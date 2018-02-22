01:41 22 февраля 2018 0

Призвавший уйти в отставку главу ЦИК Александр Лебедев обязан карьерой именно Элле Памвиловой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинец, потребовавший от председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой уйти в отставку, своей карьерой обязан именно Памфиловой. С таким заявлением в среду выступил руководитель Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

Указывая на свой статус бывшего члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса, Лебедев во вторник, 20 февраля, призвал Памфилову уйти в отставку, заявив, что она не знает законов. Лесков в своей публичной реакции напомнил, как осенью 2016 года, Александр Лебедев был рекомендован ЦИК РФ, в состав избирательной комиссии Челябинской области. Элла Памфилова сказала несколько теплых слов о «молодом перспективном юристе». У областных властей была своя кандидатура, но к просьбе Москвы прислушались.

Хотя для челябинцев, это стало неприятным сюрпризом, репутация у Лебедева была не из лучших. Ходили легенды о его назойливости и бесцеремонности. «Личные просьбы к Элле Александровне помочь бедному одинокому безработному сироте, которому не на что жить, и которого постоянно обижают то власти, то те, кто против власти», — пишет Лесков.

Александр Лебедев покинул облизбирком в июле 2017 года. Ходили слухи об очередном скандале, устроенном им, с элементами дебоша, но в паблик причины ухода не попали. Он поступил на работу, в этом ему помог ЦИК РФ, в Фонд свободных выборов, к Максиму Лескову. «Однако, получив возможность максимально проявить себя на ниве общественной деятельности, Лебедев использовал ее по своему разумению и призванию. Оказалось, что его любимое увлечение — сбор сплетен и „компромата“ на одних своих „друзей“ и коллег по наблюдательскому сообществу для того, чтобы передавать это другим. А затем — с точностью наоборот. Постоянно, жалуясь на судьбу, не стеснялся клянчить какие-то привилегии, служебное жилье, увеличения денежного содержания и т. д. Спустя короткий период времени Лебедев вновь обратился к Э.А. Памфиловой за помощью, объясняя свои мольбы якобы имевшим место угоном личного, застрахованного на приличную сумму, автомобиля». Машину у Лебедева угнали в марте 2017 года.

Далее Лесков рассказывает, что Александр Лебедев присвоил себе авторство чужого проекта. «Нечистоплотность, воровство чужих идей наряду с другими многочисленными малоэтичными выходками, давало основание для увольнения данного персонажа с весьма неприглядной записью в трудовой книжке. Но в очередной раз пожалели и предоставили ему возможность уйти по-человечески», — рассказывает руководитель фонда, указывая, что Лебедев перед тем как обрушиться с критикой на Памфилову, «пытался выклянчить у нее должность».

«Мало кто не согласится с тем, что воздвигать политическую карьеру на предательстве человека, который в свое время из лучших побуждений поддержал его в трудных жизненных обстоятельствах, это, простите, подло», — делает вывод Максим Лесков.

Лебедев, к слову, уже отреагировал на это заявление, назвав на своей странице в Facebook такое поведение непрофессиональным. «Когда профессионализма нет, то остаются только оскорбления и переход на личности. Думаю все заметили, что в моем обращении была только исключительно публичная информация — по моим принципам личные разговоры и переписка должны были оставаться личными», — написал Лебедев, добавив, что ответит на претензии.

При этом он подчеркнул, что если вышеизложенное — не позиция Эллы Памфиловой, а «самодеятельность Лескова», председателю ЦИК стоит извиниться в присутствии журналистов и немедленно уволить Лескова.