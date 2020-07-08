У Текслера появились три горячие точки на политические карте

Алексей Текслер поведет «ЕР» на выборы, но у партии есть проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В большинстве округов на выборах в Заксобрание Челябинской области ожидаются конфликты. У политблока губернатора Алексея Текслера, который возглавляет списки «ЕР» на выборах, основная задача состоит в том, чтобы «Единая Россия» взяла большинство мандатов не только по партийным спискам, но и по всем одномандатным округам. Пока можно не волноваться только за 14 из 30-ти округов. URA.RU подготовило карту конфликтности, с инсайдами о будущих войнах.

К 8 июля облизбирком разместил данные на всех кандидатов от партий и самовыдвиженцев, пожелавших избираться в ЗСО по одномандатным округам. На 30 мест, закрепленных за одномандатниками, заявились 180 претендентов. Еще 30 депутатов будут избраны по партийным спискам. Но основная борьба будет идти в округах между кандидатами-одномандатниками. URA.RU разделило округа на три зоны. В красную вошли территории, где ожидается самая острая конкуренция, в желтую — со средним уровнем конфликтности, в зеленую — где кампания обещает быть спокойной.

На выборной карте три «горячие точки». Одна в Миассе и две в Челябинске

Самые конфликтные

В красную зону попали три округа — Миасский, Калининский и Центральный. Для первого округа, в который входит почти весь вечно проблемный Миасс, конфликты ожидаемы. Для двух других округов, что находятся на территории Челябинска, проблемы возникли недавно.

В Миасском округе №9 основная борьба ожидается между действующим депутатом ЗСО, лидером регионального отделения Партии Роста Валиханом Тургумбаевым и кандидатом от «ЕР» Евгением Субачевым. Конкуренцию им мог составить депутат горсобрания, детский реаниматолог Константин Башлыков, но два дня назад он отозвал свое заявление из избиркома.

У Валихана Тургумбаева проблемы с силовиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для Тургумбаева, ставшего фигурантом уголовного дела о картельном сговоре, важно сохранить место в ЗСО, но из-за претензий силовиков возникли проблемы в бизнесе, и оплачивать кампанию ему сложно. Зато у владельца завода «Спецагрегат» Субачева, как сообщают URA.RU источники в Миассе, средств на выборы больше, чем у всех его соперников вместе взятых, и его кампания будет самой масштабной. В спор Тургумбаева и Субачева уже вмешивается лидер регионального отделения Партии пенсионеров, совладелец клиники «Эф Эм Си» Степан Фирстов, выдвинувшийся в ЗСО.

Фирстов участвовал в нескольких выборах разного уровня, но ни разу не выиграл. Источник URA.RU в Миассе рассказал, какими на этот раз будут технологии Фирстова. Он вступил в переговоры с одной из оппозиционных групп, во главе которой экс-советник бывшего мэра Миасса Тадий Уминский. Формально эта группа будет поддерживать местную общественницу Валентину Комкову, известную своими одиночными акциями протеста против мэра Григория Тонких. «Шансов выиграть выборы в ЗСО у Комковой нет. Но она будет устраивать акции против „ЕР“ и лично против Субачева, так что кампания будет непростой», — пояснил URA.RU источник.

Калининский округ № 12 попал в разряд скандальных еще на стадии праймериз «ЕР», когда между собой переругались соратники по партии. Действующий депутат ЗСО Константин Толкачев, формально выигравший праймериз, приостановил членство в партии и пошел на выборы как самовыдвиженец. «Единая Россия» выдвинула в ЗСО депутата гордумы Владимира Бодрова.

Известный скандалами Александр Лебедев (справа) задействован на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Борьба между Бодровым и Толкачевым, некогда соратниками по «ЕР», обещает быть жесткой. По данным URA.RU, Толкачев нанял на временную работу юриста Александра Лебедева, известного своим эпатажным поведением и даже дебошами в коридорах власти. «Уже сейчас Лебедев работает против Бодрова, устраивает скандалы в избирательных комиссиях, заваливая всех жалобами против него, — рассказал URA.RU источник в „ЕР“. — Но этим дело не ограничится, будут и более агрессивные технологии со стороны Лебедева, который, как известно, в выборе методов не стесняется. Так что кампания будет бурной».

В этом же округе заявился как одномандатник лидер местного «Яблока» Ярослав Щербаков. Он пытается организовать протестные пикеты на тему экологии и выборов, но ему отказывают из-за эпидемии COVID-19. Если ситуация к августу улучшится, и пикеты разрешат, то такие акции будут идти до самых выборов.

В Центральном округе №16 кандидатом от «ЕР» является ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков. Пять лет назад он без проблем избрался здесь. На этот раз ему придется бороться с депутатом Центрального райсовета, кандидатом от «Справедливой России» Романом Никитиным. Тем самым депутатом, из-за которого пришлось вводить кодекс депутатской этики, после того, как он устроил дебош в приемной мэра Натальи Котовой.

«Со стороны Никитина ждут агрессивной кампании, и что он подпортит немало крови Шестакову, — рассказал URA.RU источник в „ЕР“. — Сейчас Никитина пытаются вывести из этой агрессии, привлекают к участию в мероприятиях мэрии. Но не факт, что Никитин успокоится. Агрессии ждут от другого кандидата в ЗСО, депутата Центрального райсовета Елены Вахтиной». Она избиралась в райсовет от «Яблока», но покинула ряды этой партии и пошла на выборы от «Коммунистов России».

Скандалы местного значения

В желтую зону вошли 13 округов (см. карту), где с одной стороны у кандидата от «ЕР» нет серьезных конкурентов, но соперники могут доставить неприятности. Приведем несколько примеров таких конфликтов.

В Верхнеуральском округе № 24 у «ЕР» не было проблем с тем, чтобы набрать голоса. По этому округу несколько созывов избирается глава «Южуралзолота», миллиардер Константин Струков. Голосов, отданных за «ЕР» по спискам, хватало на два дополнительных мандата. Теперь Струкову кинул вызов юрист Игорь Липатников, выдвинувшийся от «Коммунистов России». В рядах СМИ и челябинских элит имя Липатникова связано с несколькими громкими историями, где юрист выступал на стороне тех, кого принято считать «черными рейдерами».

У Игоря Липатникова своя война Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«На победу Липатников не рассчитывает, — рассказал URA.RU источник в окружении юриста. — Его задача даже не Струков, а первый вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов, который здесь баллотируется по спискам „ЕР“. Ни для кого не секрет, что Липатников объявил Карликанову самую настоящую войну, возглавив группу тех, кому Карликанов задолжал по финансовым счетам. Здесь будет не война, а скорее „войнушка“. Может коснуться и Струкова, но выборы он выиграет без проблем».

В Златоустовском округе №8 «ЕР» выдвинула исполнительного директора компании «Смарт» Олега Садовского. Глава этого предприятия Алексей Волков является одним из самых влиятельных людей в городе (другой его бывший топ-менеджер Максим Пекарский стал мэром) и сумел договориться, чтобы Садовского выдвинули одномандатником. Для этого в список пришлось уйти спикеру горсобрания и победителю праймериз Алексею Карюкову.

«Но в Златоусте с прошлой осени идет жесткое противостояние новой власти с командой экс-мэра Вячеслава Жилина. Это делает выборы непростыми», — пояснил URA.RU источник в Златоусте.

В Каштакском округе №10 директор управления по работе с персоналом ЧМК Денис Сазонтов может победить, но не без проблем. Кампанию против него активно ведет депутат гордумы Челябинска от «Справедливой России» Владимир Корнев. «Корнева поддерживает экс-мэр Копейска Михаил Конарев, а также депутат Госдумы и лидер движения „Соцгород“ Андрей Барышев. С такими ресурсами эсер может заставить понервничать Сазонтова, хотя серьезной конкуренции не составит», — пояснил источник в «ЕР».

Марине Поддубной достался непростой Копейск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом округе №11 баллотируется ресурсный кандидат — Алексей Денисенко, сын владельца обувной фабрики «Юничел» Владимира Денисенко. Против него выдвинулся депутат гордумы от «СР» Дмитрий Григорчик. «Последний считается человеком бизнесмена, депутата гордумы Челябинска Ильи Мительмана, у которого планы на Госдуму. Если Григорчик пройдет в ЗСО, это укрепит позиции Мительмана перед кампанией-2021» — рассказал URA.RU источник в «ЕР».

В Копейском округе №20 единоросс Марина Поддубная не без оснований считается фаворитом. Однако это очень сложная и протестная территория. К тому же новая для Поддубной, избиравшейся пять лет назад по Коркинскому округу.

«Главным оппонентом Поддубной видится бизнесмен-строитель и депутат горсобрания Копейска Дмитрий Сумин, выдвинувшийся от „Справедливой России“. Эта территория входит в госдумовский округ лидера челябинских эсеров Валерия Гартунга, поэтому его партия окажет максимальную поддержку своему кандидату», — рассказал URA.RU источник в горсобрании Копейска.

Тихие и спокойные

В остальных 14-ти округах (см. карту), попавших в зеленую зону, у кандидатов от «ЕР» проблем быть не должно. К примеру, Заводской округ №19, в который входит почти весь Ленинский район Челябинска, является вотчиной Челябинского трубопрокатного завода. Никто из серьезных соперников не рискнул выставиться против управляющего директора ЧТПЗ Евгения Губанова. Бороться против него — значит бороться против действующего депутата ЗСО, гендиректора ЧТПЗ Александра Федорова. Политический тяжеловес Федоров, несколько раз избиравшийся по этому округу как одномандатник, на этот раз баллотируется по партийным спискам.

Никто не рискнул бросить вызов гендиректору ММК Павлу Шиляеву Фото: Илья Московец © URA.RU

Авторитет Федорова так силен, что не нашлось соперников и у его заместителя, бывшего министра промышленности региона Владимира Павлова, выдвинувшегося в далеком от Челябинска Троицком округе № 25. Троицк находится на юге области, где, за редким исключением, у «ЕР» проблем не бывает.

Весь Магнитогорск, с тремя округами, также попал в зеленую зону. К примеру, не нашлось серьезных соперников у гендиректора ММК Павла Шиляева, который повторно баллотируется по Орджоникидзевскому округу №28. Похожая ситуация, без отсутствия конкуренции, и в Кыштымском округе №3. Это территория Русской медной компании, выдвинувшей на выборы своего топ-менеджера Елену Тарасову.

«Там, где есть конфликты среди элит, как в Миассе, там всегда будут проблемы, — отметил Лавров. — Теперь в этот конфликт втянулся и Калининский округ. Спокойными выборы будут в тех территориях, где политическая ситуация контролируется лояльным власти крупным бизнесом, таким как ЧТПЗ и ММК», — считает политолог Андрей Лавров.