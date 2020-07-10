Челябинские инсайды: Бурматова отодвигают от выборов

Грустное лицо на коллаже — губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств Коллаж: URA.RU

Основной темой для разговоров в кулуарах челябинских элит стали выборы в заксобрание региона. Все самое интересное происходит внутри штабов и дает повод для самых разнообразных слухов. И, конечно, все с огромным интересом продолжают следить как делят общее имущество бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов. Тем временем губернатор Алексей Текслер готовится к объезду территорий.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер спустил глав с небес на землю

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как ряд территорий показали высокие цифры по явке на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, некоторые главы впали в состояние эйфории. Мол, теперь им нечего бояться, губернатор Алексей Текслер обязательно поддержит их при переизбрании. Но, говорят, что Текслер ясно дал понять главам: ответственность за другие вопросы никто с них не снимал. Подготовка к отопительному сезону и к новому учебному году, благоустройство, ликвидация долгов по энергоресурсам и борьба с коронавирусом — этим надо заниматься постоянно. Если что-то из таких тем будет провалено, никакая явка не поможет. А сам Текслер уже с будущей недели возобновит поездки по области, чтобы лично посмотреть, чем занимаются главы.

Мякуш оттесняет Бурматова от выборов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер регионального отделения «Единой России» и спикер заксобрания области Владимир Мякуш все больше отжимает депутата Госдумы Владимира Бурматова от партии. Федерального парламентария не приглашают на собеседования с кандидатами в ЗСО. Бурматова держат в неведении относительно планов партии и кандидатов на кампанию. При том, что он официально назначен куратором выборов в Челябинской области. Даже во время выборов в райсоветы Челябинска Бурматов проводил заседания штабов, участвовал во всех мероприятиях. А во время кампании в ЗСО его не видно в регионе. Инсайдеры полагают, что Мякуш видит опасность в Бурматове. Есть вероятность, что после выборов в ЗСО он сложит полномочия и в региональном парламенте, и в партии. Поэтому пытается максимально зачистить все подконтрольные ему структуры от возможных соперников или преемников.

МГЕР зачищают

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах обсуждается и другая версия попытки снизить влияние депутата Госдумы Владимира Бурматова на политическую повестку в Челябинской области. Элиты решили ослабить не столько Бурматова, сколько его группу, в которую входят выходцы из МГЕР («Молодая гвардия „Единой России“»). Это новое политическое поколение, показавшее свою токсичность на выборах в райсоветы Челябинска в 2019 году, давно вызывают раздражение у элит. Отсюда и снятие с поста секретаря политсовета «ЕР» в Копейске Анатолия Вершинина — еще одного выходца из МГЕР. Еще раньше резко снизилась публичная активность лидера экологического движения «Время Ч», еще одного выходца из МГЕР Феликса Панова. Это произошло после того, как он не попал в новый состав экологического общественного совета при правительстве региона. Иными словами группа МГЕР несет политические потери.

В «ЕР» перестали собирать деньги

Инсайдеры сообщают, что секретарь челябинской «ЕР» Владимир Мякуш больше не ставит вопрос о сборе пожертвований в фонд партии. О пожертвованиях он говорил в среду, после заседаний президиума регионального политсовета с некоторыми кандидатами в Заксобрание. На заседании президиума в четверг кто-то спросил, куда нести деньги. В ответ Мякуш сообщил, что партия денег ни в какой фонд не собирает.

Бурматов расторговался с Гартунгом?

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске обсуждают слух о том, что депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Бурматов играет в поддавки с коллегой по парламенту, лидером регионального отделения «Справедливой России» Валерием Гартунгом. Якобы стороны договорились, что первый проводит пул своих кандидатов в горсобрание Копейска, получает там большинство и своего спикера — нынешнего депутата ЗСО Анатолия Вершинина. А взамен помогает выиграть выборы в ЗСО по Калининскому округу №12 кандидату от «СР» Дмитрию Ларину. Последний год назад баллотировался в Калининский райсовет как помощник Бурматова. А на нынешних выборах, хоть и сменил партию, но остался в хороших отношениях с бывшим шефом, объясняют ньюсмейкеры. Но другие источники уверяют, что Бурматов как раз против того, чтобы договариваться с Гартунгом хоть о чем-то.

На базах отдыха царит неразбериха

Говорят, что минэкономразвития региона провалило подготовку по открытию баз отдыха. Сейчас это ведомство отвечает за внутренний туризм, куратор — замминистра Андрей Минченко. Официально открытие должно было состояться с 1 июля, в рамках смягчения ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. Владельцы баз, в том числе крупные предприятия, ждали вводных от минэкономразвития. В итоге кто-то разъяснения получил, а кто-то — так и остался в неведении. В итоге некоторые крупные базы, не дождавшись официальных бумаг из министерства, до сих пор простаивают пустые и продолжают терпеть убытки.

Силовики готовят атаку на Денисенко

Кандидат в челябинское заксобрание Алексей Денисенко может столкнуться с неожиданными проблемами. Дело в споре бывших партнеров по охотхозяйству «Куватальское». С одной стороны выступает гендиректор Кыштымского радиозавода Виктор Маркин, с другой — Игорь Лесняк, сын экс-начальника полиции Челябинска и экс-главы МВД Тувы и бывшего вице-премьера правительства Пермского края Виктора Лесняка. Промышленник вложил два миллиона в охотхозяйство, а Лесняк и другие бывшие полицейские якобы пытаются целиком захватить весь бизнес. Денисенко в этом конфликте помогает Маркину — другу его деда, работавшего на радиозаводе. И сейчас, рассказывают инсайдеры, бывшие полицейские решили воспользоваться ситуацией с выборами. Они якобы готовят атаку на кандидата, чтобы заставить его выйти из конфликта с Маркиным.

Расходы на COVID-19 станут поводом для уголовок

Незаметно для общественности в Челябинской области проверяются бюджетные расходы на борьбу с коронавирусом. Этой историей занимаются силовики по требованию своего вышестоящего начальства, а также ревизоры и аудиторы по поручению губернатора Алексея Текслера. Говорят, что уже есть повод поволноваться некоторым руководителям лечебных учреждений, которые к примеру увлеклись закупкой медицинских масок у коммерческих организаций. Хотя в приоритете должен быть государственный аптечный склад, где установлена специальная линия по производству масок по низкой цене. Иными словами, когда пандемия закончится, у людей в погонах будет предостаточно поводов для работы.

Силовики усилят контроль за местными фейками

Инсайдеры сообщают, что силовиков попросили усилить работу по контролю за новостями в период выборов. Если быть точнее, то силовики будут отслеживать в интернете фейки. По слухам, этим грешат малые партии, которым надо привлечь внимание к себе. Наказывать за фейки будут после выборов.

Аристов и Антипов полностью разделят ЧЭМК

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов разделят бизнес полностью. Не останется ни одной фирмы, которая была бы в общей собственности семей двух олигархов. Камнем преткновения станет главный актив — Челябинский электрометаллургический комбинат. Аристов не случайно занял пост гендиректора ЧЭМК, потому что решил, что основное производство будет принадлежать ему. И вести переговоры с президентом группы «Синара» Дмитрием Пумянским по поводу нового совместного предприятия Аристов будет сам.

Судьба Ереклинцева под вопросом

Все более неясной становится будущее главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева, провалившего поручение по явке на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В конце сентября состоятся выборы главы района и перспективы того, что Ереклинцева на переизбрании поддержит мэрия Челябинска очень туманные. Но, болтают в кулуарах, дело не только в итогах голосования. По слухам, Ереклинцев и сам может отказаться от борьбы за кресло и не станет подавать заявление на конкурс. «Да и неизвестно, что скажут силовики. Захотят ли они, чтобы районом и дальше руководил Ереклинцев?» — задаются в кулуарах.

У Колесника все сложно

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Такая же история с главой Калининского района Челябинска Сергеем Колесником. Ему тоже предстоит переизбираться в конце августа. Непонятно, будет ли он подавать заявление на конкурс, чтобы остаться во главе района, которым руководит с декабря 2011 года и на фоне коллег в других районах считается старожилом. По слухам, есть вопросы и у силовиков. Поэтому местные элиты сейчас ведут консультации на тему поиска сменщика Колесника.

Хазиев помогает Устюжанину

У депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева возникли проблемы с финансами. Ранее он получил несколько подрядов на благоустройство в Центральном районе, но после того, как выяснилось, что он с работой не справляются, контракты стали расторгать. Скоро станут проверять исполнение его контрактов в Трактрозаводском районе, и не исключено, что там будет тоже самое. Инсайдеры сообщают, что Хазиев нашел новый источник дохода. Сейчас он стал критиковать мэрию за решение вопросов по озеленению. По слухам, за этими атаками стоит бывший директор «Горзеленстроя» Игорь Устюжанин. Фирма «Ботаник», которая принадлежит Устюжанину, в процессе озеленения не участвует, но очень хочет получить муниципальные контракты. Отсюда и «мочилово» через Хазиева, который надеется, что ему от этих контрактов что-нибудь перепадет.

В Миассе подписи собирают через управляющую компанию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющие компании Миасса втянулись в политический процесс. Через УК собирают подписи за кандидатов в законодательное собрание. Очень удобно, если есть база данных с адресами и паспортными данными. К примеру, собственная «управляйка» имеется у депутата ЗСО Валихана Тургумбаева, который хочет повторно избраться. А другому кандидату, Степану Фирстову помогают собирать подписи Тадий Уминский и Валерий Храмцов, которые создали в одной из УК свой штаб. Сплетники говорят, что может возникнуть соблазн просто заполнить разными ручками подписные листы, не встречаясь с избирателями.

Садовских нанял политтехнолога Жилина

В Златоусте рассказывают, что в город приехал известный курганский политтехнолог Алексей Орлов. Он много лет консультировал Вячеслава Жилина, пока тот был мэром. Однако градоначальник подал в отставку осенью прошлого года, в заксобрание области не баллотируется. В Златоусте говорят, что Орлов приехал по приглашению исполнительного директора компании «Смарт» Олега Садовского, который баллотируется от «Единой России» в ЗСО по одномандатному Златоустовскому округу №8. Остается загадкой, почему политтехнолога Жилина нанял кандидат от партии власти. Кто-то говорит, что причина в том, что пиарщик хорошо знает ситуацию в Златоусте. Но есть мнение, что Жилин наладил отношения с Садовских, поэтому рекомендовал ему своего политтехнолога.

Жилин поссорился с Карюковым

В Златоусте рассказывают, что бывший глава города Вячеслав Жилин заблокировал на своих страницах в соцсетях спикера горсобрания Алексея Карюкова, считавшегося его приятелем. Возможно, это инсценировка, чтобы опальный экс-мэр не бросал тень на депутата. А, может, между Жилиным и Карюковым «пробежала черная кошка». Сами они на эту тему ничего не говорят.

Гатов цепляется за власть

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Коркино Дмитрий Гатов, смещенный с поста секретаря местных единороссов, цепляется за последнюю возможность остаться во власти. Он в качестве самовыдвиженца подал документы на участие в выборах в городской совет депутатов. Причем, Гатов уже пытался идти против мнения однопартийцев — он участвовал в праймериз «ЕР» в райсобрание и горсовет. И получил всего один голос, который, с большой вероятностью, был его собственным. После этого ему советовали спокойно доработать срок полномочий и с достоинством оставить пост.

Но Гатов пошел ва-банк. Инсайдеры говорят, что он будет баллотироваться не только в горсовет, но и готовить документы на выдвижение в райсобрание. Более того, мэр уговорил местных коммунальщиков выдвинуться кандидатами в депутаты — директора МУП «Управление городского хозяйства и архитектуры» Игоря Янчева, директора МУП «Служба коммунального сервиса» Николая Можаева, руководителя управляющей организации «Интерьер» Юрия Стурова и других. Интересно, что в аналогичной ситуации в 2015 году был предшественник Гатова на посту мэра Виктор Кунгин. Он тоже хотел сохраниться во власти, выдвинувшись в горсовет. Однако с треском проиграл молодому оппоненту.

Коркинский район объединят после карантина

Процесс объединения четырех муниципалитетов Коркинского района в один муниципальный округ будет возобновлен после окончания карантина. Как говорят инсайдеры, он отложен из-за невозможности проводить публичные слушания. Как только ограничения будут сняты, поселок Первомайский, Роза и Коркино вольют в Коркинский район, образовав единый муниципалитет и прекратив политические войны местных князьков.

На Жморщук составили протокол

Полиция Чесменского района по требованию прокуратуры составила административный протокол на главу муниципалитета Татьяну Жморщук за проведение мероприятия, которое можно отнести к массовым в период карантина из-за коронавируса. В территории гадают, о каком событии идет речь. Инсайдеры полагают, что Жморщук наказали за большое районное совещание, которое она недавно провела, проигнорировав необходимые меры безопасности.

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