Когда россияне полетят на отдых за границу

По самым неблагоприятным прогнозам, границы могут оставаться закрытыми весь 2020 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

В авиационной и туристической отраслях обсуждаются три возможные даты открытия границ для полетов из России. Но даже при наиболее оптимистичном сценарии возобновление рейсов будет происходить лишь в определенную группу стран. После совещания президента России Владимира Путина с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым, прошедшего в Кремле 6 июля, участники рынка рассказали URA.RU, какие еще события ждут туристов в 2020-м.

Представители авиаотрасли и туризма ждали встречи Путина и Савельева с особым интересом, поскольку рассчитывают на конкретику от главы государства по срокам возобновления международных авиаперевозок. Майское совещание президента по поддержке авиаперевозок не дало ответов на все вопросы. В последние дни ожидалось, что полеты будут разрешены 15 июля, но 2 июля Росавиация вновь продлила ограничения — до 1 августа.

Владимир Путин обсудил с Виталием Савельевым состояние группы «Аэрофлот» Фото: Kremlin.ru

Начиная беседу с Савельевым, Путин подчеркнул, что авиаотрасль — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса и экономического кризиса: «Мы с вами практически в постоянном контакте находимся, неоднократно разговаривали на этот счет. Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже не летают». Топ-менеджер подтвердил выводы президента статистикой. Еще в 2019 году компания перевозила 60,7 млн пассажиров за 12 месяцев и была по этому показателю в мировом топ-20, а в апреле 2020-го ее перевозки рухнули на 95%. «Это было для нас абсолютно тяжелое состояние, — констатировал Савельев. -

Lufthansa Group, Austrian Airlines, KLM, Air France постигла та же участь — 96-98 процентов падение перевозок. Конечно, мы все это ощущаем. И восстановление будет для нас для всех достаточно тяжелым».

«Аэрофлот» планирует отыграть свои потери на 50% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Топ-менеджер сообщил, что в 2020 году группа «Аэрофлот» может восстановиться на 50% — то есть перевезти 30 миллионов пассажиров. Но важнейшим условием для этого будет снятие запретов на полеты для всех представителей авиаотрасли, подчеркнул Савельев. Так, при отмене ограничений на рейсы по стране топ-менеджер рассчитывает, что Аэрофлот уже к декабрю выйдет на показатели 2019 года по внутренним перевозкам. Путин отметил, что главы регионов будут давать авиакомпаниям свободу, но не под их давлением, а потому что заболеваемость коронавирусом на территориях снижается: «Они [регионы] сами заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, это все понятно. Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах поэтапного снятия этих ограничений».

Уверенности в скорейшем возобновлении международных рейсов у собеседников не было. Савельев подчеркнул, что некоторые авиакомпании уже начали совершать полеты между странами, и «Аэрофлот» бы тоже воспользовался такой возможностью, будь у него «особое разрешение». Но Путин еще в начале беседы заявил, что

«наши партнеры во многих странах мира, в том числе Европы, между собой пока разобраться не могут, и неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран».

При этом запрос российских туристов на возобновление международных авиаперевозок велик, признают собеседники URA.RU в туристической отрасли. В частности, он подогревался заявлениями иностранных чиновников и бизнеса. Например, в конце июня турецкий министр туризма и культуры Мехмет Эрсой давал СМИ комментарии о том, что авиасообщение с Россией может возобновиться 15 июля, а Turkish Airlines даже составляла расписание на июль. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих был вынужден затем давать опровержения, что ни о каком возобновлении авиасообщения «речи не идет». Кроме того, спрос на иностранные путешествия обеспечивают множество россиян, которые еще зимой-весной забронировали себе туры на лето, а теперь ждут, когда карантин наконец будет снят, считает почетный президент «Альянса туристических агентств» Андрей Гаврилов.

Открытие внутренних рейсов спасло авиакомпании от полного разорения Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Больше половины тех туристов, кто оформил раннее бронирование, согласились на условия переноса своего тура на более поздний срок. Описать их в численном выражении трудно, но это большое количество туристов, которые ждут, когда ситуация стабилизируется, и они смогут совершить свои путешествия за те деньги, что были ими заплачены», — сказал URA.RU Гаврилов.

Источник URA.RU в авиаотрасли рассказал, что по самому оптимистичному сценарию открытие международных рейсов ожидается в августе: «Очевидно, для этого необходимо, чтобы в России продолжала снижаться заболеваемость коронавирусом». Правда, следуя прогнозу, для начала российские власти возобновят полеты в страны СНГ, а уже затем, исходя из эпидобстановки, будут развивать другие направления.

«Полеты по СНГ не принесут авиакомпаниям большой прибыли, но это все равно будет плюсом в части расширения пассажиропотока. Ведь непонятно, сколько внутренние рейсы еще могут расширяться, — сказал собеседник агентства. — С возобновлением полетов в страны СНГ к нам вернется поток мигрантов из стран Средней Азии. Вероятно, будут активно промоутироваться путешествия в Казахстан. У него есть неплохой туристический потенциал, однако стоит помнить, что недавно страна вновь закрылась на жесткий карантин».

Первыми для полетов откроются страны СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По второму, более умеренному сценарию, который озвучил собеседник агентства, полеты в другие страны возобновятся в декабре. Источник полагает, что авиаперевозчики с трудом, но переживут еще полгода закрытия границ: «Видно, что компании адаптировались к новым условиям. „Международная ассоциация аэропортов“ публиковала данные, что в июне падение пассажиропотока в аэропортах составило только 62% по отношению к прошлому году. Это уже дает какие-то надежды». Оптимизма не разделяет президент «Союза туристических агентств» Сергей Голов. По его словам, почти половина турагентств в стране закрылась с начала пандемии, продление ограничений станет «приговором» для остальных.

По мнению Голова, в случае наступления осенью второй волны коронавируса в России открытие международных границ может быть отложено даже до 2021 года: «В этом году мы точно за границу не уедем». Аналогичным негативным прогнозом делился министр здравоохранения Михаил Мурашко, который говорил, что страна вернется к нормальной жизни не раньше февраля. Источники URA.RU в бизнес-среде отмечают, что такому развитию событий при этом будут рады российские продуктовый ретейл и ресторанный бизнес, наблюдающие необычную активность клиентов благодаря тому, что россияне отказались от отдыха за границей.

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