Полпред Трутнев пытается вернуть Хабаровск под управление Москвы

Юрий Трутнев выехал в Хабаровск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Успешность дальнейшей карьеры дальневосточного полпреда, вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева зависит от поиска подходящей кандидатуры на пост главы Хабаровского края. Ему срочно необходимо вернуть протестный Дальний Восток под контроль Москвы. Для этого арестованному за убийство Сергею Фургалу нужна замена, которая устроит всех.

Хабаровск — зона имиджевого реванша полпреда, который намерен вернуть регион под управление Москвы. Информированный источник URA.RU напомнил, что в 2018 году Трутнев курировал выборы губернатора Хабаровского края, итоги которых стали неожиданностью для федеральной власти. «Он договорился с Фургалом (был кандидатом от ЛДПР), что в нужный момент тот снимет свою кандидатуру, но [председатель Госдумы Вячеслав] Володин и [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский сказали Фургалу оставаться — и тот выиграл», — рассказал инсайдер. Источник на родине Трутнева — в Пермском крае — считает, что для единственного полпреда в статусе вице-премьера неприемлемо, чтобы его обыграл Володин. «Несмотря на все успехи в работе, над ним довлеет тот проигрыш. И сейчас он делает все, чтобы найти схему выхода из кризиса», — отметил он.

Сергей Фургал остается популярным после ареста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еще один инсайдер описал положение Трутнева более жестко: «План по задержаниям „банды Фургала“ приостановлен. Трутнев на месте пытается делать работу над ошибками. Ему сказано, что он несет за ситуацию личную ответственность».

Напомним, резиденция полпредства ДФО по инициативе Трутнева была перенесена из Хабаровска во Владивосток в прошлом году. Политолог из Хабаровска Илдус Ярулин отметил в разговоре с URA.RU, что потеря статуса неофициальной столицы Дальнего Востока негативно сказался на настроении местных жителей. Ярулин предупреждает: менталитет жителей Приморья в целом значительно отличается от обитателей центральной России. По его словам, жители настроены по отношению к федеральному центру с «враждебным нейтралитетом», при этом многие готовы закрывать глаза на криминальные следы в биографии местной элиты.

Аресты в Хабаровском крае решено приостановить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собеседники агентства называют несколько вариантов, кто может стать приемлемым претендентом на пост главы региона. По словам инсайдеров, по каждой из групп сформирован список из нескольких фамилий и уже выслан в Москву.

Человек из команды полпреда президента в ДФО . Ранее претендентом на пост губернатора назывался зам полпреда в ДФО Григорий Куранов. Однако, по данным источников, его кандидатура рассматривалась еще до акций протеста.

. Ранее претендентом на пост губернатора назывался зам полпреда в ДФО Григорий Куранов. Однако, по данным источников, его кандидатура рассматривалась еще до акций протеста. Представитель силовых структур . «Нужен силовик», — уверен один из инсайдеров. Илдус Ярулин считает, что «генерал-губернатор» сможет побороть настороженность местного населения, если будет последовательно вести борьбу с криминалом.

. «Нужен силовик», — уверен один из инсайдеров. Илдус Ярулин считает, что «генерал-губернатор» сможет побороть настороженность местного населения, если будет последовательно вести борьбу с криминалом. Представитель ЛДПР . Политтехнолог Анатолий Макаров, много лет проработавший на Дальнем Востоке, считает, что такой кандидат не обязательно будет связан с Хабаровском. «Жириновскому пообещали сохранить за ним регион. Именно поэтому он после своих первых громких высказываний замолчал», — озвучил он свои аргументы. Илдус Ярулин считает, что такое решение было бы «мудрым» со стороны федерального центра.

. Политтехнолог Анатолий Макаров, много лет проработавший на Дальнем Востоке, считает, что такой кандидат не обязательно будет связан с Хабаровском. «Жириновскому пообещали сохранить за ним регион. Именно поэтому он после своих первых громких высказываний замолчал», — озвучил он свои аргументы. Илдус Ярулин считает, что такое решение было бы «мудрым» со стороны федерального центра. Местный независимый, но авторитетный человек. «Человек с полномочиями и человек, за которым пришли деньги. Но тоже есть опасность, что деньги примут, а человека нет», — предупредил Ярулин.

Получить оперативный комментарий относительно претендентов на пост главы Хабаровского края в полпредстве ДФО не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил. В ведомство был направлен письменный запрос.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.