была бессонная ночь

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в день голосования 1 июля губернатор Алексей Текслер не спал до 4 часов утра. Ему постоянно поступали данные о том, как идет подсчет голосов, на какой результат в итоге выйдет область и тому подобное. Спать глава региона лег только тогда, когда было обработано 100% данных участковых комиссий. Серьезного итогового совещания Текслер еще не проводил. Разбор полетов состоится позже, когда будет готова итоговая аналитическая записка со списком «отличников» и «двоечников».

Текслер начнет чистки после выборов

Говорят, что губернатор Алексей Текслер отложил все крупные кадровые решения на сентябрь. Решения по отставкам руководителей высшего ранга будут приняты после выборов в заксобрание региона. Под удар попадут те, кто допустил провалы на нацпроектах. В первую очередь это касается строительства спортивных объектов и фельдшерско-акушерских пунктов. По ряду объектов уже возбуждены уголовные дела.

Турчак помогал вернуть Магнитку в список городов, претендующих на почетное звание

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рассказывают, что в числе тех, кто помогал вернуть Магнитогорск в список городов, получающих звание «Город трудовой доблести» был и глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Делал это он по просьбе губернатора Алексея Текслера. Разговор состоялся в Челябинске, когда Турчак приезжал, чтобы вручить губернатору партийный значок. Именно Турчак обратился к президенту РФ Владимиру Путина на заседании оргкомитета «Победа», где подводились итоги, включить Магнитогорск в дополнительные списки. Область в итоге получила два города с особым статусом — Челябинск и Магнитогорск.

Стройотрядовец возглавит новую структуру правительства

Документы по кадровому конкурсу на руководителя Главного управления молодежной политики региона — новой структуры областного правительства — будут опубликованы на днях. Говорят, что желающих занять этот пост предостаточно. Инсайдеры сообщают, что в губернаторской резиденции не отказались от идеи пригласить на конкурс руководителя областного штаба студенческих стройотрядов: у Юрия Болдырева хороший бэкграунд, к тому же он лично знаком с губернатором Алексеем Текслером.

Саммиты пройдут в октябре

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что форум регионов глав стран ШОС, отложенный из-за коронавируса, может пройти в Челябинске в октябре. Это одно из мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. Спортивные и культурные мероприятия уже перенесли на следующий год, а по форуму еще решения не было. По слухам, в Челябинске готовились к тому, что это мероприятие пройдет в онлайн-режиме. Но есть вероятность, что форум будет очным и в город приедут зарубежные гости. Это, конечно, произойдет если эпидемиологическая ситуация выправится не только в регионе, но и во всем мире.

Толкачев заплатил, чтобы его уголовное дело спустили на тормозах

В правоохранительных кругах делятся сплетней, что якобы депутат Заксобрания Челябинской области Константин Толкачев то ли заплатил, то ли обещал награду в 10 млн рублей тем, кто сумеет заволокитить его уголовное дело о мошенничестве, поступившее в Копейский городской суд. Сплетники рассказывают, что кто-то уже взял часть денег, но не смог решить вопрос. Другие говорят, что взяли всю сумму. Но у кого она осела и будет ли результат, станет ясно по ходу разбирательства.

Гаврилову отправят на пенсию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что глава Тракторозаводского района Челябинска Галина Гаврилова уйдет в отставку до истечения срока полномочий. Это произойдет после выборов. По одной из версий поводом для отставки стало то, что в районе провалили явку на голосовании по Конституции РФ. По другой версии, Гаврилова уже давно отстранилась от политических дел. Это стало понятно, когда она заняла третье место на праймериз «Единой России» на выборах в Заксобрание. Главам давали указание участвовать в голосовании, чтобы подтянуть других кандидатов. По слухам, глава района так обиделась за третье место, что и голосованием заниматься не стала. Сейчас главный вопрос в районе, кто сменит Гаврилову на посту. Идут активные консультации, но кандидатов еще не называют.

У Ереклинцева появились проблемы

Самая низкая явка на плебисците в городе оказалась в Центральном районе, которым руководит Виктор Ереклинцев. Сразу после голосования стали говорить, что, мол, серьезной вины главы нет. Центральный район всегда оставался проблемным по явке, а Ереклинцев — сильный руководитель. Но теперь настроения изменились. Уже говорят, что профессионализм это не только умение руководить вверенным хозяйством, но и наличие навыков хорошего политика. Поэтому вопрос по Ереклинцеву, чьи полномочия скоро истекают, а в конце августа ему предстоит переизбираться, серьезно подвис.

Антипова спасло голосование

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зато в Курчатовском районе Челябинске итоги голосования спасли главу Сергея Антипова. Район показал высокую явку — более 70%. Раньше говорили, что Антипова до конца года отправят в отставку. Якобы для того, чтобы ослабить в районе позиции депутата Госдумы Андрея Барышева, чьим человеком является Антипов. Но глава показал, что умеет управлять территорией, когда требуется мобилизация. И разговоры о его отставке стихли. Во всяком случае на ближайшие месяцы.

У Орла появился шанс

В двадцатых числе августа в Челябинске будут выбирать глав не только главу Центрального, но также Ленинского и Калининского районов. Если с главой Центрального Виктором Ереклинцевым есть проблемы, то глава Ленинского Александр Орел имеет все шансы сохраниться. Район показал высокую явку — ему помог ЧТПЗ. Так что Орел может расслабиться, в отличие от Ереклинцева и его коллеги — главы Калининского Сергея Колесника.

Колеснику мешают интриги

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник, у которого полномочия истекают в августе, считается как и Ереклинцев хорошим руководителем. Казалось бы, ничего не мешает Колеснику сохранить должность, да и явка на голосовании была высокой. Но, как рассказывают инсайдеры, проблемы у главы Калининского возникли из-за скандала на выборах в Заксобрание. Перед выборами все переругались на праймериз «ЕР». Это ставят в вину Колеснику, так как он руководит местным политсоветом. Хотя, как говорят в кулуарах, вины главы здесь точно нет. Никто не мог предположить, что в район заявится действующий депутат Заксобрания Константин Толкачев, сменивший округ, и начнутся скандалы. Теперь эти скандалы продолжатся и на выборах главы района, которые пройдут в августе. Болтают, что в процесс вмешаются сторонние силы, которые будут раскачивать ситуацию в некогда вполне спокойной территории.

На герб Челябинска могут вернуть молотки

Присвоение Челябинску статуса «Город трудовой доблести» может обернуться изменением герба города. Когда-то на гербе, где центральным символом является верблюд, были молотки. Точнее, этот герб был неофициальным, но использовался до 1996 года. В Государственной герольдии, с которой согласовывают гербы, молотки сочли лишними элементами. В итоге оставили только верблюда. Говорят, что в Калининском райсовете Челябинска всерьез обсуждают идею предложить гордуме вернуться к старому варианту, где молотки, как инструменты труда, не будут лишними.

Салют оплатили Алтушкин и Аристов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что салют в Челябинске вечером 1 июля по случаю присвоения города статуса «Город трудовой доблести» оплатили ЧЭМК (Александр Аристов) и «Русская медная компания» (Игорь Алтушкин). Вопрос надо было решить быстро, чтобы порадовать горожан, не видевших из-за коронавируса салюта с сентября прошлого года. Все получилось и салют состоялся. И даже удалось избежать скопления людей, так как о салюте объявил за 20 минут до начала.

У мэра Миасса остался последний шанс

Мэр Миасса Григорий Тонких, на чьей территории была крайне низкая явка, должен воспользоваться последним шансом, чтобы и сохранить свой пост, и вернуть городу политическую стабильность. Всем понятно, что такая явка — результат сложных отношений с собранием депутатов. К слову, у мэров Миасса за последние 15 лет всегда были плохие отношения с депутатами, да и сами депутаты шумно ссорились между собой. Тонких надо очень постараться, чтоб новый депутатский корпус, который изберут 13 сентября, был вне интриг.

Тонких могут помочь промышленники

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Постоянные скандалы в горсобрании Миасса и ссоры с главами начались после того, как градообразующие предприятия перестали участвовать в политической жизни города. В итоге собрание превратилось, как говорят в Миассе в «собрание лавочников». Но, по слухам, этим летом местный союз промышленников намерен переломить ситуацию. ГРЦ имени Макеева, автозавод «Урал» и машзавод согласились с тем, чтобы выдвинуть своих кандидатов.

Корнев заручился поддержкой бывшего мэра

Кандидат «Справедливой России» в Заксобрание области по Каштакскому округу №10 Владимир Корнев заручился поддержкой экс-мэра Копейска Михаила Конарева. Часть муниципалитета входит в этот округ. И Корнев предложил Конареву поддержку в будущем взамен на помощь на выборах в ЗСО. Сложно понять мотивацию бывшего градоначальника. Однако он возил Корнева в Копейск знакомить с главами поселков, входящих в состав города и избирательный округ кандидата.

Уголовные дела в Копейске продолжатся

Говорят, что вслед за уголовным делом, возбужденным в отношении бывшего вице-мэра Копейска Валерия Приходкина, будут продолжения. Аудиторы Контрольно-счетной палаты проверяли расходы на программу «Реальные дела», на которую из областного бюджета Копейску, как и другим городам, выделяли десятки миллионов рублей. По слухам, в материалах КСП по Копейску предостаточно материалов для силовиков, поэтому будут новые уголовные дела. И не только о превышении полномочий, но и на тему мошенничества.

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