Путин запустил реформу тысячи российских городов

Роль местного самоуправления будет пересмотрена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Россию ждут последствия изменения Конституции, масштаб которых еще предстоит оценить. Федеральные власти обсуждают новые законы — в развитие поправок. Как сообщают собеседники URA.RU, в приоритете — пересмотр организации городов (их в стране 1117). Закон о местном самоуправлении, который существует 17 лет, будет не скорректирован, а написан заново.

О необходимости изменения местного самоуправления 4 июля сообщил президент Владимир Путин. «Что касается муниципального уровня власти, я считаю, что это чрезвычайно важная вещь, которая теперь зафиксирована в Конституции, а именно то, что муниципалитеты включаются в единую систему публичной власти в стране, и она перестает быть разорванной», — заявил президент, общаясь с представителями рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Обновление Конституции будет иметь далеко идущие последствия Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Так глава государства отреагировал на слова лидера «Опоры России» Александра Калинина, предложившего в развитие конституционной реформы передать налоги от малого бизнеса и самозанятых на муниципальный уровень. Дело в том, что в одной из поправок прописано, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти.

По словам Путина, развитие этой поправки — ключевая задача ближайшего времени. «От принятия этой нормы в Конституции и до реализации на практике всех связанных с ней положительных моментов мы должны как следует поработать, — добавил президент. — Мы все вместе должны задаться целью реализации конституционных полномочий, которые сейчас возникают в этой сфере».

Член комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Игорь Сапко не исключил, что реализация этой поправки на практике потребует принятия нового закона о местном самоуправлении: «Некоторые считают даже, что нужно готовить новую редакцию закона [о местном самоуправлении]», — отметил депутат.

Депутаты обсуждают новый закон о местном самоуправлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперт Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин добавил, что принятие новой редакции Конституции станет хорошим поводом, чтобы переписать закон о местном самоуправлении: «Принятие нового закона вместо действующего вполне возможно. Тем более, что действующий федеральный закон был принят давно [в 2003 году], и в него вносилось огромное количество поправок».

Этим могут воспользоваться губернаторы, заинтересованные в большем контроле над муниципальными властями и их финансовыми возможностями. «Совершенно точно будут попытки пролоббировать [понимание поправки], удобное для региональной власти. Губернаторы будут отстаивать это и в закон вносить», — считает президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. По его словам, у муниципалитетов гораздо меньше возможностей отстоять свои интересы в борьбе интерпретаций: что в Конституции значит «публичная власть».

Страну ждет новый виток централизации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Развитие поправки будет иметь далеко идущие последствия и для характера отношений федерального центра и территорий. «Судя по тому толкованию, в котором термин „публичная власть“ используется в поправках, речь идет о продолжении выстраивания единой вертикали власти, — считает Роман Смирнов. — Это означает централизацию страны и перенос акцента с федерализации, которая была прописана в предыдущей редакции Конституции, на выстраивание единой системы. Речь идет о повышении управляемости и контроля, снятии организационных рисков».

Воплощение этого принципа на практике грозит полной отменой выборности мэров. «Вместо возможности прямого избрания главы введут, что он будет согласовываться только сверху», — прогнозирует соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова, также не исключившая появление нового закона взамен действующего.

Однако есть и противоположное мнение. Зампред комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков уверен, что норма о публичной власти наоборот будет способствовать сближению власти и общества: «Публичная власть означает более прозрачную и открытую работу, обратную связь с гражданами».

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