Куйвашев меняет спикера свердловского заксобрания

Губернатор задумался об усилении политического контроля над законодателями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов может стать спикером областного заксобрания в следующем депутатском созыве. По словам собеседника URA.RU из близкого окружения свердловского губернатора, Евгению Куйвашеву в кресле спикера нужен свой человек. Салихов — ближайший друг и соратник главы региона, опытный аппаратчик, пользуется уважением среди чиновников и депутатов. Чиновнику 48 лет — самый активный возраст для политика.

Замгубернатора Азат Салихов (справа) считается одним из ближайших сподвижников Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

В настоящее время Салихову подбирают избирательный округ, по которому он мог бы пройти в областной парламент. Выбор может пасть на Сысертский — он идеально подходит для нового политика. Во-первых, он свободен, поскольку действующий депутат Андрей Гориславцев, представляющий территорию в нынешнем созыве, заявил об отказе от участия в следующих выборах в свердловский парламент.

На округ претендовала бывшая гимнастка и экс-начальник департамента молодежной политики Ольга Глацких, которая прославилась фразой «государство не просило вас рожать».

Предполагалось, что финансовую поддержку ей окажет действующий депутат областного парламента Александр Серебренников. Однако у него в настоящее время проблемы в бизнесе, к тому же ему предстоит собственное переизбрание, потому перспективы Глацких туманны. Во-вторых, в округе сильны позиции владельца загородного клуба «Белая лошадь» Игоря Тугбаева, который дружит с Салиховым. «Ежегодно на базе „Белой лошади“ проходит областной татаро-башкирский Сабантуй, на котором Салихов — дорогой гость», — говорит инсайдер. Кроме того, сын владельца клуба Илья Тугбаев — спикер Сысертской гордумы, что может считаться серьезной поддержкой в предстоящей кампании.

Собеседник агентства из окружения губернатора знает, что также рассматриваются территории, в которых много татаро-башкирского населения. Считается, что они охотно поддержат своего: заместитель губернатора — башкир по национальности.

Эксперты из числа политтехнологов говорят, что татарин или башкир легко выигрывает выборы в округах с соответствующим национальным составом. Это блестяще доказывает пример Альберта Абзалова, который не только сам традиционно избирается от Красноуфимского округа, но и помогает пройти в заксобрание Владимиру Терешкову. У последнего, кстати, почти нет шансов на переизбрание из-за конфликта с еще одной соратницей Куйвашева — замгубернатора — министром финансов Галиной Кулаченко. По сведениям инсайдеров, Терешкову присматривают тихую синекуру в областном правительстве, но назначению может помешать возраст — депутату 73 года.

Татары и башкиры с удовольствием поддержат земляка на выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU

По аналогичной причине люди в окружении Евгения Куйвашева сомневаются в том, что нынешний спикер Людмила Бабушкина (ей исполнилось 69 лет) потянет управление областным парламентом в ближайшую пятилетку. Инсайдеры отмечают непростой характер руководителя заксобрания: мол, Бабушкина подвержена частым сменам настроения, опасается решительных шагов, и представителям команды губернатора приходится постоянно уговаривать и успокаивать ее. Кое-кто среди топовых областных чиновников полагает, что эти черты мешают Бабушкиной быть эффективным спикером. Такое мнение стараются донести и до главы региона. К тому же за годы спикерства «железная леди» Бабушкина накопила претензии свердловских групп влияния, которые настаивают на ее отставке.

«Слухи о том, что Людмилу Бабушкину могут отправить в отставку, ходят давно. Такое желание есть у многих групп влияния в регионе. Кроме того, на месте спикера губернатору нужен свой человек, что даст ему если не 100-процентную, то достаточно весомую возможность контроля над законодательной властью. Для губернатора Бабушкина — не свой человек, а союзник. Все понимают, что союзы в политике вечными не бывают», — утверждает политолог Михаил Коробельников.

Он напомнил, что в Богдановичском округе, который Людмила Бабушкина представляет в заксобрании, тоже много татар и башкир. «В любом случае, если будет политическая воля, Салихову найдут округ и расчистят его от конкурентов», — сказал политолог.

Его коллега Алексей Швайгерт не исключает, что тезис о смене Бабушкиной для губернатора готовят искусственно, чтобы очистить пост для нужного человека. «С одной стороны, против Бабушкиной играет ее возраст. Это старая школа, а в работе с новыми депутатами, возможно, нужны другие подходы, другие схемы взаимодействия. Но возраст — это единственный фактор, который стоит рассматривать всерьез. С точки зрения неких ее управленческих опций — аппаратной встроенности, преданности областной команде, личного электорального рейтинга в избирательном округе — к Бабушкиной претензий нет», — отметил Алексей Швайгерт. В любом случае, подчеркнул он, последнее слово остается за губернатором.

Списывать Людмилу Бабушкину со счетов преждевременно. Она — опытный аппаратный боец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Такую точку зрения в приватной беседе поддержал и ряд депутатов заксобрания: Людмила Бабушкина опытный администратор, который грамотно организует работу как парламентского аппарата, так и самих законодателей.

Сам Азат Салихов отрицает слухи о своем возможном выдвижении в заксобрание. «Ни с кем это не обсуждал, и тем таких не было», — прокомментировал URA.RU Азат Салихов.

Людмила Бабушкина также заявила, что не в курсе электоральных планов замгубернатора. «Слухи ходят разные, и я не вижу смысла их все комментировать. Если есть у него какие-то планы, пусть выдвигается», — сказала спикер.