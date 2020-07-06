Когда россияне полетят на отдых за границу

В авиационной и туристической отраслях обсуждаются три возможные даты открытия границ для полетов из России. Но даже при наиболее оптимистичном сценарии возобновление рейсов будет происходить лишь в определенную группу стран. После совещания президента России Владимира Путина с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым, прошедшего в Кремле 6 июля, участники рынка рассказали URA.RU, какие еще события ждут туристов в 2020-м.
Представители авиаотрасли и туризма ждали встречи Путина и Савельева с особым интересом, поскольку рассчитывают на конкретику от главы государства по срокам возобновления международных авиаперевозок. Майское совещание президента по поддержке авиаперевозок не дало ответов на все вопросы. В последние дни ожидалось, что полеты будут разрешены 15 июля, но 2 июля Росавиация вновь продлила ограничения — до 1 августа.
Начиная беседу с Савельевым, Путин подчеркнул, что авиаотрасль — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса и экономического кризиса: «Мы с вами практически в постоянном контакте находимся, неоднократно разговаривали на этот счет. Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже не летают». Топ-менеджер подтвердил выводы президента статистикой. Еще в 2019 году компания перевозила 60,7 млн пассажиров за 12 месяцев и была по этому показателю в мировом топ-20, а в апреле 2020-го ее перевозки рухнули на 95%. «Это было для нас абсолютно тяжелое состояние, — констатировал Савельев. -
Lufthansa Group, Austrian Airlines, KLM, Air France постигла та же участь — 96-98 процентов падение перевозок. Конечно, мы все это ощущаем. И восстановление будет для нас для всех достаточно тяжелым».
Топ-менеджер сообщил, что в 2020 году группа «Аэрофлот» может восстановиться на 50% — то есть перевезти 30 миллионов пассажиров. Но важнейшим условием для этого будет снятие запретов на полеты для всех представителей авиаотрасли, подчеркнул Савельев. Так, при отмене ограничений на рейсы по стране топ-менеджер рассчитывает, что Аэрофлот уже к декабрю выйдет на показатели 2019 года по внутренним перевозкам. Путин отметил, что главы регионов будут давать авиакомпаниям свободу, но не под их давлением, а потому что заболеваемость коронавирусом на территориях снижается: «Они [регионы] сами заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, это все понятно. Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах поэтапного снятия этих ограничений».
Уверенности в скорейшем возобновлении международных рейсов у собеседников не было. Савельев подчеркнул, что некоторые авиакомпании уже начали совершать полеты между странами, и «Аэрофлот» бы тоже воспользовался такой возможностью, будь у него «особое разрешение». Но Путин еще в начале беседы заявил, что
«наши партнеры во многих странах мира, в том числе Европы, между собой пока разобраться не могут, и неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран».
При этом запрос российских туристов на возобновление международных авиаперевозок велик, признают собеседники URA.RU в туристической отрасли. В частности, он подогревался заявлениями иностранных чиновников и бизнеса. Например, в конце июня турецкий министр туризма и культуры Мехмет Эрсой давал СМИ комментарии о том, что авиасообщение с Россией может возобновиться 15 июля, а Turkish Airlines даже составляла расписание на июль. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих был вынужден затем давать опровержения, что ни о каком возобновлении авиасообщения «речи не идет». Кроме того, спрос на иностранные путешествия обеспечивают множество россиян, которые еще зимой-весной забронировали себе туры на лето, а теперь ждут, когда карантин наконец будет снят, считает почетный президент «Альянса туристических агентств» Андрей Гаврилов.
«Больше половины тех туристов, кто оформил раннее бронирование, согласились на условия переноса своего тура на более поздний срок. Описать их в численном выражении трудно, но это большое количество туристов, которые ждут, когда ситуация стабилизируется, и они смогут совершить свои путешествия за те деньги, что были ими заплачены», — сказал URA.RU Гаврилов.
Источник URA.RU в авиаотрасли рассказал, что по самому оптимистичному сценарию открытие международных рейсов ожидается в августе: «Очевидно, для этого необходимо, чтобы в России продолжала снижаться заболеваемость коронавирусом». Правда, следуя прогнозу, для начала российские власти возобновят полеты в страны СНГ, а уже затем, исходя из эпидобстановки, будут развивать другие направления.
«Полеты по СНГ не принесут авиакомпаниям большой прибыли, но это все равно будет плюсом в части расширения пассажиропотока. Ведь непонятно, сколько внутренние рейсы еще могут расширяться, — сказал собеседник агентства. — С возобновлением полетов в страны СНГ к нам вернется поток мигрантов из стран Средней Азии. Вероятно, будут активно промоутироваться путешествия в Казахстан. У него есть неплохой туристический потенциал, однако стоит помнить, что недавно страна вновь закрылась на жесткий карантин».
По второму, более умеренному сценарию, который озвучил собеседник агентства, полеты в другие страны возобновятся в декабре. Источник полагает, что авиаперевозчики с трудом, но переживут еще полгода закрытия границ: «Видно, что компании адаптировались к новым условиям. „Международная ассоциация аэропортов“ публиковала данные, что в июне падение пассажиропотока в аэропортах составило только 62% по отношению к прошлому году. Это уже дает какие-то надежды». Оптимизма не разделяет президент «Союза туристических агентств» Сергей Голов. По его словам, почти половина турагентств в стране закрылась с начала пандемии, продление ограничений станет «приговором» для остальных.
По мнению Голова, в случае наступления осенью второй волны коронавируса в России открытие международных границ может быть отложено даже до 2021 года: «В этом году мы точно за границу не уедем». Аналогичным негативным прогнозом делился министр здравоохранения Михаил Мурашко, который говорил, что страна вернется к нормальной жизни не раньше февраля. Источники URA.RU в бизнес-среде отмечают, что такому развитию событий при этом будут рады российские продуктовый ретейл и ресторанный бизнес, наблюдающие необычную активность клиентов благодаря тому, что россияне отказались от отдыха за границей.
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